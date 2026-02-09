Újabb történelmi csúcs mutatja, itt lehet a fordulat Európa legerősebb országában

A 2025 decemberi visszaesés a BNP elemzői szerint főként az autóipar rossz teljesítményének tudható be, amely egyetlen hónap alatt 8,9 százalékkal esett vissza. A többi ágazatban ugyanakkor folytatódott a javulás: a szállítóeszköz-gyártás 11,1, az elektronikai szektor 3,1, a fémfeldolgozás pedig 2,4 százalékos havi bővülést ért el. Az építőipar is erős negyedévet zárt, a mélyépítés pedig 1991 óta a legjobb eredményét produkálta.
A legbiztatóbb jelek azonban az új megrendelések alakulásában láthatók.
November óta 14 százalékkal ugrott meg a rendelésállomány, miután az év nagy részében alacsony szinten stagnált. A növekedést döntően a belföldi piacon megjelenő beruházások húzzák: ebben a kategóriában 31,7 százalékos bővülést mértek,
a megrendelések pedig tavaly decemberben történelmi csúcsra emelkedtek.
A fellendülés jelei leginkább a fémtermékek, az elektromos és elektronikai berendezések, valamint a gépgyártás területén látszanak, miközben a fogyasztási cikkek – különösen az autók, a gyógyszerek és a textíliák – iránti kereslet továbbra is alacsony.
Az export teljesítménye vegyes képet mutat. 2025 decemberében ugyan 4 százalékkal nőtt a kivitel – Kínába 10,7, az Egyesült Államokba 8,9 százalékkal –, éves szinten azonban mindössze 1,1 százalékos növekedés jött össze. Az amerikai és kínai piacokra irányuló export közel 10 százalékkal esett vissza az előző évhez képest, miközben az uniós országokba majdnem 4 százalékkal több árut szállítottak a német vállalatok, két év csökkenés után. A gyenge adatok a korábban évtizedekig sikeresen működő, exportorientált német gazdasági modell kudarcát támasztják alá, amely teljes szerkezetváltásra kényszeríti Európa legnagyobb gazdaságát.
Elemzők szerint mindez egy új ipari ciklus kezdetére utal, amelyet egyre inkább a belföldi kereslet hajt.
Az export élénkülése várhatóan 2026-ban is folytatódik, de várhatóan nem olyan ütemben, mint a hazai piac bővülése.
A címlapkép illusztráció.
