Itt a Tisza Párt gazdasági programja!

A jelenlegi cikkünkben a Tisza Párt fontosabb kézzelfogható vállalásait igyekeztünk összegyűjteni a gazdasággal kapcsolatban. A választásokig hátralevő két hónapban biztosan sok szó esik még a program egyes elemeiről részletesen, most
először címszavakban mutatjuk be a párt elképzeléseit.
Adórendszer
- 15 százalékról 9 százalékra csökkentik a minimálbér adóját.
- A mediánbér alatt kereső 2,2 millió munkavállalónak csökkentik az szja-terhelését.
- Egymilliárd forint feletti vagyonokra bevezetik az 1%-os vagyonadót.
- A vényköteles gyógyszerek áfáját 0%-ra csökkentik.
- A tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfáját 5%-ra mérsékelik.
- Újra széles körben elérhetővé teszik a kedvezményes kata adózást.
- Adójóváírás révén a minimálbért keresők személyi jövedelemadója jelentősen csökken így. Ez havonta 20 ezer forinttal, évente 240 ezer forinttal több pénzt jelent minden minimálbért keresőnek.
- A mediánbér alatt keresők (jelenleg évi 625 ezer forint havi bruttó jövedelemig) szintén kevesebb adót fizetnek majd:– 420 ezres fizetésnél havi 15 ezer forint megtakarítás,– 500 ezres fizetésnél havi 10 ezer forint,– 625 ezres fizetésnél havi 5 ezer forint marad pluszban.
- A mediánbér felett keresőknek marad a 15%-os szja.
Költségvetés
- 2030-ra teljesítik a maastricht-i kritériumokat: 3% alatti költségvetési hiány, GDP-arányosan csökkenő államadósság, alacsony infláció és kamatok.
- Erősítik a befektetői bizalmat és százmilliárdokkal csökkentik az államadósság után fizetendő kamatokat.
- Előkészítik az euró bevezetését, és belátható céldátummal megvalósíták azt.
- Szakmai és társadalmi egyeztetést indítanak az euró bevezetéséről.
- Kitűznek egy belátható, megvalósítható céldátumot.
- Felvázolják és a korrupció visszaszorításával, a gazdaság beindításával és tartható költségvetéssel megvalósítjuk a csatlakozáshoz szükséges feltételeket (3% alatti költségvetési hiány, csökkenő államadósság, tartósan alacsony infláció és kamat, stabil forintárfolyam) teljesítő középtávú makrogazdasági pályát.
A Tisza Párt programja több adócsökkentési és kiadásnövelési lépést tartalmaz. Arra, hogy ez hogyan fér bele az állam gazdálkodásba, egy rövid magyarázatot ad a dokumentum. Általánosságban úgy fogalmaz, hogy a korrupció felszámolásával, a propaganda megszüntetésével, az indokolatlan állami presztízsberuházások és túlárazott közbeszerzések leállításával évente akár több ezer milliárd forintot lehet megtakarítani.
Konkrétabban a Tisza szakértői szerint a befektetői bizalom helyreállásával csökkenni fognak az államadósság kamatterhei, az első időszakban 150-200 milliárd forinttal, később 1000 milliárd forinttal.
A bevételi oldalon számítanak a befagyasztott 8000 milliárd forintnyi uniós forrásra, valamint a következő hétéves uniós költségvetési ciklus pénzeire 2028–29-től. Ez utóbbi szerintük évente mintegy 2000 milliárd forinttal járul hozzá a gazdasági növekedéshez. Szintén a bevételi oldalt fogja gyarapítani a milliárdosok vagyonadója, ettől több száz milliárd forintot várnak. Általánosabb vállalás, hogy az ellopott közvagyon visszaszerzéséből „száz- vagy akár ezermilliárdos” értékben várnak bevételt.
Minden 1 százaléknyi GDP-növekedés hozzávetőlegesen 400-450 milliárd forinttal növeli az állam bevételeit. 3-4%-os növekedésnél már ez is évi 1200-1800 milliárd forint többletbevételt jelent.
A fenti tényezők összesen hozzávetőlegesen a GDP 3,5-4,5%-ával, 3400-4300 milliárd forinttal növelik évente a TISZA-kormány mozgásterét a program szerint.
Energia
- Megtartják és szociális alapon kiterjesztik a rezsicsökkentést.
