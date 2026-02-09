Döbbenetes pusztítást láttunk januárban és még jöhetnek hidegbetörések

A szervezet tagországaitól és adatközpontjaitól származó információk alapján készült összefoglaló szerint

a Föld valamennyi nagyobb régióját érintették az extrém időjárási jelenségek.

Rekordmeleget és erdőtüzeket, rendkívüli hideget és havazást, valamint pusztító esőzéseket és árvizeket is regisztráltak.

Celeste Saulo, a WMO főtitkára kiemelte, hogy nem meglepő: a szélsőséges időjárás a Világgazdasági Fórum éves Globális kockázatok jelentésének egyik legfontosabb kockázata. Rámutatott, hogy az időjárással és a klímaváltozással összefüggő katasztrófák által érintett emberek száma évről évre nő, ami 2026 januárjában napról napra egyre nyilvánvalóbbá vált. Hozzátette, ez ösztönzi a szervezetet arra, hogy kiterjessze és felgyorsítsa az Early Warnings for All (Korai veszélyjelzés mindenkinek) kezdeményezést, mivel a katasztrófák miatti halálozás azokban az országokban a hatodára csökkent, ahol jól működő korai riasztási rendszerek vannak.

Gyakori szélsőségek

A WMO adatai szerint a hosszú távú globális felmelegedés következtében az extrém időjárási események egyre gyakoribbá válnak.

Ezt támasztja alá az is, hogy 2025 az eddig mért három legforróbb év egyike volt.

Az ausztrál kontinenst januárban két jelentős hőhullám sújtotta, amelyek rendkívül tűzveszélyes körülményeket teremtettek. A dél-ausztráliai Ceduna városában január 26-án 49,5 Celsius-fokot regisztráltak, ami történelmi rekordnak számít a településen. Dél-Ausztrália, Északnyugat-Victoria, Új-Dél-Wales belső területei és Délnyugat-Queensland egyes részei felett is 45 fok feletti hőmérsékleteket mértek az Ausztrál Meteorológiai Hivatal szerint. A hatóságok által kiadott hőségriadók számos életet mentettek meg.

Chilében a Biobío és Ñuble régiókban tomboló erdőtüzek legalább 21 halálos áldozatot követeltek, és tízezreket kényszerítettek otthonuk elhagyására. Több száz épület semmisült meg. A hatóságok 75 különálló tűzfészket azonosítottak, amelyek a forróság és az erős szelek miatt gyorsan terjedtek, ezért katasztrófaállapotot kellett kihirdetni. Hasonló időjárási körülmények okoztak pusztító tüzeket az argentin Patagóniában is, ahol a magas hőmérséklet tartós szárazsággal és erős szelekkel párosult.

Az északi féltekén ezzel szemben a gyengülő és széteső poláris örvény hatására rendkívüli hideghullámok alakultak ki januárban Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában. Az Északi-sark körül általában örvénylő hideg légtömeg meggyengülése lehetővé tette az arktikus levegő délebbre áramlását, miközben melegebb légtömegek jutottak a sarkkörvidékre. E

lőrejelzések szerint február elején újabb hidegbetörések várhatók.

Kanadában és az Egyesült Államok nagy részén január utolsó hetében egy kiterjedt téli vihar tömeges járattörléseket, több százezer háztartást érintő áramkimaradásokat és haláleseteket okozott. Oroszország Kamcsatka-félszigetén két hét alatt több mint két méter hó esett, ami a decemberi 3,7 méterrel együtt az 1970-es évek óta az egyik legnagyobb mért havazást eredményezte. Petropavlovszk-Kamcsatszkij város közlekedése gyakorlatilag megbénult.

A délkelet-afrikai térségben rendkívüli esőzések idéztek elő katasztrofális árvizeket. Mozambikban legalább 650 ezer embert érintettek a víz pusztításai, több százezren kényszerültek menekülésre, és mintegy 30 ezer ház pusztult el vagy sérült meg súlyosan. A főváros, Maputo különösen súlyosan károsodott, miközben a mezőgazdasági termelés gyakorlatilag összeomlott, az állatállomány jelentős része elpusztult. Dél-Afrika január 18-án országos katasztrófahelyzetet hirdetett, miután az árvizek legalább 30 emberéletet követeltek.

A World Weather Attribution kutatócsoport elemzése szerint

az éghajlatváltozás és a La Niña együttes hatása idézte elő azt a tökéletes vihart, amely az afrikai árvizekhez vezetett.

A kutatók úgy becsülik, hogy a heves záporok intenzitása az iparosodás előtti időkhöz képest mintegy 40 százalékkal nőtt, és egyes területeken néhány nap alatt egy teljes évnyi csapadék hullott.

Nyugat-Jáván január 24-én a heves esőzések által kiváltott földcsuszamlás több mint 50 halálos áldozatot követelt. Új-Zélandon trópusi viharok sorozata rekordmennyiségű csapadékot hozott az Északi-sziget felső részére, amely árvizeket és földcsuszamlásokat okozott.

