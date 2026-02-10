  • Megjelenítés
A túlélés záloga az alkalmazkodás: így menekülhet meg a magyar agrárium és élelmiszeripar
A túlélés záloga az alkalmazkodás: így menekülhet meg a magyar agrárium és élelmiszeripar

Aszály, hőhullámok, menetrendszerű tavaszi fagyok: a klímaváltozás a magyar mezőgazdaságban már nem elméleti kockázat, hanem a termelési biztonságot és a jövedelmezőséget közvetlenül befolyásoló tényező. A válaszok keresése ma egyszerre technológiai, finanszírozási és tudásmegosztási kérdés. Nincs olyan, hogy „sok”: minél többet beszélünk az alkalmazkodás lehetőségeiről, annál több szereplőhöz jutnak el a friss információk, új technológiák és finanszírozási források. Ezt a párbeszédet erősíti a Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában rendezvény február 25-én a Vasúttörténeti Parkban.

A klímaváltozás káros hatásai a magyar agráriumban egyre kevésbé „szélsőséges kivételként”, sokkal inkább új normalitásként jelennek meg. A termelők a mindennapokban a csapadék időbeli és térbeli szélsőségeivel, hosszabb száraz periódusokkal, gyakori hőstresszel, valamint a kritikus növényélettani időszakokban bekövetkező faggyal szembesülnek.

Az aszály nemcsak terméskiesést jelent, hanem finanszírozási és tervezési bizonytalanságot is: a hozamok ingadozása ellehetetlenítik a hosszabb távú gondolkodást, a fejlesztések megtérülése kiszámíthatatlanabbá válik, és felértékelődik a kockázatkezelés. Miközben a vízhiány országos léptékű probléma, az öntözött mezőgazdasági területek aránya továbbra is rendkívül alacsony, 2–3% körül mozog, a talajvízkészlet is aggasztó mértékben apad.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
A klímaváltozás mára stratégiai gazdasági kérdéssé vált, amelynek hatásai az agráriumban jelentkeznek a legközvetlenebbül. A Planet Expo és Konferencia agráriumról szóló első napja konkrét válaszokat keres arra, hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a változó éghajlati és gazdasági környezetben.
Információ és jelentkezés

A termőtalajok minőségének megőrzése, a tájhasználat szorosan összefügg a vízgazdálkodással: a regeneratív és talajmegújító technológiák azért kerülnek egyre többször elő a fenntarthatósági vitákban, mert a termelői logikában kockázatcsökkentő eljárásként működhetnek. A talajszerkezet, a szervesanyag-gazdálkodás, a takarónövények, a kímélő művelés és a diverzebb vetésforgó a vízmegtartó képességen keresztül közvetlenül kapcsolódik az aszályérzékenység mérsékléséhez, és hosszabb távon a termésstabilitáshoz is.

A fenntarthatóság összetett gazdasági és társadalmi rendszer, amely nem egyetlen ágazatot érint, hanem a gazdasági szereplők széles körét.

Ebben a rendszerben különösen felértékelődnek az ágazatok közötti együttműködések, a tudásmegosztás és a közös megoldáskeresés – ezt a párbeszédet kívánja erősíteni a Planet Konferencia. A termeléstől az értékláncon át, egészen az élelmiszerek feldolgozásáig és a hulladékkezelésig sorra vesszük a fenntartható lehetőségeket, valamint az előttünk álló akadályokat.

Planet Expo 2026 – Agrárium a klímaváltozás szorításában - rendezvény, ahol a válaszokat keressük

Harmadik alkalommal valósul meg Közép-Európa egyik legjelentősebb fenntarthatósági rendezvénye, a Planet Budapest 2026 Expo és Konferencia. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által szervezett esemény a fenntarthatóság témáját élményszerűen dolgozza fel, és a legújabb zöld megoldásokat közérthetően mutatja be a látogatók számára.

A Planet Konferencia első napján február 25-én a fenntartható gazdaság és az agrárium van a fókuszban, elősegítve a magyar gazdaság zöld átállását és a klímasemlegességi célok elérését.

Az ökológiai közgazdaságtan szemléletének megismerése mellett, a klímaváltozásnak leginkább kitett ágazat, az agrárium kihívásaira keressük a válaszokat. A délelőtt az uniós és a hazai finanszírozási lehetőségekről, az agrárium forrásszerzéséről, illetve a pénzügyi támogatással kezelhető fizikai klímakockázatokról szól. A konferencia kiemelten foglalkozik a fenntartható mezőgazdaság és az élelmiszeripar legújabb trendjeivel: a regeneratív gazdálkodás legjobb példáit, az innovatív inputanyagokat is körbejárják a meghívott szakértők.

Kiemelt témák

A konferencia során olyan kulcsfontosságú témákkal foglalkozunk, amelyek meghatározzák az agrárium jövőjét és a fenntartható gazdálkodás lehetőségeit:

  • Az ökológiai közgazdaságtan válasza a világunk legégetőbb kihívásaira – Fenntarthatóság, versenyképesség vagy növekedés?
  • Agrárfinanszírozás és gazdasági kilátások a klímaváltozás nyomása alatt – Versenyfutás vagy kármentés?
  • Mennyiben felelős az agrárium a klímaváltozásért, és mennyiben lehet a megoldás eszköze?
  • A reziliencia eszközei: öntözés, regeneratív talajművelés, fajtaválasztás – Hol vannak a kitörés lehetőségei?
  • Tanuljunk az elmúlt évek időjárási szélsőségiből! – Jó gyakorlatok az alkalmazkodásban
  • Válaszúton a gyümölcs- és zöldségágazat – Túlélési stratégiák a menetrendszerű fagyok árnyékában
  • A globális élelmiszerellátási láncok sebezhetősége és Magyarország szerepe – Kihívások, megoldások és tanulságok
  • A talajmegújító mezőgazdaságtól a hulladékkezelésig – Hogyan lehetséges az értéknövelés fenntartható módon az élelmiszeripari értékláncban?

A konferencia előadói között megtalálhatók az ágazat legkiválóbb szakemberei és döntéshozói, akik gyakorlati tapasztalataikkal és innovatív megoldásaikkal járulnak hozzá a párbeszédhez.

A Planet Expo és Konferencia agráriumról szóló első napja – „Agrárium a klímaváltozás szorításában” – 2026. február 25-én lesz a Magyar Vasúttörténeti Parkban, a rendezvény ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött.

A Planet Expo és Konferencia a Portfolio együttműködésében valósul meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

