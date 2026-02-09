  • Megjelenítés
Újabb történelmi csúcs mutatja, itt lehet a fordulat Európa legerősebb országában
Gazdaság

Újabb történelmi csúcs mutatja, itt lehet a fordulat Európa legerősebb országában

Portfolio
Két negyedévnyi visszaesés után 0,9 százalékkal nőtt a német ipari termelés 2025 utolsó negyedévében, a rendelésállomány bővülése pedig még ennél is biztosabb jelét mutatja a német ipari fordulatnak - vezetik fel Európa legerősebb gazdaságáról szóló elemzésüket a BNP Paribas közgazdászai.

A 2025 decemberi visszaesés a BNP elemzői szerint főként az autóipar rossz teljesítményének tudható be, amely egyetlen hónap alatt 8,9 százalékkal esett vissza. A többi ágazatban ugyanakkor folytatódott a javulás: a szállítóeszköz-gyártás 11,1, az elektronikai szektor 3,1, a fémfeldolgozás pedig 2,4 százalékos havi bővülést ért el. Az építőipar is erős negyedévet zárt, a mélyépítés pedig 1991 óta a legjobb eredményét produkálta.

A legbiztatóbb jelek azonban az új megrendelések alakulásában láthatók.

November óta 14 százalékkal ugrott meg a rendelésállomány, miután az év nagy részében alacsony szinten stagnált. A növekedést döntően a belföldi piacon megjelenő beruházások húzzák: ebben a kategóriában 31,7 százalékos bővülést mértek,

a megrendelések pedig tavaly decemberben történelmi csúcsra emelkedtek.

Még több Gazdaság

Döbbenetes pusztítást láttunk januárban és még jöhetnek hidegbetörések

Többlettel indította az évet a költségvetés

Kinyírja 20 éves szolgáltatását a Microsoft: 2027. január 1. a végső határidő

A fellendülés jelei leginkább a fémtermékek, az elektromos és elektronikai berendezések, valamint a gépgyártás területén látszanak, miközben a fogyasztási cikkek – különösen az autók, a gyógyszerek és a textíliák – iránti kereslet továbbra is alacsony.

Kapcsolódó cikkünk

Csak átmeneti a német ipar megtorpanása, jöhet a „ketchup-hatás”

Az export teljesítménye vegyes képet mutat. 2025 decemberében ugyan 4 százalékkal nőtt a kivitel – Kínába 10,7, az Egyesült Államokba 8,9 százalékkal –, éves szinten azonban mindössze 1,1 százalékos növekedés jött össze. Az amerikai és kínai piacokra irányuló export közel 10 százalékkal esett vissza az előző évhez képest, miközben az uniós országokba majdnem 4 százalékkal több árut szállítottak a német vállalatok, két év csökkenés után. A gyenge adatok a korábban évtizedekig sikeresen működő, exportorientált német gazdasági modell kudarcát támasztják alá, amely teljes szerkezetváltásra kényszeríti Európa legnagyobb gazdaságát.

Kapcsolódó cikkünk

Wambach: "Németország súlyos gazdasági válságban van, de enélkül sose jött volna változás"

Szabályosan haldoklik Németország évtizedes gazdaságmodellje

Elemzők szerint mindez egy új ipari ciklus kezdetére utal, amelyet egyre inkább a belföldi kereslet hajt.

Az export élénkülése várhatóan 2026-ban is folytatódik, de várhatóan nem olyan ütemben, mint a hazai piac bővülése.

Kapcsolódó cikkünk

Egy elvesztegetett évtized után felébredt a tetszhalálból Európa "beteg embere"

Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén

Főnixként támadt fel Európa a gazdasági letargiából

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap
Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility