Jönnek a kátyújelentések

1640 darab kátyút javított meg hétvégi munkavégzéssel a Budapest Közút - közölte Karácsony Gergely a Facebookon, aki szerint jönnek mostantól a napi kátyújelentések is.

Hétfő délelőtt a

X.,

XIV.,

XV.,

XVII.,

XX.,

XXI.

és XXIII. kerületekben

folytatják a munkát, a délutáni és az éjszakai beosztást a délelőtti előrehaladáshoz igazítva határozzák meg.

A Budapest Közút útellenőrei naponta ellenőrzik a fővárosi kezelésben lévő utakat, az elvégzett munkáról szóló napi kátyújelentést nyilvánosságra hozzák a Városháza közösségi média felületein, valamint a budapestkozut.hu-n és a budapest.hu-n.

Súlyos kárt tett az utakban az elmúlt hetek csapadékos és fagyos időjárása, megsokszorozott kapacitással éjjel-nappal dolgoznak a kollégák. Ezzel a tempóval – ha az időjárás közbe nem szól újra – a hónap végére túl lehetünk a nehezén a főváros által kezelt több mint 1100 kilométernyi útszakaszon.

