Itt a Tisza Párt gazdasági programja!

Szombat délután Magyar Péter és a Tisza Párt szakértői közösen mutatták be a párt választási programját. A jelenlegi ellenzéki párt többek között azt ígéri, hogy amennyiben április 12-én bizalmat kap a szavazóktól, akkor „hazahozza” az uniós forrásokat, melyeket a gazdaság fejlesztésére és a magyar vállalkozások támogatására fordít, illetve társadalmi párbeszédet kezd az euró bevezetéséről.

A jelenlegi cikkünkben a Tisza Párt fontosabb kézzelfogható vállalásait igyekeztünk összegyűjteni a gazdasággal kapcsolatban. A választásokig hátralevő két hónapban biztosan sok szó esik még a program egyes elemeiről részletesen, most

először címszavakban mutatjuk be a párt elképzeléseit.

Adórendszer

15 százalékról 9 százalékra csökkentik a minimálbér adóját.

A mediánbér alatt kereső 2,2 millió munkavállalónak csökkentik az szja-terhelését.

Egymilliárd forint feletti vagyonokra bevezetik az 1%-os vagyonadót.

A vényköteles gyógyszerek áfáját 0%-ra csökkentik.

A tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfáját 5%-ra mérsékelik.

Újra széles körben elérhetővé teszik a kedvezményes kata adózást.

Adójóváírás révén a minimálbért keresők személyi jövedelemadója jelentősen csökken így. Ez havonta 20 ezer forinttal, évente 240 ezer forinttal több pénzt jelent minden minimálbért keresőnek.

A mediánbér alatt keresők (jelenleg évi 625 ezer forint havi bruttó jövedelemig) szintén kevesebb adót fizetnek majd:– 420 ezres fizetésnél havi 15 ezer forint megtakarítás,– 500 ezres fizetésnél havi 10 ezer forint,– 625 ezres fizetésnél havi 5 ezer forint marad pluszban.

A mediánbér felett keresőknek marad a 15%-os szja.

Költségvetés

2030-ra teljesítik a maastricht-i kritériumokat : 3% alatti költségvetési hiány, GDP-arányosan csökkenő államadósság, alacsony infláció és kamatok.

: 3% alatti költségvetési hiány, GDP-arányosan csökkenő államadósság, alacsony infláció és kamatok. Erősítik a befektetői bizalmat és százmilliárdokkal csökkentik az államadósság után fizetendő kamatokat.

Előkészítik az euró bevezetését , és belátható céldátummal megvalósíták azt.

, és belátható céldátummal megvalósíták azt. Szakmai és társadalmi egyeztetést indítanak az euró bevezetéséről.

Kitűznek egy belátható, megvalósítható céldátumot.

Felvázolják és a korrupció visszaszorításával, a gazdaság beindításával és tartható költségvetéssel megvalósítjuk a csatlakozáshoz szükséges feltételeket (3% alatti költségvetési hiány, csökkenő államadósság, tartósan alacsony infláció és kamat, stabil forintárfolyam) teljesítő középtávú makrogazdasági pályát.

A Tisza Párt programja több adócsökkentési és kiadásnövelési lépést tartalmaz. Arra, hogy ez hogyan fér bele az állam gazdálkodásba, egy rövid magyarázatot ad a dokumentum. Általánosságban úgy fogalmaz, hogy a korrupció felszámolásával, a propaganda megszüntetésével, az indokolatlan állami presztízsberuházások és túlárazott közbeszerzések leállításával évente akár több ezer milliárd forintot lehet megtakarítani.



Konkrétabban a Tisza szakértői szerint a befektetői bizalom helyreállásával csökkenni fognak az államadósság kamatterhei, az első időszakban 150-200 milliárd forinttal, később 1000 milliárd forinttal.



A bevételi oldalon számítanak a befagyasztott 8000 milliárd forintnyi uniós forrásra, valamint a következő hétéves uniós költségvetési ciklus pénzeire 2028–29-től. Ez utóbbi szerintük évente mintegy 2000 milliárd forinttal járul hozzá a gazdasági növekedéshez. Szintén a bevételi oldalt fogja gyarapítani a milliárdosok vagyonadója, ettől több száz milliárd forintot várnak. Általánosabb vállalás, hogy az ellopott közvagyon visszaszerzéséből „száz- vagy akár ezermilliárdos” értékben várnak bevételt.



