Európai ügy lett a csecsemőtápszerek visszahívásából
Európai ügy lett a csecsemőtápszerek visszahívásából

Több európai országban is megbetegedéseket hoztak összefüggésbe a szennyezett csecsemőtápszerek visszahívásával, amely még most is folyamatban van - írja a Food Safety News.

A Nestlé, a Lactalis, a Danone és más gyártók termékeinek globális visszahívása jelenleg is tart, miután cereulid toxint mutattak ki egyes tételekben. Ezt a méreganyagot a Bacillus cereus baktérium termeli, és

a fogyasztást követő fél és hat óra között hányingert, hányást, valamint gyomorfájást okozhat.

A szennyezés forrása egy kínai beszállítótól származó arachidonsav-olaj, amelyet alapanyagként használnak a tápszerek gyártásához.

  • Belgiumban öt csecsemőnél mutatták ki a cereulid toxint klinikai mintákban; mindannyian fogyasztottak a visszahívott tápszerekből.
  • Spanyolországban nyolc, hányással járó esetet jelentettek, közülük öt gyermeket kórházban ápoltak, de egyiküknél sem történt laboratóriumi megerősítés.
  • Franciaországban tizenegy csecsemőt kezeltek kórházban, közülük ötről biztosan tudni, hogy érintett tápszert kaptak.

Valamennyien felépültek.

Vannak gyanús esetek is

Dániában hasmenéses esetekről érkeztek bejelentések, de egyelőre nem bizonyított az összefüggés a visszahívott termékekkel. Hollandiában tizenegy, Svájcban szintén több gyanús esetet jelentettek. Az Egyesült Királyságban harminchat, a visszahíváshoz köthető megbetegedést vizsgálnak; ezekben az esetekben a gyermekek tünetei megfelelnek a cereulid-mérgezés jellegzetes képének.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint a visszahívott tápszerek széles körben elterjedtek, ezért a szennyezett tételekkel való találkozás kockázata közepes–magas a tápszert fogyasztó csecsemők körében. A gyomor-bélrendszeri tünetek kialakulásának valószínűsége ugyanakkor a gyermek életkorától függően alacsony és közepes közé tehető. Az ECDC és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság közös járványügyi értékelést készít, amely várhatóan a hónap végén jelenik meg.

Ezzel párhuzamosan az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete szakértőket és adatokat keres a porított csecsemőtápszerek mikrobiológiai kockázatértékeléséhez. A vizsgálat elsősorban a spóraképző kórokozókra, köztük a Clostridium botulinumra és a Bacillus cereusra összpontosít majd. A szakértők kiválasztása március 15-én kezdődik, az adatszolgáltatás határideje pedig 2026. május 15.

Magyarországon a Nestlé és a Danone is visszahívást jelentett be, de a Müller is lépett.

A címlapkép illusztráció.

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

