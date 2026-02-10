Európai ügy lett a csecsemőtápszerek visszahívásából

A Nestlé, a Lactalis, a Danone és más gyártók termékeinek globális visszahívása jelenleg is tart, miután cereulid toxint mutattak ki egyes tételekben. Ezt a méreganyagot a Bacillus cereus baktérium termeli, és

a fogyasztást követő fél és hat óra között hányingert, hányást, valamint gyomorfájást okozhat.

A szennyezés forrása egy kínai beszállítótól származó arachidonsav-olaj, amelyet alapanyagként használnak a tápszerek gyártásához.

Belgiumban öt csecsemőnél mutatták ki a cereulid toxint klinikai mintákban; mindannyian fogyasztottak a visszahívott tápszerekből.

Spanyolországban nyolc, hányással járó esetet jelentettek, közülük öt gyermeket kórházban ápoltak, de egyiküknél sem történt laboratóriumi megerősítés.

Franciaországban tizenegy csecsemőt kezeltek kórházban, közülük ötről biztosan tudni, hogy érintett tápszert kaptak.

Valamennyien felépültek.

Vannak gyanús esetek is

Dániában hasmenéses esetekről érkeztek bejelentések, de egyelőre nem bizonyított az összefüggés a visszahívott termékekkel. Hollandiában tizenegy, Svájcban szintén több gyanús esetet jelentettek. Az Egyesült Királyságban harminchat, a visszahíváshoz köthető megbetegedést vizsgálnak; ezekben az esetekben a gyermekek tünetei megfelelnek a cereulid-mérgezés jellegzetes képének.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint a visszahívott tápszerek széles körben elterjedtek, ezért a szennyezett tételekkel való találkozás kockázata közepes–magas a tápszert fogyasztó csecsemők körében. A gyomor-bélrendszeri tünetek kialakulásának valószínűsége ugyanakkor a gyermek életkorától függően alacsony és közepes közé tehető. Az ECDC és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság közös járványügyi értékelést készít, amely várhatóan a hónap végén jelenik meg.

Ezzel párhuzamosan az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete szakértőket és adatokat keres a porított csecsemőtápszerek mikrobiológiai kockázatértékeléséhez. A vizsgálat elsősorban a spóraképző kórokozókra, köztük a Clostridium botulinumra és a Bacillus cereusra összpontosít majd. A szakértők kiválasztása március 15-én kezdődik, az adatszolgáltatás határideje pedig 2026. május 15.

Magyarországon a Nestlé és a Danone is visszahívást jelentett be, de a Müller is lépett.

