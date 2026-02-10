  • Megjelenítés
2040-re ígérték Európa láthatatlan szuperfegyverét, most az egész program összeomlással fenyeget
Gazdaság

2040-re ígérték Európa láthatatlan szuperfegyverét, most az egész program összeomlással fenyeget

Portfolio
Emmanuel Macron francia elnök szerint a válságban lévő európai vadászgép-programot, az úgynevezett Jövő Katonai Légi Rendszert (FCAS) mindenképpen folytatni kell, a Dassault Aviation és az Airbus közötti nézeteltérések ellenére is - írta a Bloomberg.

A francia elnök a Le Monde-nak és több más lapnak adott interjúban közölte, hogy újra egyeztetni fog Friedrich Merz német kancellárral a projekt előremozdítása érdekében. Németország és Franciaország ezzel utolsó kísérletet teszi az egyik legambiciózusabb európai védelmi program megmentésére, amelyet jelenleg a részt vevő vállalatok közötti irányítási vita bénít meg. Berlinben egyre többen gondolják úgy, hogy a programot le kellene állítani.

Kapcsolódó cikkünk

Válaszút elé került az európai katonai hatalom: jöhet a hatodik generációs vadászgép, ez döntheti el a jövőt

Sokk Brüsszelben: egymás torkának esett Franciaország és Németország, ami karóba húzza az EU nagy tervét

Ez egy jó projekt, és egyetlen német véleményt sem hallottam, amely az ellenkezőjét állítaná

– mondta Macron, hozzá téve, hogy ami őt illeti, úgy gondolja, hogy előre kell lépniük.

A francia elnök hozzátette, hogy az európai harckocsi-fejlesztésnek is előre kell haladnia.

Még több Gazdaság

Újabb szektor kaphat mentőövet a kormánytól

Kritikus állapotban a főváros egyik legfontosabb vasútvonala: 50 éve nem látott felújítás jöhet

Trump döntése alapjaiban forgathatja fel a világ legnagyobb gazdaságát

„Mert el tudják képzelni, ha a német partner netán megkérdőjelezné a közös repülőgép-projektet, akkor nekünk is meg kellene kérdőjeleznünk a közös harckocsi-projektet” – fogalmazott Macron.

Németország és Franciaország hónapok óta tárgyal az esetleges megoldásokról. A Bloomberg értesülései szerint

felmerült két különálló repülőgép kifejlesztése, illetve az FCAS-program olyan szűkítése is, amelynek eredményeként a projekt kizárólag egy felhőalapú rendszer kidolgozására összpontosítana.

Az FCAS-t eredetileg úgy tervezték, hogy 2040 körül álljon hadrendbe, ezt a határidőt azonban egyre nehezebb tartani. A program nehézségei azt a kérdést is felvetik, hogy Európa képes-e hatékony katonai szövetségeket kialakítani, miközben az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást gyakorol a kontinensre a védelmi kiadások növelése és az önállóbb európai képességek megteremtése érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Ischinger: Európa-szerte atomrakétákat kellene telepíteni

Meglepő fordulat a NATO keleti szárnyán: dél-koreai szuperrakéták érkeznek

Fordulat a szupermodern európai vadászgép körül: ultimátumot adtak a kontinens vezető hatalmának

Nagyot fordult a kocka: csúfos kudarc állhat az európai katonai hatalom F-35-ös beszerzése mögött

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn
Hiába van meleg, jön az ónos eső
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility