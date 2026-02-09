Többlettel indította az évet a költségvetés

2026 első hónapjában az államháztartás központi alrendszere 32,3 milliárd forintos többlettel zárt. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 98,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 39,2 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 91,7 milliárd forintos többletet mutattak - jelentette az NGM.
A január havi többlet egyáltalán nem szokatlan, inkább azt is mondhatjuk, hogy a korábbi évekhez képest elmarad a szufficit mértéke. Ez ugyanakkor nem meglepő, ugyanis több kormányzati lépés is esedékes volt januárban, ami jelentős és közvetlen hatással volt a költségvetés egyenlegére.
A minisztérium azt is közölte, hogy a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,0 százalékkal magasabban alakultak. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében 8 százalékos növekedés történt, ezen belül is
kiemelendő az előző év januári adatokhoz viszonyított 7 százalékos áfabevétel emelkedés.
A minisztérium az szja-bevételek alakulásáról nem tesz említést, a részletes adatokra pedig majd 2 hét múlva látunk rá, de érdemes megemlíteni, hogy a most megjelent januári adatsorban már benne van néhány kormányzati intézkedés hatása is, ami csökkentette a személyi jövedelemadóból származó bevételeket (családi adókedvezmény növelése, szja-mentesség kiterjesztése).
Az NGM azt is hozzátette, hogy "az uniós programok bevételeinek összege az év első hónapjában 240,3 milliárd forint volt". Ezen bevétel jelentős része az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) Európai Bizottság által október végén befogadott kifizetési kérelmeihez kapcsolódó visszatérítésekből adódik. A magas bevétel legfőbb oka az volt, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva, a decemberben esedékes jelentős bevételi összeget csak január elején utalta át hazánknak - magyarázta a tárca.
Arra is felhívta a figyelmet a szaktárca, hogy a költségvetési szervek kiadásainak magasabb teljesülését a fegyverpénz kifizetése okozta.
A kamatkiadásokra fordított kifizetések összege január végéig 179,3 milliárd forint volt, amely 206,4 milliárd forinttal alacsonyabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél.
Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások. Januárban nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 593,3 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 232,4 milliárd forint kifizetése történt meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