- Az időjárás függvényében szükség szerint megemelik a rezsicsökkentett gáz- és áramfogyasztási limitet.
- A tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik, a szociális tűzifakeretet megduplázzák, és elérhetővé teszik az 5000 fő feletti településeknek is.
- Megfizethető és versenyképes energiát biztosítanak a magyar vállalkozásoknak, a verseny növelésével és a rendszerhasználati díjak csökkentésével.
- A magyar otthonok legalább 25%-át 10 éven belül magasabb energiahatékonyságúvá teszik.
- 2035-ig megszüntetik az orosz energiafüggőséget, diverzifikálák a hazai energiaellátást.
- 2040-ig megduplázzák a megújuló energia arányát a hazai energiaellátásban, és fejlesztik az energiatároló-kapacitásokat.
Infrastruktúra
- 10 éven belül megfelezik a vasúti kocsik és mozdonyok átlagéletkorát a mostani 40-50 évről.
- A vasúti fővonalakon elérik az autópályával versenyképes, legalább 100 km/h állomástól állomásig mért átlagsebességet, amely 160–200 km/h-ra alkalmas pályák fejlesztését jelenti.
- Országos villamosítási programot indítanak a vasúti szektorban, 50%-ra növelik a villamosított pályák hosszát.
- Megépítik az ország közepén áthaladó, az M1-est Kecskeméttel öszszekötő M200–M8-as gyorsforgalmi utakat, és megkezdjük az ország déli gyorsforgalmiút-körgyűrűjének, az M9-nek a megvalósítását.
- Budapesten megépítik a Galvani-hidat és a Soroksári-Duna-hidat, kötöttpályás közlekedéssel. Szegeden új Tisza-hidat építenek vasúti és tram-train kapcsolattal.
- A 35 évre szóló koncessziós szerződést felülvizsgálják, csökkentik az útdíjakat.
- A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódóan legalább 15 éves tervezési ciklust nyitnak, amelyben sor kerül a kapacitások fejlesztésére, a BUD Cargo City további bővítésére, a gyorsforgalmi út korszerűsítésére, valamint új vasúti kapcsolat kiépítésére a repülőtér, Budapest belvárosa és az ország többi része között.
- Roncsprémiumot adnak, ha valaki lecseréli régi, környezetszennyező autóját korszerű, elektromos autóra.
Wekerle Sándor Bérlakásépítési és Otthonfejlesztési Program
- Megduplázzák a lakásépítések számát.
- Országos szociális és piaci alapú bérlakásépítési és lakásszövetkezeti programot indítanak, több tízezer új bérlakást építenek.
- A fiatalok számára legalább 50%-kal növelik a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek számát.
- Szolgálati lakások fejlesztésével támogatják a hiányszakmákban dolgozó közalkalmazottak munkahelyhez közeli lakhatását.
- A nyugdíjasok számára 20 ezer új férőhelyet létesítenek korszerű idősotthonokban.
- Állami felújítási programot indítanak a komfort nélküli és félkomfortos ingatlanok teljes körű felújítására.
- Szabályozott és kiszámítható bérlakáspiacot hoznak létre.
- Felszámolják a végrehajtó maffiát, állami kézbe veszik a végrehajtást.
További részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
Azt mondják, mindenkit átvert Donald Trump: hatalmas háború jöhet
Nincs itt semmilyen áttörés.
Bejelentette Orbán Viktor: személyesen találkozik Donald Trumppal
Két hét múlva lesz az esemény.
Államcsőd fenyegeti a földi paradicsomot, teljesen bedőlhet vele az eszköz, ami eddig még soha
Több tucat országot ránthat magával egyetlen bedőlés.
Riasztó bejelentést tett az európai atomhatalom: háborúra készülnek, a dátumot is bejelentették
Még nem minden veszett el.
Kiderült, mikorra érhet véget a háború Ukrajnában – Az Egyesült Államok ultimátumot adott
Konkrétumok hangzottak el.
Megelégelte Moszkva játékát az európai katonai hatalom: ez nagyon fájhat az oroszoknak
Az oroszok keményen reagálhatnak.
Veszélyes toxint találtak népszerű bébitápszerekben: azonnal leállították a forgalmazást
Aki ilyet vásárolt, visszaviheti az üzletbe.
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.