Minden 1 százaléknyi GDP-növekedés hozzávetőlegesen 400-450 milliárd forinttal növeli az állam bevételeit. 3-4%-os növekedésnél már ez is évi 1200-1800 milliárd forint többletbevételt jelent.



A fenti tényezők összesen hozzávetőlegesen a GDP 3,5-4,5%-ával, 3400-4300 milliárd forinttal növelik évente a TISZA-kormány mozgásterét a program szerint.

Energia

Megtartják és szociális alapon kiterjesztik a rezsicsökkentést.

Az időjárás függvényében szükség szerint megemelik a rezsicsökkentett gáz- és áramfogyasztási limitet.

A tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik, a szociális tűzifakeretet megduplázzák, és elérhetővé teszik az 5000 fő feletti településeknek is.

Megfizethető és versenyképes energiát biztosítanak a magyar vállalkozásoknak, a verseny növelésével és a rendszerhasználati díjak csökkentésével.

A magyar otthonok legalább 25%-át 10 éven belül magasabb energiahatékonyságúvá teszik.

2035-ig megszüntetik az orosz energiafüggőséget , diverzifikálák a hazai energiaellátást.

, diverzifikálák a hazai energiaellátást. 2040-ig megduplázzák a megújuló energia arányát a hazai energiaellátásban, és fejlesztik az energiatároló-kapacitásokat.

Infrastruktúra

10 éven belül megfelezik a vasúti kocsik és mozdonyok átlagéletkorát a mostani 40-50 évről.

A vasúti fővonalakon elérik az autópályával versenyképes, legalább 100 km/h állomástól állomásig mért átlagsebességet, amely 160–200 km/h-ra alkalmas pályák fejlesztését jelenti.

Országos villamosítási programot indítanak a vasúti szektorban, 50%-ra növelik a villamosított pályák hosszát.

Megépítik az ország közepén áthaladó, az M1-est Kecskeméttel öszszekötő M200–M8-as gyorsforgalmi utakat, és megkezdjük az ország déli gyorsforgalmiút-körgyűrűjének, az M9-nek a megvalósítását.

és megkezdjük az ország déli gyorsforgalmiút-körgyűrűjének, az M9-nek a megvalósítását. Budapesten megépítik a Galvani-hidat és a Soroksári-Duna-hidat , kötöttpályás közlekedéssel. Szegeden új Tisza-hidat építenek vasúti és tram-train kapcsolattal.

, kötöttpályás közlekedéssel. Szegeden új Tisza-hidat építenek vasúti és tram-train kapcsolattal. A 35 évre szóló koncessziós szerződést felülvizsgálják, csökkentik az útdíjakat.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódóan legalább 15 éves tervezési ciklust nyitnak , amelyben sor kerül a kapacitások fejlesztésére, a BUD Cargo City további bővítésére, a gyorsforgalmi út korszerűsítésére, valamint új vasúti kapcsolat kiépítésére a repülőtér, Budapest belvárosa és az ország többi része között.

, amelyben sor kerül a kapacitások fejlesztésére, a BUD Cargo City további bővítésére, a gyorsforgalmi út korszerűsítésére, valamint új vasúti kapcsolat kiépítésére a repülőtér, Budapest belvárosa és az ország többi része között. Roncsprémiumot adnak, ha valaki lecseréli régi, környezetszennyező autóját korszerű, elektromos autóra.

Wekerle Sándor Bérlakásépítési és Otthonfejlesztési Program

Megduplázzák a lakásépítések számát.

Országos szociális és piaci alapú bérlakásépítési és lakásszövetkezeti programot indítanak, több tízezer új bérlakást építenek.

A fiatalok számára legalább 50%-kal növelik a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek számát.

Szolgálati lakások fejlesztésével támogatják a hiányszakmákban dolgozó közalkalmazottak munkahelyhez közeli lakhatását.

A nyugdíjasok számára 20 ezer új férőhelyet létesítenek korszerű idősotthonokban.

Állami felújítási programot indítanak a komfort nélküli és félkomfortos ingatlanok teljes körű felújítására.

Szabályozott és kiszámítható bérlakáspiacot hoznak létre.

Felszámolják a végrehajtó maffiát, állami kézbe veszik a végrehajtást.

További részletek hamarosan.

