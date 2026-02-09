  • Megjelenítés
Terjeszkedik Csehországban a Billa
Terjeszkedik Csehországban a Billa

Portfolio
A Billa Csehország 2025-ben 2,5 milliárd cseh koronát, vagyis mintegy 100 millió eurót fordít hálózatának bővítésére: 15 új üzletet nyit, több mint 40 meglévő egységet felújít, így összesen 289 boltot üzemeltet az országban - írja az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Az új üzletek többek között Brnóban, Plzeňben, Žatecben és Vimperkben nyíltak meg. A fizikai terjeszkedés mellett a Billa expressz kiszállítási platformokkal kötött partnerségeken keresztül a gyorskereskedelemben is erősíti jelenlétét.

A tervek szerint 2026-ban a vállalat mintegy 2,8 milliárd cseh koronára, vagyis körülbelül 112 millió euróra növeli beruházásait.

Ebből újabb 15 üzlet megnyitását finanszírozza, miközben folytatja a meglévő boltok korszerűsítését.

2026. január 1-jétől Björn Feuerstake tölti be a pénzügyi igazgatói posztot. Az új vezető Marek Doležal vezérigazgatóval és Andreas Jüterbock operatív igazgatóval alkotja a vállalat új menedzsmentjét. Feuerstake elődje, Vincent van Schagen családi okok miatt távozott a pozícióból.

Az új pénzügyi igazgató több mint húszéves szakmai tapasztalattal rendelkezik: korábban a Metrónál, majd 2019-től a REWE Csoportnál dolgozott különböző vezetői pozíciókban. A Billához 2020-ban csatlakozott, ahol többek között sikeresen egyesítette a controlling részlegeket. Feuerstake kiemelte, hogy prioritásai közé tartozik a Billa hosszú távú pénzügyi teljesítményének javítása, a piaci pozíció erősítése és a költségstruktúra optimalizálása.

