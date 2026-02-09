Döbbenetes pusztítást láttunk januárban és még jöhetnek hidegbetörések

A szervezet tagországaitól és adatközpontjaitól származó információk alapján készült összefoglaló szerint
a Föld valamennyi nagyobb régióját érintették az extrém időjárási jelenségek.
Rekordmeleget és erdőtüzeket, rendkívüli hideget és havazást, valamint pusztító esőzéseket és árvizeket is regisztráltak.
Celeste Saulo, a WMO főtitkára kiemelte, hogy nem meglepő: a szélsőséges időjárás a Világgazdasági Fórum éves Globális kockázatok jelentésének egyik legfontosabb kockázata. Rámutatott, hogy az időjárással és a klímaváltozással összefüggő katasztrófák által érintett emberek száma évről évre nő, ami 2026 januárjában napról napra egyre nyilvánvalóbbá vált. Hozzátette, ez ösztönzi a szervezetet arra, hogy kiterjessze és felgyorsítsa az Early Warnings for All (Korai veszélyjelzés mindenkinek) kezdeményezést, mivel a katasztrófák miatti halálozás azokban az országokban a hatodára csökkent, ahol jól működő korai riasztási rendszerek vannak.
Gyakori szélsőségek
A WMO adatai szerint a hosszú távú globális felmelegedés következtében az extrém időjárási események egyre gyakoribbá válnak.
Ezt támasztja alá az is, hogy 2025 az eddig mért három legforróbb év egyike volt.
Az ausztrál kontinenst januárban két jelentős hőhullám sújtotta, amelyek rendkívül tűzveszélyes körülményeket teremtettek. A dél-ausztráliai Ceduna városában január 26-án 49,5 Celsius-fokot regisztráltak, ami történelmi rekordnak számít a településen. Dél-Ausztrália, Északnyugat-Victoria, Új-Dél-Wales belső területei és Délnyugat-Queensland egyes részei felett is 45 fok feletti hőmérsékleteket mértek az Ausztrál Meteorológiai Hivatal szerint. A hatóságok által kiadott hőségriadók számos életet mentettek meg.
Chilében a Biobío és Ñuble régiókban tomboló erdőtüzek legalább 21 halálos áldozatot követeltek, és tízezreket kényszerítettek otthonuk elhagyására. Több száz épület semmisült meg. A hatóságok 75 különálló tűzfészket azonosítottak, amelyek a forróság és az erős szelek miatt gyorsan terjedtek, ezért katasztrófaállapotot kellett kihirdetni. Hasonló időjárási körülmények okoztak pusztító tüzeket az argentin Patagóniában is, ahol a magas hőmérséklet tartós szárazsággal és erős szelekkel párosult.
Az északi féltekén ezzel szemben a gyengülő és széteső poláris örvény hatására rendkívüli hideghullámok alakultak ki januárban Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában. Az Északi-sark körül általában örvénylő hideg légtömeg meggyengülése lehetővé tette az arktikus levegő délebbre áramlását, miközben melegebb légtömegek jutottak a sarkkörvidékre. E
lőrejelzések szerint február elején újabb hidegbetörések várhatók.
Kanadában és az Egyesült Államok nagy részén január utolsó hetében egy kiterjedt téli vihar tömeges járattörléseket, több százezer háztartást érintő áramkimaradásokat és haláleseteket okozott. Oroszország Kamcsatka-félszigetén két hét alatt több mint két méter hó esett, ami a decemberi 3,7 méterrel együtt az 1970-es évek óta az egyik legnagyobb mért havazást eredményezte. Petropavlovszk-Kamcsatszkij város közlekedése gyakorlatilag megbénult.
A délkelet-afrikai térségben rendkívüli esőzések idéztek elő katasztrofális árvizeket. Mozambikban legalább 650 ezer embert érintettek a víz pusztításai, több százezren kényszerültek menekülésre, és mintegy 30 ezer ház pusztult el vagy sérült meg súlyosan. A főváros, Maputo különösen súlyosan károsodott, miközben a mezőgazdasági termelés gyakorlatilag összeomlott, az állatállomány jelentős része elpusztult. Dél-Afrika január 18-án országos katasztrófahelyzetet hirdetett, miután az árvizek legalább 30 emberéletet követeltek.
A World Weather Attribution kutatócsoport elemzése szerint
az éghajlatváltozás és a La Niña együttes hatása idézte elő azt a tökéletes vihart, amely az afrikai árvizekhez vezetett.
A kutatók úgy becsülik, hogy a heves záporok intenzitása az iparosodás előtti időkhöz képest mintegy 40 százalékkal nőtt, és egyes területeken néhány nap alatt egy teljes évnyi csapadék hullott.
Nyugat-Jáván január 24-én a heves esőzések által kiváltott földcsuszamlás több mint 50 halálos áldozatot követelt. Új-Zélandon trópusi viharok sorozata rekordmennyiségű csapadékot hozott az Északi-sziget felső részére, amely árvizeket és földcsuszamlásokat okozott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
300 új otthon startos lakás épül Újpesten
A Rezideo projektje.
Az AI alapjaiban alakítja át a fizetéseket, ez lesz a következő nagy durranás
Márkus Gergellyel beszélgettünk.
Csattogtatják az ostort a németek – Merz masszív lazításokhoz köti a közös fellépést
„Konkrét, merész és egyes esetekben kényelmetlen lépések” várhatók.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Erős számokat közölt az UniCredit, szárnyal az árfolyam
A következő három évben 30 milliárd eurót osztatnának ki a részvényeseknek.
Egyre nagyobb kockázatnak látják Európában, hogy amerikai kártyatársaságok uralják a piacot
Viszont a digitális euró csak Trump elnöksége után érkezhet meg.
Megnőtt a kereslet az új építésű lakások iránt, újabb nagy lökést kaphat a piac
A vevői lakáshitelek szakaszos folyósításával a beruházók is kisebb kamatot fizethetnek.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.