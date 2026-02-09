Kibertámadás érte az Uffizi Képtárat

A technikusok január 31-én és február 1-jén észlelték a kártevőt a belső rendszereken. A terjedés megállítására leállították a munkaállomásokat, és ideiglenesen felfüggesztették a szolgálati e-mail-fiókokat. A helyi sajtó szerint a betörés kizárólag az adminisztratív funkciókat érintette, a jegyértékesítés, a múzeum honlapja és a kamerarendszer sértetlen maradt.

Az intézmény bejelentést tett az olasz postai rendőrségnél, azért náluk, mert ők felelnek a kiberbűncselekmények felderítéséért. A szakértők jelenleg azt vizsgálják, hogyan jutottak be a támadók, hozzáfértek-e érzékeny adatokhoz, és kihasználtak-e ismert szoftveres sebezhetőségeket.

Az Uffizi elleni támadás időben egybeesett a Római Sapienza Egyetem rendszerei ellen indított akcióval.

A nyomozók ezért azt is vizsgálják, van-e kapcsolat a két eset között.

A digitális gyűjteményekben és a látogatók által használt rendszerekben nem keletkezett kár. A behatolás azonban lelassította a belső működést: a humánpolitikai, beszerzési és belső kommunikációs feladatok ellátása jelenleg nehézségekbe ütközik.

Az eset rávilágít a kulturális intézmények növekvő digitális kiszolgáltatottságára

A 16. századi Vasari-palotában működő Uffizi Botticelli, Leonardo, Michelangelo és Caravaggio remekműveit őrzi, évente több millió látogatót fogad, és mindennapi működése nagymértékben függ a digitális rendszerektől. A felbecsülhetetlen értékű műkincsek védelme ma már a fizikai biztonság mellett magas szintű informatikai ellenálló képességet is megkövetel.

