Gettóból is nőhetnek ki startupok? Ennyit számít az innovációban, hogy milyen a környék

A londoni kutatásai alapján milyen összefüggés rajzolódik ki a startupok megjelenése, a lakásárak alakulása és az egyes városrészek társadalmi összetétele között?
A legfőbb üzenet az, hogy azok a városrészek, ahol több startup jelenik meg, nagyobb eséllyel indulnak el a dzsentrifikáció irányába. Ez alatt azt a folyamatot értjük, amely több szinten alakítja át a környéket: megváltozik a demográfiai összetétel, gyakran az alacsonyabb képzettségű, kétkezi munkából élő lakosokat fokozatosan magasabb képzettségű, fehérgalléros újonnan érkezők váltják fel.
Ezzel párhuzamosan változik a városrész "hangulata" és karaktere is. Ez különösen a szolgáltatásokban látszik, az éttermek például drágábbak, sokszínűbbek lesznek, ennek pedig főként az az oka, hogy új kereslet jelenik meg a helyi lakosság részéről. És ami nagyon fontos, hogy mindennek mérhető hatása van az árakra.
Azt látjuk, hogy azon a területen, ahol több a startup, ott a lakásárak is emelkednek, és a legnagyobb áremelkedés gyakran nem a hagyományosan leggazdagabb környékeken történik, hanem ott, ahonnan alacsonyabb szintről indulnak az árak. Ráadásul ezekben a városrészekben sokszor alacsony volt a tulajdonosi arány, vagyis sok a bérlő. Ez azt jelenti, hogy a helyiek nemcsak kiszorulhatnak, hanem sokszor nem is tudnak részesülni az ingatlanár-emelkedés előnyeiből, nem tudják "zsebre tenni" az értéknövekedést.
Miért számít ennyire a földrajzi elhelyezkedés? A helyszín milyen módon befolyásolja a startupok esélyeit?
Sok bizonyíték van arra, hogy a helyi adottságok hatnak a teljesítményre. A startupok elhelyezkedése nem véletlenszerű, jellemzően bizonyos gócpontokba, úgynevezett vállalkozói ökoszisztémákba koncentrálódnak, ahol adottak a feltételek a növekedéshez.
Ez egybecseng az agglomerációs szakirodalommal is, a cégek profitálnak abból, ha egymás közelében vannak. Könnyebb kapcsolatokat építeni más vállalatokkal, elérhető egy releváns munkaerőpiac, és maga az ökoszisztéma is támogatja az innovációt és a növekedést. Startupoknál különösen fontos a finanszírozás kérdése, ezért gyakran a befektetők közelében telepednek meg, és ez javítja a tőkebevonás esélyét, mert csökkenti az információs bizonytalanságot és növeli a személyes interakciókat.
Egy szintén londoni adatokra épülő kutatásban azt vizsgáltuk, hogy a városon belüli társadalmi feszültség térbeli mintázata hogyan függ össze a startupok finanszírozásával. Azt találtuk, hogy
ahol magasabb a társadalmi feszültség vagy instabilitás, ott a startupok jellemzően kevesebb finanszírozáshoz jutnak. A befektetők hajlamosak elkerülni azokat a területeket, amelyeket kockázatosabbnak, instabilabbnak érzékelnek.
Ha mégis instabilabb környéken fektetnek be, akkor gyakrabban szakaszolják a tőkét, több körben, óvatosabban. Ez késleltetheti, hogy a startup mikor és mennyi forráshoz jut, ami a korai szakaszban komolyan veszélyeztetheti a növekedést.
Mit tehet egy városrész/kerület a gyakorlatban, milyen kézzelfogható lépések segíthetnek, hogy a befektetők szemében kiszámíthatóbbá, vonzóbbá váljon?
Nincs biztos sikerrecept, de London alapján, ha néhány kulcstényezőt kellene megnevezni, az egyik legfontosabb a megfizethető és rugalmas irodai környezet. Ebben a klasszikus belvárosi területek gyakran gyengébben teljesítenek, pont azért, mert a magas ingatlanárak miatt kevés a valóban olcsó, rugalmasan bérelhető iroda, műhely, coworking jellegű tér. Startupoknál, főleg az induláskor, az erőforrás-szűkösség miatt ez nagyon kritikus szempont.
A másik alapvető dimenzió a humán tőke. Rengeteg kutatás mutatja, hogy startupok ott csoportosulnak, ahol sok a képzett ember és a tehetség. Ebben az egyetemek kulcsszereplők, mert ők adják a magasan képzett utánpótlás jelentős részét.
Harmadik szempontként a közlekedési kapcsolatok minőségét említeném. Hogy mennyire könnyű eljutni munkahelyi csomópontokhoz és a fontos szolgáltatásokhoz. Emellett ma már a digitális infrastruktúra is alapfeltétel.
