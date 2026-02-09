Biotech céget vesz az amerikai gyógyszergyártó óriás: jöhet a génterápia

Az indianapolisi gyógyszergyártó konszern közleménye szerint az Orna egy új terápiás osztály kifejlesztésén dolgozik, amely mesterségesen előállított cirkuláris RNS-t és újszerű lipid nanorészecskéket kombinál. A technológia lényege, hogy
a beteg saját szervezetét teszi képessé olyan sejtterápiák előállítására, amelyek meggyógyíthatják a betegséget.
A tranzakció egy nem nyilvános összegű előzetes kifizetést, valamint bizonyos klinikai fejlesztési mérföldkövek teljesítéséhez kötött további összegeket tartalmaz. Az Eli Lilly ezzel egy hosszú távon hasznosítható innovációs platformhoz jut a génterápia és az élő szervezetben történő célzott sejtmódosítás területén.
Az Orna vezető fejlesztése egy olyan terápia, amelyet bizonyos autoimmun betegségek kezelésére terveztek. A kezelés lényege, hogy a beteg saját fehérvérsejtjeit, az úgynevezett T-sejteket laboratóriumi körülmények között módosítják, majd
visszajuttatják a szervezetbe, hogy segítsenek a betegség leküzdésében.
Az Ornát 2021-ben alapította az MPM Capital biotechnológiai befektető társaság és annak BioImpact Capital leányvállalata. A cég 2022-ben együttműködési megállapodást kötött a Merckkel fertőző betegségek és az onkológia területét érintő vakcinák és terápiák fejlesztésére, amely az együttműködés sikeres megvalósítása esetén akár 3,5 milliárd dollár bevételt is hozhat a biotechnológiai vállalatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
