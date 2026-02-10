Eljött a fordulat, amire vártak a magyar emberek: fontos jóslat érkezett a hétre

Az időjárási fordulat elsősorban Nyugat- és Dél-Európát érinti, ahol a szokásosnál is több csapadék várható. Az Ibériai-félszigeten, amely az elmúlt időszakban is jelentős esőzést kapott, a meteorológiai előrejelzések szerint tovább folytatódnak a kiadós esőhullámok.

A déli és délnyugati irányból érkező meleg levegő hatása Közép-Európa keleti és északkeleti térségeiben is érezhető lesz.

Ezeken a vidékeken a jelenleg vastag hótakaró a hét derekától a hőmérséklet emelkedése miatt olvadásnak indulhat.

Magyarországon is enyhül az idő: a hét közepén országszerte 10 Celsius-fok körüli, helyenként azt meghaladó csúcsértékek valószínűek.

Szórványos csapadék előfordulhat, de az ország nagy részén ez nem lesz általános, és a lehulló mennyiség sem ígérkezik jelentősnek.