A startupok jellemzően olyan környezetben tudnak igazán jól működni, amely nyitott, sokszínű és toleráns. Ahol a sokszínűséget megőrzik és védik, ott az innováció is nagyobb eséllyel erősödik.
Fontosak az úgynevezett "helyalapú szolgáltatások" és közösségi terek: parkok, találkozóhelyek, kávézók, közösségi terek, ez hosszabb távon erősíti az ökoszisztéma közösségi alapját.
Miközben fontos az irodai környezet, a távmunka egyre inkább alapelvárás a munkavállalók részéről. Mit gondol, a home office vajon csökkentheti a nemek közti bérszakadékot, mert rugalmasabbá teszi a munkavégzést, vagy inkább erősíti a hagyományos szerepeket és az egyenlőtlenségeket?
Készül egy tanulmány, amelyben azt vizsgáljuk, hogyan hatott a távmunka tömeges elterjedése a COVID idején a férfiak és a nők munkába járására a pandémia után. Azt látjuk, hogy a járvány után a nők átlagosan kevésbé tértek vissza a teljes jelenléti munkába, mint a férfiak – különösen azokban az élethelyzetekben, amikor nagyobb eséllyel van kisgyermek, és a családi feladatok aránya is nagyobb.
Hogy ez önmagában jó-e vagy rossz, az nézőpont kérdése. Sok kutatás szerint a távmunka javíthatja az életminőséget és a munka–magánélet egyensúlyt. A kockázat ott jelenik meg, ha mindez karrierhátránnyal és alacsonyabb keresettel jár. És ez különösen akkor probléma, ha a szervezetek továbbra is erősen jutalmazzák az irodai jelenlétet: ha az előrelépés és a bérezés részben attól függ, mennyit vagy szem előtt, mennyi a személyes kapcsolat.
Ha a távmunka a gyakorlatban inkább a nőknél lesz jellemző, és közben bünteti a karrierkilátásokat, akkor ez könnyen növelheti a nemek közti különbséget a munkaerőpiacon. Fontos viszont látni, hogy a gyökérok nem a távmunka, hanem az a kulturális minta, amely a háztartási és gondoskodási feladatok nagyobb részét a nőkre terheli. Az úgynevezett "láthatatlan munkával" van a gond, ugyanis, ha a háztartási feladatok egyenlően oszlanának meg, akkor a távmunka iránti igény is hasonló lenne, és nem ugyanígy jelennének meg ezek a munkaerőpiaci mintázatok.
De ha a gondoskodási és háztartási teher jellemzően a nők vállán van, akkor ők nagyobb nyomás alatt vannak a munka és a család összehangolásában, ezért gyakrabban kényszerülhetnek a távmunka választására, akár azzal az árral is, hogy ez a jelenlegi szervezeti kultúrákban hátrányos lehet rájuk nézve.
A mesterséges intelligencia megkerülhetetlen, ma már az élet szerves része. HR-szakemberekkel folytatott beszélgetéseimben gyakran előkerült, hogy az AI térnyerésével felértékelődnek a soft skillek – és többen úgy látják, ezekben a készségekben a nők sok esetben különösen erősek. Ez alapján az AI terjedése javíthatja a nők munkaerőpiaci helyzetét?
Erre most nem mernék határozott választ adni. Még nagyon korai szakaszban vagyunk, sok minden egyszerre változik, és nehéz megjósolni, pontosan hogyan alakul át a munka világa, és kik viselik az alkalmazkodás költségeit. Azt kijelenteni, hogy a "puha készségek" biztosan nagyobb szerepet kapnak, és emiatt a nők összességében jobban járnak, szerintem ma még elrugaszkodott kijelentés.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
A klímaváltozás komoly fejtörést okoz a biztosítóknak – Egyre kevésbé jelezhetők előre a kockázatok
A múltbeli adatok nem jelentenek biztonságos előrejelzést a jövőre nézve.
Főnixként támadt fel Európa a gazdasági letargiából
Szép csendben beindulnak a kontinens gazdasági motorjai.
Olyan lépésre szánta el magát a baloldal üdvöskéje, amire sokan felkapják majd a fejüket: érik az elnöki indulás?
Oda készül, ahol eddig nem mutatkozott.
A szemünk előtt bukik meg éppen az európai nagyhatalom vezetője? – Házkutatás volt a "sötétség hercegénél"
Kiakadtak a miniszterelnök párttársai.
Megtalálhatták a hosszú távú ellenszert a Covid ellen
Fontos kutatás látott napvilágot.
Hemzsegnek a drónok Csernobil felett: riadót fújt az atomügynökség
Súlyos nukleáris kockázatokról beszélnek.
Európa-szerte hullik le a lepel a botrányba keveredett hatalmasokról: a gyanú árnyéka vetült a jövőbeli királynéra
Közben egy súlyos bírósági ügy is botrányt okozott.
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?