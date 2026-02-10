Ételrendelés: komoly szigorítást nyomott át a kormány

Közös nevezőre jutottak az állam és a legnagyobb kiszállítók annak érdekében, hogy a házhozszállítás szabályozottabbá, átláthatóbbá és a fogyasztók számára biztonságosabbá váljon. Az egyeztetések nyomán több területen is konkrét vállalások születtek, a kiskorúak védelmétől kezdve, a visszatérítéseken keresztül a vidéki kiszállítás feltételeinek javításáig.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt hónapokban közös szakmai munkát folytatott a legnagyobb házhozszállító cégekkel annak érdekében, hogy átfogó akciótervek szülessenek a helyi kereskedelmi működés több érzékeny területén.

Az egyeztetések célja az volt, hogy a digitális kiszállítási szolgáltatások jobban igazodjanak a hazai szabályozási elvárásokhoz és a fogyasztóvédelmi szempontokhoz.

A tervezett lépések többek között az alkoholos italok és energiaitalok kiszállítására vonatkozó belső szabályok szigorítására, valamint egy új, digitális életkor-ellenőrzési rendszer fejlesztésére irányulnak. Itt a nagyobb szereplők még akormányzati hatóságokkal közösen keresnek működő megoldásokat.

A csomag része továbbá a regionális közösségek támogatása: Magyarország közel 50 településén csökkenhetnek a kiszállítási díjak,

elviekben elősegítve, hogy a gyors és megfizethető szolgáltatások a fővároson túl is szélesebb körben elérhetővé váljanak.

Az akciótervek a felhasználói kompenzációs rendszerek felülvizsgálatát is tartalmazzák annak érdekében, hogy azok az elképzelések szerint átláthatók, méltányosak és a piaci környezethez igazodók maradjanak.

Ugyan a konkrét intézkedések még nem kerültek bejelentésre, a hatósággal folytatott egyeztetések eredményeként a Foodora és a Wolt is komoly vállalásokat tett a szabályozottabb működés, a fogyasztók védelme és a szolgáltatási színvonal javítása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images