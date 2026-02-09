Karácsony Gergely is megszólalt a kátyúhelyzetről

A főpolgármester elmondása alapján idén januárban és februárban négyszer annyi kátyút regisztráltak a bejelentők, illetve a Budapest Közút útellenőrei, mint a tavalyi év azonos időszakában. A kialakult helyzetre reagálva a főváros

a kátyúzási kapacitást is a négyszeresére emelte

A Budapest Közút csapatai három műszakban, hétvégén is végezték és végzik majd a javításokat. A munkát alvállalkozók bevonásával is erősítik, hogy a lehető legrövidebb idő alatt csökkenjen a kátyúk száma és javuljon az utak állapota.

A tájékoztatás szerint a jelenlegi ütem mellett naponta nagyjából ezer kátyút tudnak betömni. A főpolgármester úgy fogalmazott: ha kitart a jó idő, és az előrejelzések szerint már nem jön jelentős lehűlés, akkor

a hónap végére érdemi javulás várható, és „rendbe tudjuk tenni a budapesti utakat”.

A főpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a főváros kizárólag a fővárosi kezelésű és tulajdonban lévő utak fenntartásáért felel – ezek hossza meghaladja az ezer kilométert. A kerületi utak karbantartása ugyanakkor a kerületi önkormányzatok feladata. Karácsony Gergely szerint a kerületek is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a saját útjaikon haladjanak a kátyúzásával.

