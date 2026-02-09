Durvul a helyzet szlovák-magyar határon - Újabb hidat zártak le

Az Ipoly folyón kialakult árvízhelyzet újabb közlekedési korlátozásokat tett szükségessé a magyar–szlovák határszakaszon.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád vármegyei szervezete döntött arról, hogy a megnövekedett vízszint miatt
február 9-én délután 13 órától lezárja a Drégelypalánk és Ipolyhídvég között található Szent Borbála közúti hidat.
Ez már a második Ipoly-híd, amelyet le kellett zárni az árvíz miatt. Korábban, február 7-én az Őrhalom és Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi közúti átkelő is járhatatlanná vált a magas vízállás következtében.
A lezárások miatt jelentősen szűkültek a határátkelési lehetőségek a térségben. Jelenleg a legközelebbi pontok, ahol át lehet kelni Szlovákiába, Balassagyarmat és Parassapuszta határátkelői.
A címlapkép illusztráció.
