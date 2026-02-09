  • Megjelenítés
Kinyírja 20 éves szolgáltatását a Microsoft: 2027. január 1. a végső határidő
Kinyírja 20 éves szolgáltatását a Microsoft: 2027. január 1. a végső határidő

Portfolio
A Microsoft bejelentette, hogy 2027. április 1-jével véglegesen leállítja az Exchange Web Services (EWS) működését a Microsoft 365-ben és az Exchange Online platformokon. A közel két évtizede használt technológia helyét a modernebb Microsoft Graph veszi át - írta meg a HWSW.
A Microsoft pontosította az Exchange Web Services szolgáltatás leállításának menetrendjét az Exchange Online esetében. Az EWS 2018 óta nem kap új funkciókat, fokozatos kivezetése régóta napirenden van. A végleges megszűnés időpontját eredetileg 2026 októberére tűzték ki, ezt a vállalat 2023-ban jelentette be először.

A most közzétett részletes ütemterv szerint 2026 októberétől az EWS automatikusan elérhetetlenné válik minden olyan felhasználó számára, aki nem igényelte kifejezetten a szolgáltatás megtartását az átmeneti időszakra. Az adminisztrátorok az EWSEnabled paraméter igaz értékre állításával ideiglenesen meghosszabbíthatják a hozzáférést. Ez az átmeneti megoldás azonban csak néhány hónapig lesz elérhető:

2027. április 1-jén az EWS működése minden Exchange Online környezetben véglegesen leáll, függetlenül a beállításoktól.

A Microsoft a felhasználóknak a Graph API-ra történő migrációt javasolja. Ez az EWS-sel megegyező alapvető funkcionalitást biztosít, de modernebb technológiai alapokon nyugszik. A vállalat hangsúlyozza, hogy az áttérést érdemes még a végleges leállítás előtt elvégezni.

Fontos, hogy a változtatás kizárólag a felhőalapú megoldásokat – a Microsoft 365-öt és az Exchange Online-t – érinti. A saját szervereken futó Exchange Server telepítések esetében az EWS továbbra is a megszokott módon működik majd.

Az EWS kivonásának hátterében több tényező áll. A technológiát közel húsz éve vezették be és bár hosszú ideig meghatározó szerepet töltött be a Microsoft infrastruktúrájában, mára már nem felel meg a jelenlegi biztonsági elvárásoknak, valamint a skálázhatósági és megbízhatósági követelményeknek. A Microsoft stratégiája a platform korszerűsítésére és egyszerűsítésére irányul, amelynek részeként fokozatosan megszünteti az elavult összetevőket.

Címlapkép forrása: Shutterstock

