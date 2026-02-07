Gettóból is nőhetnek ki startupok? Ennyit számít az innovációban, hogy milyen a környék

Luisa Gagliardi, a Bocconi Egyetem menedzsment és technológia tanszékének docense azt vizsgálja, hogyan alakítja a földrajz a gazdasági esélyeket – a startupok növekedésétől a városrészek átalakulásán át egészen a munkaerőpiaci egyenlőtlenségekig. Londoni adatokra épülő kutatásai szerint a startupok megjelenése nemcsak innovációt hozhat egy negyedbe, hanem a dzsentrifikáció felgyorsulásával és lakhatási feszültségekkel is együtt járhat, különösen ott, ahol sok a bérlő, és alacsonyabbról indulnak az árak. Közben a munkaszervezés is átrendeződik, a távmunka és a hibrid működés ma már alapelvárás a munkavállalók részéről, de kérdés, hogy ez közelebb visz-e a nők munkaerőpiaci felzárkózásához, vagy épp új formában konzerválja a különbségeket. A szakembert a Budapesti Corvinus Egyetemen rendezett GeoInno2026 konferencián többek között arról kérdeztük, hogyan fonódik össze innováció és lakhatás, mit tehet egy kerület, hogy a befektetők számára vonzóbbá váljon, és hogy a távmunka hogyan eredményezhet karrierhátrányt és alacsonyabb keresetet.

A londoni kutatásai alapján milyen összefüggés rajzolódik ki a startupok megjelenése, a lakásárak alakulása és az egyes városrészek társadalmi összetétele között?

A legfőbb üzenet az, hogy azok a városrészek, ahol több startup jelenik meg, nagyobb eséllyel indulnak el a dzsentrifikáció irányába. Ez alatt azt a folyamatot értjük, amely több szinten alakítja át a környéket: megváltozik a demográfiai összetétel, gyakran az alacsonyabb képzettségű, kétkezi munkából élő lakosokat fokozatosan magasabb képzettségű, fehérgalléros újonnan érkezők váltják fel.

Ezzel párhuzamosan változik a városrész "hangulata" és karaktere is. Ez különösen a szolgáltatásokban látszik, az éttermek például drágábbak, sokszínűbbek lesznek, ennek pedig főként az az oka, hogy új kereslet jelenik meg a helyi lakosság részéről. És ami nagyon fontos, hogy mindennek mérhető hatása van az árakra.

Azt látjuk, hogy azon a területen, ahol több a startup, ott a lakásárak is emelkednek, és a legnagyobb áremelkedés gyakran nem a hagyományosan leggazdagabb környékeken történik, hanem ott, ahonnan alacsonyabb szintről indulnak az árak. Ráadásul ezekben a városrészekben sokszor alacsony volt a tulajdonosi arány, vagyis sok a bérlő. Ez azt jelenti, hogy a helyiek nemcsak kiszorulhatnak, hanem sokszor nem is tudnak részesülni az ingatlanár-emelkedés előnyeiből, nem tudják "zsebre tenni" az értéknövekedést.

Miért számít ennyire a földrajzi elhelyezkedés? A helyszín milyen módon befolyásolja a startupok esélyeit?

Sok bizonyíték van arra, hogy a helyi adottságok hatnak a teljesítményre. A startupok elhelyezkedése nem véletlenszerű, jellemzően bizonyos gócpontokba, úgynevezett vállalkozói ökoszisztémákba koncentrálódnak, ahol adottak a feltételek a növekedéshez.

Ez egybecseng az agglomerációs szakirodalommal is, a cégek profitálnak abból, ha egymás közelében vannak. Könnyebb kapcsolatokat építeni más vállalatokkal, elérhető egy releváns munkaerőpiac, és maga az ökoszisztéma is támogatja az innovációt és a növekedést. Startupoknál különösen fontos a finanszírozás kérdése, ezért gyakran a befektetők közelében telepednek meg, és ez javítja a tőkebevonás esélyét, mert csökkenti az információs bizonytalanságot és növeli a személyes interakciókat.

Egy szintén londoni adatokra épülő kutatásban azt vizsgáltuk, hogy a városon belüli társadalmi feszültség térbeli mintázata hogyan függ össze a startupok finanszírozásával. Azt találtuk, hogy

ahol magasabb a társadalmi feszültség vagy instabilitás, ott a startupok jellemzően kevesebb finanszírozáshoz jutnak. A befektetők hajlamosak elkerülni azokat a területeket, amelyeket kockázatosabbnak, instabilabbnak érzékelnek.

Ha mégis instabilabb környéken fektetnek be, akkor gyakrabban szakaszolják a tőkét, több körben, óvatosabban. Ez késleltetheti, hogy a startup mikor és mennyi forráshoz jut, ami a korai szakaszban komolyan veszélyeztetheti a növekedést.

