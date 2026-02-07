Minden perc drága: még mindig nincs döntés a hálózati reformról, feszülten várakozik az iparág

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A jelek szerint tovább csúszhat az új erőművek és energiatárolók számára elérhető szabad villamosenergia-hálózati csatlakozási kapacitások kiosztására irányuló új pályázati (közzétételi) eljárási folyamat. A hivatalos információk szerint az új pályázat 2026 első felében kerülhet meghirdetésre, amire még elegendő idő áll rendelkezésre, de a témában 2025 végéig megtartani ígért iparági tájékoztató értesüléseink szerint még várat magára. A hálózatfejlesztések állásával összefüggő új közzétételi eljárásra 2024 tavasza, a régi szabályok alapján tartott utolsó eljárás eredményeinek kihirdetése óta várnak a hazai villamosenergia-ellátásba befektetni szándékozó gazdasági szereplők és a fejlesztők.

Az Energiaügyi Minisztérium az eddigi utolsó közzétételi eljárás eredményhirdetésekor jelezte, hogy a jövőben a hálózati szabad kapacitások meghatározása és kiosztása várhatóan új szabályok alapján történik majd, amelyeket 2024 végéig kell kidolgozni. Korábbi információk szerint 2025 tavaszáig, legkésőbb 2025 végéig írták volna ki az új pályázatot, ez azonban mindeddig nem történt meg.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke, Juhász Edit a Portfolio tavaly októberi Energy Investment Forum konferenciáján tartott előadása szerint az új kapacitásallokációs eljárás előkészületei már akkor folytak, a Hivatal pedig még a 2025 végéig előzetes tájékoztatót tart az eljárási és értékelési részletszabályokról az érintettek részére, majd 2026 első felében elindítja a pályázatot is.

Erre a tájékoztatóra ugyanakkor villamosenergia-iparági forrásaink szerint egyelőre nem került sor.

A MEKH a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Energiaügyi Minisztérium (EM) vonatkozó - 11/2025. (IV. 10.) - rendelete alapján látja el, így az EM-rendelet szerint a pályázati kiírásban meghatározott módon, helyen és időben tart konzultációt a pályázati eljárás rendjéről, a pályázatot pedig az energiapolitikáért felelős miniszter felkérése alapján hirdeti ki.

Ez lényegében azt jelenti, hogy az új eljárás időpontjáról végső soron a szaktárca dönt majd. Az érintett gazdasági szereplők várakozásai szerint ez akár már az év első részében megvalósulhat, de az is elképzelhető, hogy a választások utáni időszakra csúszik.

A közép- vagy nagyfeszültségen az elosztó vagy átviteli hálózathoz történő csatlakoztatására vonatkozó kiválasztási eljárás meghatározó a magyarországi napelempark, szélerőmű és akkumulátoros kapacitás jövőbeli alakulása szempontjából, mivel az új beruházások megvalósulásának alapfeltétele az eljáráson elnyerhető hálózati csatlakozási kapacitás, illetve engedély megléte. A kiválasztási folyamat nem vonatkozik a háztartási méretű (HMKE) és a jellemzően nagy energiafogyasztó vállalatok által saját célra telepítendő (on-site) kiserőművekre, ezek egy jóval egyszerűbb elosztói bejelentési folyamat keretében engedélyeztethetők.

Az erőművek hálózatra kapcsolásához elengedhetetlen csatlakozási kapacitások kiosztásának gyakorlatát egy 2021 tavaszi törvényi változtatás módosította. E szerint a termelők ezentúl az átviteli vagy az elosztóhálózathoz kizárólag

kompetitív kapacitáskiosztási eljárásban vagy

egyedi eljárásban való részvétellel csatlakozhatnak.

A korábbi rend szerint az új naperőmű-projektet tervező beruházó egy egyszeri adminisztrációs díj fejében műszaki tájékoztatóért folyamodhatott az áramszolgáltatóhoz, megjelölve a helyszínt, az igényelt, betáplálni kívánt kapacitás mértékét, ami alapján az áramszolgáltató megvizsgálta a hálózatba integrálása pénzügyi, műszaki feltételeit.

A pályázati módszer bevezetése azért vált szükségessé, mert a kedvező körülmények hatására a 2010-es végétől drasztikusan megnőtt a hálózati csatlakozási kapacitások kereslete, különösen a naperőmű-beruházások részéről, a kapacitások elosztására korábban alkalmazott érkezési sorrend alapú eljárásrend pedig gyakorlatilag alkalmatlanná vált a helyzet kezelésére. A naperőmű-fejlesztések iránti növekvő igény a hazai fotovoltaikus kapacitás nemzetközi összevetésben is kiemelkedően jelentősnek számító bővülésében is megmutatkozott, ami

a technológia jellegéből is adódóan gyorsan jelentős hálózati és rendszerproblémák kialakulásához, illetve az elérhető szabad kapacitások szűkösségéhez vezetett.

A 2022-ben bevezetett új kapacitáskiosztási eljárás alapját ezért az átviteli rendszerirányító és a hálózati engedélyesek (elosztók) részletes hálózati "telítettségi" helyzetjelentése adja, aminek elkészítése során a fő szempont az ellátásbiztonság megőrzése. Pontosan az ellátásbiztonságra hivatkozva az első közzétételi eljárás eredményhirdetésekor, 2022 májusában a hálózati cégek emlékezetes módon lényegében csatlakozási stopot jelentettek be az ilyen igénnyel fellépő új erőműfejlesztésekre, különös tekintettel az időjárásfüggőkre.

Az ezt követő második - egyben eddigi utolsó, többszöri halasztást követően megvalósult - közzétételi eljárás 2024. márciusi eredményhirdetésén a beérkezett jókora igénytömegnek kisebb része, és kizárólag szélerőmű-, illetve energiatároló-projekt kapott csatlakozási lehetőséget, új ipari méretű naperőmű projektek egyáltalán nem.

Bár a két közzétételi eljárás a nagy napelemparkok építéséhez nem biztosított új, szabad, pályázaton kiosztott hálózati csatlakozási kapacitást, - sőt, valójában már 2021-től sem volt lehetőség csatlakozási igényt benyújtani -, ezzel együtt

a hazai ipari méretű naperőmű kapacitás rendkívül gyorsan nőtt a korábban kiadott engedélyeknek, valamint a lakossági és egyéb, saját célú telepítéseknek köszönhetően az elmúlt években.

2023-tól az akkumulátoros energiatárolók magyarországi terjedése is lendületet vett - nagyrészt éppen a naperőművek okozta rendszerszintű, illetve hálózati kihívások teremtette igény nyomán -, bár ennek sebessége egyelőre elmarad a napelemes kapacitás növekedési rátájától, míg új szélerőművek jelen állás szerint leghamarabb 2029-ben épülhetnek.

A kormányzati célok szerint 2030-ig a naperőmű kapacitás 12 gigawattra (GW), míg a szélerőművek és energiatárolók beépített teljesítőképessége 1, illetve 3 GW-ra bővülhet. A bővülést támogatják a korábban kiosztott hálózati csatlakozási engedélyek alapján megvalósuló új termelő és tároló egységek,

ugyanakkor a nagyszámú megújulós projekt és a hálózatfejlesztés hosszú időigénye miatt

hosszú távon is fennmaradhat a szűkösség a hálózat egyes pontjain,



ami tartósan fékezheti a hazai dekarbonizációs folyamatot - figyelmeztetett már 2022-ben a Zéró Karbon Központ és a Magyar Nemzeti Bank.

Emellett összesen 1 600 megawattnyi (MW) új gázerőművi kapacitás is létesülhet a növekvő áramigények kiszolgálására, és a jelenlegi kormányzati tervek szerint a két új, egyenként 1 200 MW-os blokkból álló Paks II Atomerőmű is megépülhet a 2030-as évtized első felében. Ugyanakkor a legújabb hálózatfejlesztési tervben kockázati tényezőként került azonosításra az új gázerőművek üzembelépésének esetleges csúszása/elmaradása, valamint Paks II üzembelépésének esetleges 2035 utánra csúszása is.

A magyar villamosenergia-ellátásban az import aránya fokozatosan csökken, és 2025-ben a 2030-ra kijelölt 20%-os célérték alá süllyedt, de az import-kitettség ismételt megugrásának elkerülése érdekében, illetve az áramfogyasztás következő évekre előre jelzett várható növekedésére tekintettel szükségesnek is látszik a hazai erőművi termelő kapacitás további jelentős bővítése.

Címlapkép forrása: Jaimi Joy/Bloomberg via Getty Images