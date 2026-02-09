Rengeteg éttermet zár be idén a népszerű pizzázó - A teljes pizzalánc veszélyben

Jelentős átszervezés előtt áll a Pizza Hut amerikai hálózata:

2026 első hat hónapjában mintegy 250 éttermet zárnak be az országban.

A bezárások elsősorban a gyengén teljesítő egységeket érintik, miközben a Pizza Hutot birtokló Yum! Brands a teljes pizzalánc esetleges értékesítésének lehetőségét is vizsgálja.

A radikális lépések mögött komoly piaci kihívások állnak. Az amerikai piacon a legalább egy éve működő Pizza Hut éttermek forgalma 5 százalékkal csökkent az elmúlt évben. A több mint 6000 egységet számláló hálózat különösen azokkal az üzletekkel küzd, amelyek infrastruktúrája és koncepciója mára elavultnak számít, ezért egyre kevésbé tudják felvenni a versenyt riválisaikkal – derül ki a Retail Detail beszámolójából.

A vállalat vezetése már tavaly novemberben megkezdte a Pizza Hut működésének átfogó stratégiai felülvizsgálatát. Az amerikai nehézségekkel szemben a nemzetközi piacok kedvezőbb képet mutatnak: itt a forgalom 1 százalékkal nőtt, elsősorban az ázsiai, közel-keleti és latin-amerikai régiók erős teljesítményének köszönhetően. Kína különösen fontos a lánc számára, mivel az Egyesült Államok után a második legnagyobb piacnak számít, és a globális árbevétel 19 százalékát adja.

A piaci verseny élességét jól mutatja a Domino’s példája, amely folyamatosan erősíti pozícióját. Bár a teljes éves adatokat még nem hozták nyilvánosságra, az amerikai versenytárs meglévő üzleteinek forgalma 2,7 százalékkal bővült az előző év első három negyedévében, ami erős kontrasztot jelent a Pizza Hut visszaeséséhez képest.

Címlapkép forrása: Shutterstock