Karácsony Gergely is megszólalt a kátyúhelyzetről
Karácsony Gergely is megszólalt a kátyúhelyzetről

Portfolio
Az idei tél szokatlanul nagy terhelést rótt a fővárosi úthálózatra: a sok csapadék és a fagyások következtében tömegesen jelentek meg a kátyúk Budapest útjain - mondta  Karácsony Gergely egy Facebook videóban.

A főpolgármester elmondása alapján idén januárban és februárban négyszer annyi kátyút regisztráltak a bejelentők, illetve a Budapest Közút útellenőrei, mint a tavalyi év azonos időszakában. A kialakult helyzetre reagálva a főváros

a kátyúzási kapacitást is a négyszeresére emelte

A Budapest Közút csapatai három műszakban, hétvégén is végezték és végzik majd a javításokat. A munkát alvállalkozók bevonásával is erősítik, hogy a lehető legrövidebb idő alatt csökkenjen a kátyúk száma és javuljon az utak állapota.

A tájékoztatás szerint a jelenlegi ütem mellett naponta nagyjából ezer kátyút tudnak betömni. A főpolgármester úgy fogalmazott: ha kitart a jó idő, és az előrejelzések szerint már nem jön jelentős lehűlés, akkor

a hónap végére érdemi javulás várható, és „rendbe tudjuk tenni a budapesti utakat”.

A főpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a főváros kizárólag a fővárosi kezelésű és tulajdonban lévő utak fenntartásáért felel – ezek hossza meghaladja az ezer kilométert. A kerületi utak karbantartása ugyanakkor a kerületi önkormányzatok feladata. Karácsony Gergely szerint a kerületek is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a saját útjaikon haladjanak a kátyúzásával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

