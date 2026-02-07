Újabb fordulat a megbírságolt otthoni napelemesek történetében - mindenki a másikra mutogat

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az elosztók szerint invertercserével és akkumulátor-telepítéssel elsősorban maguk a háztartási méretű (HMKE) napelemes kiserőművel rendelkező felhasználók javíthatnák naperőművük gazdaságosságát, miután az sok esetben több ok miatt jelentősen elmarad még a bruttó elszámolás által ígérttől is. A jelenlegi szabályozási és műszaki körülmények, illetve az alkalmazott mérési-elszámolási módszer mellett egyre több felhasználót érintő probléma lehetséges megoldásáról értesüléseink szerint egyeztetések kezdődtek az elosztók és a szabályozó szerv részvételével. A bedobott javaslatok között szerepel az alkalmazott mérési-elszámolási módszer megváltoztatására irányuló kezdeményezés, valamint egyebek mellett egy, az invertercserét támogató pályázati támogatási konstrukció elindítására vonatkozó ötlet is, egyelőre azonban nem látszik, hogy mi lesz a megoldás.

Ahogyan arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a napelemes iparág és mind több felhasználó részéről kérdések vetültek fel a bruttó elszámolási rendszerbe tartozó háztartási (HME) naperőművel és szimmetrikus inverterrel rendelkező otthonok fogyasztásának és termelésének mérésére és elszámolására alkalmazott módszerrel kapcsolatban.

Amint arra a napelem-telepítő iparág mellett olvasóinktól kapott levelek is rávilágítottak, a jelenlegi szabályozási és műszaki körülmények között, illetve az alkalmazott mérési-elszámolási módszer mellett

a HMKE-k által megtermelt áram jelentős része gyakran akkor is hálózati betáplálásra kerül, illetve így van elszámolva, amikor házon belül is lenne rá igény.

- és vice versa: hiába termelnek eleget a napelemek, a fogyasztás - legalábbis az alkalmazott mérési módszer alapján - részben ilyenkor is hálózati vételezésként kerül rögzítésre, ami aztán a számlákon is megmutatkozik. Így az érintett HMKE-s háztartások esetében nem ritka, hogy a felhasználó az általa a hálózatba 5 forintért táplált energiát lényegében ugyanabban a pillanatban 36 forintért vásárolja meg, ha úgy tetszik: vissza.

A fentiek következtében az új elszámolási rendszerbe került HMKE-k nagy részének működése még annál is kevésbé gazdaságos, mint amit a teljesítmény, a költségek, valamint a kilowattóránkénti (kWh) 5 forintos betáplálási tarifa és a 36, illetve 70 forintos lakossági áramár közötti eltérés sugall.

Mivel a rendszert kezelő otthoni energia-menedzsment alkalmazás többnyire szintén nem passzol a körülményekhez, megtévesztő adatokat szolgáltatva a fázison megvalósuló, a számlázás alapját képező energiaáramlásról, így sokakban még nem is tudatosult a helyzet; őket a(z elszámoló) számla kézhezvételekor érheti kellemetlen meglepetés.

A 2023 elején meghirdetett NPP lakossági napelemes pályázat több mint 20 ezer nyertesének nagy része - becslések szerint legalább a fele - akut módon érintett, de mivel a tízéves szaldós időszak letelte után fokozatosan minden HMKE átkerül a bruttó rendszerbe,

így szinte mind a több mint 320 ezer, zömében szimmetrikus inverterrel ellátott hazai napelemes háztartás számára van relevanciája az ügynek.

A szándékukon és tudtukon kívül a hálózatba termelő HMKE-s háztartások egy része olyan trafókörzetben működik, ahol a korábbi ígéretek ellenére még nem oldották fel a 2022-ben ellátásbiztonsági megfontolásból bevezetett hálózati betáplálási stopot, ami több 10 ezer, de akár több 100 ezer forintos büntetést is maga után vonhat az érintetteknek.

A problémát az iparág szerint elsősorban elosztói intézkedések idézték elő, amelyek következtében a napelemes rendszert létesíteni kívánó háztartások zöme kénytelen - nem ritkán jelentős költségvonzattal járó - háromfázisú invertert telepíttetni, és saját belső villamosenergia-hálózatát is háromfázisúra bővíttetni, valamint az elosztók által a HMKE-s háztartások termelésének és fogyasztásának mérésére alkalmazott módszert kifogásolják.

Az ügyben az MNNSz és a MANAP szakmai szervezetek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) beavatkozását is kérték, levelük szerint az elosztók által alkalmazott, nem nyilvános vektoros mérési módszertan és az erre épített büntetések indokolatlan anyagi hátrányt okoznak a HMKE-k tulajdonosainak, és ellentétesek az Európai Unió hatályos előírásaival.

A szakmai szervezetek a Hivatalhoz intézett beadványukban egyebek mellett azt kérték, hogy

vizsgálja ki a jelenlegi elszámolási gyakorlatot,

rendelje el az EU-s 15 perces nettó elszámolás bevezetését, és

tiltsa meg a mérési módszerből fakadó büntetések alkalmazását,

amíg a rendszer nincs összhangban az uniós szabályozással.

Miután a novemberben elküldött levélre értesüléseink szerint eddig nem érkezett válasz, ezért mi is megkerestük a MEKH-et, egyebek mellett afelől érdeklődve, hogy mennyiben tartják összeegyeztethetőnek a hálózati engedélyesek által alkalmazott mérési és büntetési gyakorlatot az uniós és hazai jogszabályokkal, illetve hogy folyik-e/várható-e a helyzet rendezését célzó háttérmunka.

Érdeklődésünkre a Hivatal részéről azt közölték, hogy a MEKH válaszlevélben tájékoztatja majd az érintetteket a szakmai szervezetek kérései vonatkozásában.

Érintettségükre tekintettel a hálózati engedélyes (elosztó) társaságokat is megkértük, hogy reagáljanak a problémafelvetésre. Válaszaikban az elosztók több ponton vitatták a napelem- és akkumulátor-telepítő iparági szervezetek állításait, és reakcióikból az is kiderül, hogy

álláspontjuk szerintük helyzetüket elsősorban maguk a felhasználók javíthatnák például invertercserével és akkumulátoros energiatároló telepíttetésével.

Az MVM részéről azt a választ kaptuk, hogy a MEKH az MVM bevonásával zajló egyeztetések alapján, közvetlenül reagál majd a napelemes szakmai szervezetek felvetéseire.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. elosztói tevékenysége okán megszólított OPUS ENERGETIKA Csoport válaszában hangsúlyozza, hogy a többfázisú HMKE-k fogyasztási és betáplálási forgalmának elszámolási módjával kapcsolatban az elosztó nem illetékes, az az Energiahivatal, illetve a minisztérium hatásköre, és ebből kifolyólag az elosztó csupán jogalkalmazó. Ugyancsak rajtunk kívülálló ok, hogy

a lakosság nézőpontjából kedvezőtlen megtérülés elsődleges oka a fogyasztott villamosenergia ára, és a termelésért kapott áram ára közötti nagyságrendnyi különbség

- fogalmaztak.

Ezzel együtt a társaság szerint hivatkozott cikkében az MNNSZ sem pontosan jelöli meg az algebrai és a vektoros elszámolási mód fogyasztói szempontú előnyeit és hátrányait, ugyanis hibásan a vektoros összegzési módot mutatja kedvezőtlennek a termelők szemszögéből, pedig az algebrai összegzés a kedvezőtlenebb a termelők szempontjából, viszont ez a hálózathasználat okozathelyes elszámolását lehetővé tevő összegzési mód - teszik hozzá.

Az OPUS válasza szerint a rá nézve kötelező elszámolási gyakorlattól függetlenül folyamatosan igyekszik szakmai és lakossági edukációt végezni a megfelelő háztartási rendszerépítési javaslataikkal, felhívva rá a figyelmet, hogy a fogyasztói aszimmetriát leképezni képes aszimmetrikus inverter alkalmazásával az algebrai összegzés alkalmazása esetén is van lehetőség kedvezőbb villamosenergia-elszámolást és megtérülést elérni.

Erre tekintettel az OPUS azt javasolja, hogy

a háromfázisú háztartási méretű kiserőművek elsősorban háromfázisú aszimmetrikus inverterekkel kerüljenek kialakításra,



és ágazati szinten is javasolták, hogy induljon olyan pályázat, amelyben az invertercserével kapcsolatos költségek is fedezhetőek legyenek.

Az ugyancsak a problémával összefüggő, a tiltott betáplálást büntető gyakorlatot az OPUS TITÁSZ egyelőre nem alkalmazza, illetve a későbbiekben is elsősorban figyelmeztetéssel él majd - közölték érdeklődésünkre.

Értesüléseink szerint kormányzati szinten jelenleg nincs tervben egy kifejezetten az invertercserét támogató pályázati konstrukció kidolgozása, mivel a szimmetrikus inverterek a hálózat stabilitása szempontjából kedvezőbbek. Ahogy korábbi cikkünkben rámutattunk, a szimmetrikus inverter aszimmetrikusra való lecserélése, és az otthoni energiamenedzsment rendszer ennek megfelelő átprogramozása nem feltétlen oldja meg teljesen a problémát.

Az elszámolás fenntarthatóságának biztosítása érdekében Magyarországon 2022 óta több kormánydöntés is született mind az éves szaldó elszámolás megszüntetéséről, illetve fokozatos kivezetéséről, mind a fázisonkénti külön elszámolás alkalmazásáról - húzta alá válaszában az EON, amely azt is megjegyezte, hogy az e témával összefüggésben emlegetett EU-s szabályozások nem az általános kereskedelmi elszámolásokra, hanem a megosztásra vonatkozóan tartalmaznak előírásokat.

A HMKE-k esetében a gazdasági szempontok alapján az alapvető cél az, hogy a háztartások valóban elfogyasszák a saját villamosenergia-termelésüket, és annak a lehető legkisebb hányadát táplálják be fizikailag a hálózatba. Ennek egyik feltétele, hogy a kiépítésre kerülő HMKE teljesítményének meghatározása az adott felhasználási hely fogyasztási jellemzőire tekintettel kerüljön meghatározásra, másik feltétel, hogy a fogyasztó belső hálózata és a felhasználói berendezések képesek legyenek a termelés felvételére. Egy 1 fázisú inverter és belső hálózat esetén csak az első feltétel releváns, hiszen a termelés és a fogyasztás azonos fázison történik, 3 fázisú inverter esetén viszont a második feltétel teljesítése is fontos: ehhez az szükséges, hogy a belső hálózat is 3 fázisú legyen és arra a felhasználói berendezések lehetőség szerint a lehető legarányosabban legyenek rácsatlakoztatva.

Tökéletesen szimmetrikus kialakítás természetesen nem lehetséges,

ugyanakkor a problémára részben megoldást tudnak biztosítani az aszimmetrikus inverterek, illetve az energiatárolók telepítése

- mutatott rá az EON is.

A tiltott hálózatba táplálás büntethetőségével kapcsolatban az EON közölte, hogy a vonatkozó előírások 2025. január 1-jével kerültek kiegészítésre a szabálytalan betáplálás esetköreivel, majd február 18-ával az Elosztói Üzletszabályzatokat is kiegészítették a szabálytalan betáplálás részletszabályaival (pl. kötbér mértéke, illetve a „visszwattos” betáplálás esetére egy toleranciasáv is megállapításra került).

Ezt követően az E.ON részéről megvizsgálták a gyanús eseteket, amely alapján több száz felhasználó esetében derült ki, hogy szabálytalan betáplálásra került sor. Esetükben a társaság egy jogfenntartó levél kiküldésével felhívta a figyelmet az érintettek jogszabályi kötelezettségeire. Ezekre a levelekre számos válasz érkezett, amelyeket az E.ON-nál még elemeznek, büntetés (kötbér) kiterhelésére ugyanakkor még nem került sor - fejtették ki.

Az EON álláspontja szintén az, hogy a felhasználók edukációjának a felvetett kérdéskörökben is fontos szerepe van: a villamosenergia-rendszer működésének alapja a termelés és fogyasztás közötti egyensúly biztosítása, ami a leghatékonyabban, a legkisebb költség elve szerint akkor érhető el, ha már az egyes szereplők felelősen gondolkodva saját maguk vonatkozásában is eleve törekednek az egyensúlyra.

A társaság szerint a hazai ágazati szabályozás például a fázisok minél egyenletesebb terhelésének – az elszámolási szabályokon keresztül történő – ösztönzésével is ezen célokat szolgálja, amellett, hogy az állam ezen célok elérését olyan beruházási támogatási programokkal is segíti, mint például a 2026. január 15-én meghirdetett Otthoni Energiatároló Program, amelynek keretében a meglévő szimmetrikus inverterek is lecserélhetők aszimmetrikus hibrid inverterekre.

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images