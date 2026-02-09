  • Megjelenítés
Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna képviselőjét
Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna képviselőjét

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki hétfőn a rendőrök a Bászna Gabona Zrt. képviselőjét. A kelet-magyarországi gabonakereskedő cégnél többmilliárd forintos hiány és jelentős készleteltűnés miatt indult nyomozás, amely gazdák, vevők és hitelezők széles körét érinti - írja a Telex.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi egysége több bejelentés nyomán vizsgálja a mezőgazdasági termények kereskedelmével foglalkozó vállalat ügyleteit. A rendőrség közlése szerint:

"A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának Gazdaságvédelmi Osztálya – több feljelentés alapján – eljárást folytat a mezőgazdasági termények felvásárlásával és értékesítésével foglalkozó Bászna Gabona Zrt. ellen".

A hatóságok hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki a társaság vezetőjét. Ellene sikkasztás bűntettének megalapozott gyanúja merült fel. A rendőrség tájékoztatása szerint "az eljárást személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelése mellett saját hatáskörben folytatják".

A gabonakereskedő vállalatnál kialakult válság súlyos következményekkel járt a kelet-magyarországi agrárpiacon. Információk szerint tízezres tonnákban mérhető készlethiány és többmilliárdos pénzügyi lyuk keletkezett a társaságnál. A gyorsan növekedő, politikai összeköttetésekkel kapcsolatba hozott vállalkozás fizetésképtelensége termelőket, felvásárlókat és pénzintézeteket egyaránt nehéz helyzetbe sodort. Az ügy részeként közraktári készleteket is zároltak.

A vállalat öt pénzintézetnek tartozik, miközben nagyszámú károsult vár valamilyen kompenzációra. Nagy István agrárminiszter gyors kárrendezést helyezett kilátásba, a befagyasztott vagyonból történő kifizetések ígéretével.

Az érintett gazdálkodók és piaci szereplők információi szerint a hatósági fellépés csak késve indult meg. Annak ellenére, hogy december 22–23-án már érkeztek az első bejelentések, állítólag január első hetében még mindig történtek kiszállítások a cég telephelyeiről. A címzettek között olyan vállalkozások is szerepeltek, mint a fegyverneki Kunhalom Agrária Kft. és a tiszapüspöki Kall Ingredients Kft., amelyek Mészáros Lőrinc üzleti köréhez tartoznak.

