Kiderült, mikor és miért utazik Trumphoz Orbán Viktor
Február 19-én tartja első vezetői ülését Donald Trump amerikai elnök által létrehozott új testület, a Béketanács, amelynek központi témája Gáza újjáépítése lesz.

Az időpontról egy amerikai kormányzati tisztviselő számolt be szombaton, de további részleteket nem közölt. A tervezett találkozóról elsőként az Axios írt; értesüléseik szerint az ülés egyben Gáza újjáépítését célzó adománygyűjtő konferencia is lesz.

A lap információi szerint az eseményt Washingtonban, az Amerikai Békeintézetben (U.S. Institute of Peace) rendezik meg.

Legalább egy világvezető már megerősítette részvételét: Orbán Viktor miniszterelnök szombathelyi kampányeseményén jelentette be, hogy két hét múlva Washingtonba utazik a Béketanács ülésére.

A magyar kormányfőt Trump egyik legszorosabb szövetségesének tartják az Európai Unióban.

Trump január végén hozta létre az általa vezetett testületet, amelynek célja a globális konfliktusok rendezése. Több szakértő attól tart, hogy a tanács alááshatja az ENSZ szerepét a nemzetközi békerendszerben. A világ kormányai óvatosan reagáltak a csatlakozási felhívásra: míg néhány közel-keleti szövetséges belépett, a hagyományos nyugati partnerek többsége egyelőre távol maradt. Az állandó tagság díja egymilliárd dollár.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa november közepén elfogadott határozatában felhatalmazta a testületet, hogy nemzetközi stabilizációs erőt hozzon létre Gázában. A térségben októberben lépett életbe az a törékeny tűzszünet Trump terve alapján, amelyet Izrael és a Hamász is elfogadott.

Jogvédő szakértők szerint már önmagában az is gyarmati struktúrára emlékeztet, hogy Trump egy külföldi terület ügyeit felügyelő testületet vezet. Kritizálják azt is, hogy a tanácsban nem kap helyet palesztin képviselő.

A gázai tűzszünetet az elmúlt hónapokban többször megsértették. Az október óta tartó fegyvernyugvás időszakában több mint 550 palesztin és négy izraeli katona vesztette életét.

