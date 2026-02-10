2040-re ígérték Európa láthatatlan szuperfegyverét, most az egész program összeomlással fenyeget

A francia elnök a Le Monde-nak és több más lapnak adott interjúban közölte, hogy újra egyeztetni fog Friedrich Merz német kancellárral a projekt előremozdítása érdekében. Németország és Franciaország ezzel utolsó kísérletet teszi az egyik legambiciózusabb európai védelmi program megmentésére, amelyet jelenleg a részt vevő vállalatok közötti irányítási vita bénít meg. Berlinben egyre többen gondolják úgy, hogy a programot le kellene állítani.

Ez egy jó projekt, és egyetlen német véleményt sem hallottam, amely az ellenkezőjét állítaná

– mondta Macron, hozzá téve, hogy ami őt illeti, úgy gondolja, hogy előre kell lépniük.

A francia elnök hozzátette, hogy az európai harckocsi-fejlesztésnek is előre kell haladnia.

„Mert el tudják képzelni, ha a német partner netán megkérdőjelezné a közös repülőgép-projektet, akkor nekünk is meg kellene kérdőjeleznünk a közös harckocsi-projektet” – fogalmazott Macron.

Németország és Franciaország hónapok óta tárgyal az esetleges megoldásokról. A Bloomberg értesülései szerint

felmerült két különálló repülőgép kifejlesztése, illetve az FCAS-program olyan szűkítése is, amelynek eredményeként a projekt kizárólag egy felhőalapú rendszer kidolgozására összpontosítana.

Az FCAS-t eredetileg úgy tervezték, hogy 2040 körül álljon hadrendbe, ezt a határidőt azonban egyre nehezebb tartani. A program nehézségei azt a kérdést is felvetik, hogy Európa képes-e hatékony katonai szövetségeket kialakítani, miközben az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást gyakorol a kontinensre a védelmi kiadások növelése és az önállóbb európai képességek megteremtése érdekében.

