A túlélés záloga az alkalmazkodás: így menekülhet meg a magyar agrárium és élelmiszeripar

A klímaváltozás káros hatásai a magyar agráriumban egyre kevésbé „szélsőséges kivételként”, sokkal inkább új normalitásként jelennek meg. A termelők a mindennapokban a csapadék időbeli és térbeli szélsőségeivel, hosszabb száraz periódusokkal, gyakori hőstresszel, valamint a kritikus növényélettani időszakokban bekövetkező faggyal szembesülnek.
Az aszály nemcsak terméskiesést jelent, hanem finanszírozási és tervezési bizonytalanságot is: a hozamok ingadozása ellehetetlenítik a hosszabb távú gondolkodást, a fejlesztések megtérülése kiszámíthatatlanabbá válik, és felértékelődik a kockázatkezelés. Miközben a vízhiány országos léptékű probléma, az öntözött mezőgazdasági területek aránya továbbra is rendkívül alacsony, 2–3% körül mozog, a talajvízkészlet is aggasztó mértékben apad.
A termőtalajok minőségének megőrzése, a tájhasználat szorosan összefügg a vízgazdálkodással: a regeneratív és talajmegújító technológiák azért kerülnek egyre többször elő a fenntarthatósági vitákban, mert a termelői logikában kockázatcsökkentő eljárásként működhetnek. A talajszerkezet, a szervesanyag-gazdálkodás, a takarónövények, a kímélő művelés és a diverzebb vetésforgó a vízmegtartó képességen keresztül közvetlenül kapcsolódik az aszályérzékenység mérsékléséhez, és hosszabb távon a termésstabilitáshoz is.
A fenntarthatóság összetett gazdasági és társadalmi rendszer, amely nem egyetlen ágazatot érint, hanem a gazdasági szereplők széles körét.
Ebben a rendszerben különösen felértékelődnek az ágazatok közötti együttműködések, a tudásmegosztás és a közös megoldáskeresés – ezt a párbeszédet kívánja erősíteni a Planet Konferencia. A termeléstől az értékláncon át, egészen az élelmiszerek feldolgozásáig és a hulladékkezelésig sorra vesszük a fenntartható lehetőségeket, valamint az előttünk álló akadályokat.
Planet Expo 2026 – Agrárium a klímaváltozás szorításában - rendezvény, ahol a válaszokat keressük
Harmadik alkalommal valósul meg Közép-Európa egyik legjelentősebb fenntarthatósági rendezvénye, a Planet Budapest 2026 Expo és Konferencia. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által szervezett esemény a fenntarthatóság témáját élményszerűen dolgozza fel, és a legújabb zöld megoldásokat közérthetően mutatja be a látogatók számára.
A Planet Konferencia első napján február 25-én a fenntartható gazdaság és az agrárium van a fókuszban, elősegítve a magyar gazdaság zöld átállását és a klímasemlegességi célok elérését.
Az ökológiai közgazdaságtan szemléletének megismerése mellett, a klímaváltozásnak leginkább kitett ágazat, az agrárium kihívásaira keressük a válaszokat. A délelőtt az uniós és a hazai finanszírozási lehetőségekről, az agrárium forrásszerzéséről, illetve a pénzügyi támogatással kezelhető fizikai klímakockázatokról szól. A konferencia kiemelten foglalkozik a fenntartható mezőgazdaság és az élelmiszeripar legújabb trendjeivel: a regeneratív gazdálkodás legjobb példáit, az innovatív inputanyagokat is körbejárják a meghívott szakértők.
Kiemelt témák
A konferencia során olyan kulcsfontosságú témákkal foglalkozunk, amelyek meghatározzák az agrárium jövőjét és a fenntartható gazdálkodás lehetőségeit:
- Az ökológiai közgazdaságtan válasza a világunk legégetőbb kihívásaira – Fenntarthatóság, versenyképesség vagy növekedés?
- Agrárfinanszírozás és gazdasági kilátások a klímaváltozás nyomása alatt – Versenyfutás vagy kármentés?
- Mennyiben felelős az agrárium a klímaváltozásért, és mennyiben lehet a megoldás eszköze?
- A reziliencia eszközei: öntözés, regeneratív talajművelés, fajtaválasztás – Hol vannak a kitörés lehetőségei?
- Tanuljunk az elmúlt évek időjárási szélsőségiből! – Jó gyakorlatok az alkalmazkodásban
- Válaszúton a gyümölcs- és zöldségágazat – Túlélési stratégiák a menetrendszerű fagyok árnyékában
- A globális élelmiszerellátási láncok sebezhetősége és Magyarország szerepe – Kihívások, megoldások és tanulságok
- A talajmegújító mezőgazdaságtól a hulladékkezelésig – Hogyan lehetséges az értéknövelés fenntartható módon az élelmiszeripari értékláncban?
A konferencia előadói között megtalálhatók az ágazat legkiválóbb szakemberei és döntéshozói, akik gyakorlati tapasztalataikkal és innovatív megoldásaikkal járulnak hozzá a párbeszédhez.
A Planet Expo és Konferencia agráriumról szóló első napja – „Agrárium a klímaváltozás szorításában” – 2026. február 25-én lesz a Magyar Vasúttörténeti Parkban, a rendezvény ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött.
A Planet Expo és Konferencia a Portfolio együttműködésében valósul meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Merénylet történt Magyarországon: rálőttek a polgármesterre, mentőhelikopter sietett a helyszínre
A politikus megsérült, de állapota nem súlyos.
Drámai fordulat: menekülni kell a korábbi sztárpapírokból?
Már nem olyan szép a kép.
A pénz már mozgásban van - Itt vannak a legforróbb részvények, amik még mindig nagyon olcsók!
Itt nyílhat most nagyobb hozampotenciál.
A túlélés záloga az alkalmazkodás: így menekülhet meg a magyar agrárium és élelmiszeripar
Planet Expo és Konferencia – „Agrárium a klímaváltozás szorításában” – 2026. február 25.
Gigantikus terület átmeneti sorsa dőlhet el a fővárosban: március közepéig bárki beleszólhat
Fesztiválhelyszín, gördeszkás és BMX-pálya, és a vasúti örökséget bemutató tárlat létesítése is felmerült.
Hét új helyszínen kereshetnek Magyarországon földgázt és olajat
Bányászati koncessziókat hirdet az Energiaügyi Minisztérium.
Beleszólna az EU nagyágyúja az orosz-ukrán béketárgyalásokba: "Nekünk is vannak feltételeink!"
Javaslatcsomagot fog közzétenni.
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.