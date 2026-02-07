  • Megjelenítés
Itt a Tisza Párt gazdasági programja!
Gazdaság

Itt a Tisza Párt gazdasági programja!

Portfolio
Szombat délután Magyar Péter és a Tisza Párt szakértői közösen mutatták be a párt választási programját. A jelenlegi ellenzéki párt többek között azt ígéri, hogy amennyiben április 12-én bizalmat kap a szavazóktól, akkor „hazahozza” az uniós forrásokat, melyeket a gazdaság fejlesztésére és a magyar vállalkozások támogatására fordít, illetve társadalmi párbeszédet kezd az euró bevezetéséről.

A jelenlegi cikkünkben a Tisza Párt fontosabb kézzelfogható vállalásait igyekeztünk összegyűjteni a gazdasággal kapcsolatban. A választásokig hátralevő két hónapban biztosan sok szó esik még a program egyes elemeiről részletesen, most

először címszavakban mutatjuk be a párt elképzeléseit.

Adórendszer

  • 15 százalékról 9 százalékra csökkentik a minimálbér adóját.
  • A mediánbér alatt kereső 2,2 millió munkavállalónak csökkentik az szja-terhelését.
  • Egymilliárd forint feletti vagyonokra bevezetik az 1%-os vagyonadót.
  • A vényköteles gyógyszerek áfáját 0%-ra csökkentik.
  • A tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfáját 5%-ra mérsékelik.
  • Újra széles körben elérhetővé teszik a kedvezményes kata adózást.
  • Adójóváírás révén a minimálbért keresők személyi jövedelemadója jelentősen csökken így. Ez havonta 20 ezer forinttal, évente 240 ezer forinttal több pénzt jelent minden minimálbért keresőnek.
  • A mediánbér alatt keresők (jelenleg évi 625 ezer forint havi bruttó jövedelemig) szintén kevesebb adót fizetnek majd:– 420 ezres fizetésnél havi 15 ezer forint megtakarítás,– 500 ezres fizetésnél havi 10 ezer forint,– 625 ezres fizetésnél havi 5 ezer forint marad pluszban.
  • A mediánbér felett keresőknek marad a 15%-os szja.

Költségvetés

  • 2030-ra teljesítik a maastricht-i kritériumokat: 3% alatti költségvetési hiány, GDP-arányosan csökkenő államadósság, alacsony infláció és kamatok.
  • Erősítik a befektetői bizalmat és százmilliárdokkal csökkentik az államadósság után fizetendő kamatokat.
  • Előkészítik az euró bevezetését, és belátható céldátummal megvalósíták azt.
  • Szakmai és társadalmi egyeztetést indítanak az euró bevezetéséről.
  • Kitűznek egy belátható, megvalósítható céldátumot.
  • Felvázolják és a korrupció visszaszorításával, a gazdaság beindításával és tartható költségvetéssel megvalósítjuk a csatlakozáshoz szükséges feltételeket (3% alatti költségvetési hiány, csökkenő államadósság, tartósan alacsony infláció és kamat, stabil forintárfolyam) teljesítő középtávú makrogazdasági pályát.

A Tisza Párt programja több adócsökkentési és kiadásnövelési lépést tartalmaz. Arra, hogy ez hogyan fér bele az állam gazdálkodásba, egy rövid magyarázatot ad a dokumentum. Általánosságban úgy fogalmaz, hogy a korrupció felszámolásával, a propaganda megszüntetésével, az indokolatlan állami presztízsberuházások és túlárazott közbeszerzések leállításával évente akár több ezer milliárd forintot lehet megtakarítani.

Konkrétabban a Tisza szakértői szerint a befektetői bizalom helyreállásával csökkenni fognak az államadósság kamatterhei, az első időszakban 150-200 milliárd forinttal, később 1000 milliárd forinttal.

A bevételi oldalon számítanak a befagyasztott 8000 milliárd forintnyi uniós forrásra, valamint a következő hétéves uniós költségvetési ciklus pénzeire 2028–29-től. Ez utóbbi szerintük évente mintegy 2000 milliárd forinttal járul hozzá a gazdasági növekedéshez. Szintén a bevételi oldalt fogja gyarapítani a milliárdosok vagyonadója, ettől több száz milliárd forintot várnak. Általánosabb vállalás, hogy az ellopott közvagyon visszaszerzéséből „száz- vagy akár ezermilliárdos” értékben várnak bevételt.

Minden 1 százaléknyi GDP-növekedés hozzávetőlegesen 400-450 milliárd forinttal növeli az állam bevételeit. 3-4%-os növekedésnél már ez is évi 1200-1800 milliárd forint többletbevételt jelent.

A fenti tényezők összesen hozzávetőlegesen a GDP 3,5-4,5%-ával, 3400-4300 milliárd forinttal növelik évente a TISZA-kormány mozgásterét a program szerint.

Energia

  • Megtartják és szociális alapon kiterjesztik a rezsicsökkentést.
  • Az időjárás függvényében szükség szerint megemelik a rezsicsökkentett gáz- és áramfogyasztási limitet.
  • A tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik, a szociális tűzifakeretet megduplázzák, és elérhetővé teszik az 5000 fő feletti településeknek is.
  • Megfizethető és versenyképes energiát biztosítanak a magyar vállalkozásoknak, a verseny növelésével és a rendszerhasználati díjak csökkentésével.
  • A magyar otthonok legalább 25%-át 10 éven belül magasabb energiahatékonyságúvá teszik.
  • 2035-ig megszüntetik az orosz energiafüggőséget, diverzifikálák a hazai energiaellátást.
  • 2040-ig megduplázzák a megújuló energia arányát a hazai energiaellátásban, és fejlesztik az energiatároló-kapacitásokat.

Infrastruktúra

  • 10 éven belül megfelezik a vasúti kocsik és mozdonyok átlagéletkorát a mostani 40-50 évről.
  • A vasúti fővonalakon elérik az autópályával versenyképes, legalább 100 km/h állomástól állomásig mért átlagsebességet, amely 160–200 km/h-ra alkalmas pályák fejlesztését jelenti.
  • Országos villamosítási programot indítanak a vasúti szektorban, 50%-ra növelik a villamosított pályák hosszát.
  • Megépítik az ország közepén áthaladó, az M1-est Kecskeméttel öszszekötő M200–M8-as gyorsforgalmi utakat, és megkezdjük az ország déli gyorsforgalmiút-körgyűrűjének, az M9-nek a megvalósítását.
  • Budapesten megépítik a Galvani-hidat és a Soroksári-Duna-hidat, kötöttpályás közlekedéssel. Szegeden új Tisza-hidat építenek vasúti és tram-train kapcsolattal.
  • A 35 évre szóló koncessziós szerződést felülvizsgálják, csökkentik az útdíjakat.
  • A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódóan legalább 15 éves tervezési ciklust nyitnak, amelyben sor kerül a kapacitások fejlesztésére, a BUD Cargo City további bővítésére, a gyorsforgalmi út korszerűsítésére, valamint új vasúti kapcsolat kiépítésére a repülőtér, Budapest belvárosa és az ország többi része között.
  • Roncsprémiumot adnak, ha valaki lecseréli régi, környezetszennyező autóját korszerű, elektromos autóra.

Wekerle Sándor Bérlakásépítési és Otthonfejlesztési Program

  • Megduplázzák a lakásépítések számát.
  • Országos szociális és piaci alapú bérlakásépítési és lakásszövetkezeti programot indítanak, több tízezer új bérlakást építenek.
  • A fiatalok számára legalább 50%-kal növelik a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek számát.
  • Szolgálati lakások fejlesztésével támogatják a hiányszakmákban dolgozó közalkalmazottak munkahelyhez közeli lakhatását.
  • A nyugdíjasok számára 20 ezer új férőhelyet létesítenek korszerű idősotthonokban.
  • Állami felújítási programot indítanak a komfort nélküli és félkomfortos ingatlanok teljes körű felújítására.
  • Szabályozott és kiszámítható bérlakáspiacot hoznak létre.
  • Felszámolják a végrehajtó maffiát, állami kézbe veszik a végrehajtást.

További részletek hamarosan.

Még több Gazdaság

Minden perc drága: még mindig nincs döntés a hálózati reformról, feszülten várakozik az iparág

Államcsőd fenyegeti a földi paradicsomot, teljesen bedőlhet vele az eszköz, ami eddig még soha

Veszélyes toxint találtak népszerű bébitápszerekben: azonnal leállították a forgalmazást

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Érdekes dolgot mondott be Orbán Viktor - Mindenki találgat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility