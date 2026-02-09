Aggódnak a virológusok egy új törzs miatt

A bangladesi orvosok szokatlan helyzettel szembesültek: olyan betegeket láttak el, akik tüneteik alapján nagy valószínűséggel Nipah-vírus-fertőzésen estek át, a laboratóriumi vizsgálatok azonban ezt nem támasztották alá.

Sem a PCR-, sem a szerológiai tesztek nem mutatták ki a Nipah-vírus jelenlétét a páciensek torokváladék-mintáiban.

A rejtélyt korszerű genetikai vizsgálatok segítségével sikerült feloldani

A kutatók a betegektől korábban levett mintákban a PRV, azaz a pteropine orthoreovírus genetikai állományát azonosították. Ez egy, denevérekben előforduló vírus, amelyről eddig nem volt ismert, hogy ilyen mértékben képes megbetegíteni az embert. A diagnózist az is megerősítette, hogy több mintából élő vírust tudtak kitenyészteni, ami egyértelműen igazolta az aktív fertőzés fennállását.

Az azonosított öt beteg kórlefolyása jelentős eltéréseket mutatott. A legsúlyosabb esetben súlyos neurológiai szövődmények alakultak ki, amelyek a páciens halálához vezettek. Valamennyi érintettnél közös volt, hogy a megbetegedést megelőzően nyers datolyapálma-nedvet fogyasztottak. Ezt az édes italt a téli időszakban különösen kedvelik a denevérek, amelyek nyálukkal és ürülékükkel szennyezhetik a folyadékot. Ugyanez a fertőzési útvonal a Nipah-vírus esetében is ismert.

A PRV az ortoreovírusok családjába tartozik, genetikai felépítése pedig különösen figyelemre méltó. Örökítőanyaga tíz különálló szegmensből áll, ami lehetővé teszi, hogy különböző vírustörzsek keveredjenek, ha egy gazdaszervezetet egyszerre több törzs fertőz meg. Ez a genetikai átrendeződés befolyásolhatja a vírus terjedőképességét és az általa okozott betegség súlyosságát is. A gyümölcsevő denevérek nagy távolságokat átrepülő mozgása elősegíti a különböző vírustörzsek földrajzi terjedését és genetikai keveredését.

Bár a PRV-fertőzéseket eddig csak Bangladesben azonosították, a virológusok aggodalommal követik az eseményeket. A felfedezés azért jelentős, mert rámutat: nem csupán a már ismert zoonotikus vírusok jelentenek komoly kockázatot, hanem olyan, eddig kevésbé ismert vagy alulbecsült kórokozók is, amelyek észrevétlenül terjedhetnek, és súlyos megbetegedéseket idézhetnek elő emberekben.

A denevérek különösen jelentős vírusrezervoárnak számítanak, mivel számos veszélyes kórokozót hordozhatnak. Ilyen például a veszettség vírusa, a Nipah- és a Hendra-vírus, a Marburg-vírus, valamint a koronavírus-járványt okozó SARS-CoV-1. A szakemberek kiemelik a széles spektrumú diagnosztikai vizsgálatok fontosságát, amelyek segítségével a rejtetten jelen lévő fertőzések időben azonosíthatók, és megelőzhetők a nagyobb járványok kialakulása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images