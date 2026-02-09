Rengeteg éttermet zár be idén a népszerű pizzázó - A teljes pizzalánc veszélyben

Jelentős átszervezés előtt áll a Pizza Hut amerikai hálózata:
2026 első hat hónapjában mintegy 250 éttermet zárnak be az országban.
A bezárások elsősorban a gyengén teljesítő egységeket érintik, miközben a Pizza Hutot birtokló Yum! Brands a teljes pizzalánc esetleges értékesítésének lehetőségét is vizsgálja.
A radikális lépések mögött komoly piaci kihívások állnak. Az amerikai piacon a legalább egy éve működő Pizza Hut éttermek forgalma 5 százalékkal csökkent az elmúlt évben. A több mint 6000 egységet számláló hálózat különösen azokkal az üzletekkel küzd, amelyek infrastruktúrája és koncepciója mára elavultnak számít, ezért egyre kevésbé tudják felvenni a versenyt riválisaikkal – derül ki a Retail Detail beszámolójából.
A vállalat vezetése már tavaly novemberben megkezdte a Pizza Hut működésének átfogó stratégiai felülvizsgálatát. Az amerikai nehézségekkel szemben a nemzetközi piacok kedvezőbb képet mutatnak: itt a forgalom 1 százalékkal nőtt, elsősorban az ázsiai, közel-keleti és latin-amerikai régiók erős teljesítményének köszönhetően. Kína különösen fontos a lánc számára, mivel az Egyesült Államok után a második legnagyobb piacnak számít, és a globális árbevétel 19 százalékát adja.
A piaci verseny élességét jól mutatja a Domino’s példája, amely folyamatosan erősíti pozícióját. Bár a teljes éves adatokat még nem hozták nyilvánosságra, az amerikai versenytárs meglévő üzleteinek forgalma 2,7 százalékkal bővült az előző év első három negyedévében, ami erős kontrasztot jelent a Pizza Hut visszaeséséhez képest.
Címlapkép forrása: Shutterstock
300 új otthon startos lakás épül Újpesten
A Rezideo projektje.
Az AI alapjaiban alakítja át a fizetéseket, ez lesz a következő nagy durranás
Márkus Gergellyel beszélgettünk.
Csattogtatják az ostort a németek – Merz masszív lazításokhoz köti a közös fellépést
„Konkrét, merész és egyes esetekben kényelmetlen lépések” várhatók.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Erős számokat közölt az UniCredit, szárnyal az árfolyam
A következő három évben 30 milliárd eurót osztatnának ki a részvényeseknek.
Egyre nagyobb kockázatnak látják Európában, hogy amerikai kártyatársaságok uralják a piacot
Viszont a digitális euró csak Trump elnöksége után érkezhet meg.
Megnőtt a kereslet az új építésű lakások iránt, újabb nagy lökést kaphat a piac
A vevői lakáshitelek szakaszos folyósításával a beruházók is kisebb kamatot fizethetnek.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.