Mit tehet egy városrész/kerület a gyakorlatban, milyen kézzelfogható lépések segíthetnek, hogy a befektetők szemében kiszámíthatóbbá, vonzóbbá váljon?

Nincs biztos sikerrecept, de London alapján, ha néhány kulcstényezőt kellene megnevezni, az egyik legfontosabb a megfizethető és rugalmas irodai környezet. Ebben a klasszikus belvárosi területek gyakran gyengébben teljesítenek, pont azért, mert a magas ingatlanárak miatt kevés a valóban olcsó, rugalmasan bérelhető iroda, műhely, coworking jellegű tér. Startupoknál, főleg az induláskor, az erőforrás-szűkösség miatt ez nagyon kritikus szempont.

A másik alapvető dimenzió a humán tőke. Rengeteg kutatás mutatja, hogy startupok ott csoportosulnak, ahol sok a képzett ember és a tehetség. Ebben az egyetemek kulcsszereplők, mert ők adják a magasan képzett utánpótlás jelentős részét.

Harmadik szempontként a közlekedési kapcsolatok minőségét említeném. Hogy mennyire könnyű eljutni munkahelyi csomópontokhoz és a fontos szolgáltatásokhoz. Emellett ma már a digitális infrastruktúra is alapfeltétel.

A startupok jellemzően olyan környezetben tudnak igazán jól működni, amely nyitott, sokszínű és toleráns. Ahol a sokszínűséget megőrzik és védik, ott az innováció is nagyobb eséllyel erősödik.

Fontosak az úgynevezett "helyalapú szolgáltatások" és közösségi terek: parkok, találkozóhelyek, kávézók, közösségi terek, ez hosszabb távon erősíti az ökoszisztéma közösségi alapját.

Miközben fontos az irodai környezet, a távmunka egyre inkább alapelvárás a munkavállalók részéről. Mit gondol, a home office vajon csökkentheti a nemek közti bérszakadékot, mert rugalmasabbá teszi a munkavégzést, vagy inkább erősíti a hagyományos szerepeket és az egyenlőtlenségeket?

Készül egy tanulmány, amelyben azt vizsgáljuk, hogyan hatott a távmunka tömeges elterjedése a COVID idején a férfiak és a nők munkába járására a pandémia után. Azt látjuk, hogy a járvány után a nők átlagosan kevésbé tértek vissza a teljes jelenléti munkába, mint a férfiak – különösen azokban az élethelyzetekben, amikor nagyobb eséllyel van kisgyermek, és a családi feladatok aránya is nagyobb.

Hogy ez önmagában jó-e vagy rossz, az nézőpont kérdése. Sok kutatás szerint a távmunka javíthatja az életminőséget és a munka–magánélet egyensúlyt. A kockázat ott jelenik meg, ha mindez karrierhátránnyal és alacsonyabb keresettel jár. És ez különösen akkor probléma, ha a szervezetek továbbra is erősen jutalmazzák az irodai jelenlétet: ha az előrelépés és a bérezés részben attól függ, mennyit vagy szem előtt, mennyi a személyes kapcsolat.

Ha a távmunka a gyakorlatban inkább a nőknél lesz jellemző, és közben bünteti a karrierkilátásokat, akkor ez könnyen növelheti a nemek közti különbséget a munkaerőpiacon. Fontos viszont látni, hogy a gyökérok nem a távmunka, hanem az a kulturális minta, amely a háztartási és gondoskodási feladatok nagyobb részét a nőkre terheli. Az úgynevezett "láthatatlan munkával" van a gond, ugyanis, ha a háztartási feladatok egyenlően oszlanának meg, akkor a távmunka iránti igény is hasonló lenne, és nem ugyanígy jelennének meg ezek a munkaerőpiaci mintázatok.

De ha a gondoskodási és háztartási teher jellemzően a nők vállán van, akkor ők nagyobb nyomás alatt vannak a munka és a család összehangolásában, ezért gyakrabban kényszerülhetnek a távmunka választására, akár azzal az árral is, hogy ez a jelenlegi szervezeti kultúrákban hátrányos lehet rájuk nézve.

A mesterséges intelligencia megkerülhetetlen, ma már az élet szerves része. HR-szakemberekkel folytatott beszélgetéseimben gyakran előkerült, hogy az AI térnyerésével felértékelődnek a soft skillek – és többen úgy látják, ezekben a készségekben a nők sok esetben különösen erősek. Ez alapján az AI terjedése javíthatja a nők munkaerőpiaci helyzetét?

Erre most nem mernék határozott választ adni. Még nagyon korai szakaszban vagyunk, sok minden egyszerre változik, és nehéz megjósolni, pontosan hogyan alakul át a munka világa, és kik viselik az alkalmazkodás költségeit. Azt kijelenteni, hogy a "puha készségek" biztosan nagyobb szerepet kapnak, és emiatt a nők összességében jobban járnak, szerintem ma még elrugaszkodott kijelentés.

