Durvul a helyzet szlovák-magyar határon - Újabb hidat zártak le
Portfolio
Az Ipoly áradása miatt már két határhidat is lezártak Nógrád vármegyében, a folyó vízállása továbbra is kritikus szinten van - írja a Police.hu.

Az Ipoly folyón kialakult árvízhelyzet újabb közlekedési korlátozásokat tett szükségessé a magyar–szlovák határszakaszon.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád vármegyei szervezete döntött arról, hogy a megnövekedett vízszint miatt

február 9-én délután 13 órától lezárja a Drégelypalánk és Ipolyhídvég között található Szent Borbála közúti hidat.

Ez már a második Ipoly-híd, amelyet le kellett zárni az árvíz miatt. Korábban, február 7-én az Őrhalom és Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi közúti átkelő is járhatatlanná vált a magas vízállás következtében.

A lezárások miatt jelentősen szűkültek a határátkelési lehetőségek a térségben. Jelenleg a legközelebbi pontok, ahol át lehet kelni Szlovákiába, Balassagyarmat és Parassapuszta határátkelői.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

