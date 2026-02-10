  • Megjelenítés
Gyökeres változás hétfőn: jéghideg légtömeg tör be az országba, havazás is jöhet
Gazdaság

Gyökeres változás hétfőn: jéghideg légtömeg tör be az országba, havazás is jöhet

Portfolio
Az időjárási modellek egybehangzó előrejelzése szerint a következő hét elején markáns hidegfront söpör végig Közép-Európán. A hőmérséklet néhány nap alatt drasztikusan, akár 10–15 fokkal is visszaeshet, ami rövid időre télies körülményeket teremthet a térségben - írta meg a The Weather on Maps.

A jelenlegi számítások szerint a hétvége előtti napokban, csütörtökön és pénteken még 10 Celsius-fok fölött alakulnak a nappali maximumok. Hétfőre azonban gyökeres fordulat várható:

nemcsak a hajnali, hanem a délutáni csúcshőmérséklet is a fagypont közvetlen közelébe süllyedhet.

Az intenzív lehűlés ugyanakkor átmenetinek ígérkezik. A meteorológiai előrejelzések arra utalnak, hogy a hét közepére mérséklődik a hideg, és visszatér az évszaknak megfelelő, nagyjából 5 Celsius-fok körüli hőmérséklet.

Az északnyugati irányból betörő hidegfront jelentős hatást gyakorolhat a régió hegyvidéki területeire, ahol nagy valószínűséggel friss hótakaró alakulhat ki.

Még több Gazdaság

Éles vita Prágában a költségvetés miatt

Egy egész iparágat sikerült megmentenie Brüsszelnek, új lépésre készülnek

Megszólalt Magyarországról a hitelminősítő: a közelgő választások miatt különösen magas az adósságkockázat

Az alföldi térségekben előforduló esetleges havazás esélyeiről azonban egyelőre korai lenne biztosat mondani, a valószínűségi előrejelzések kidolgozása még folyamatban van.

Kapcsolódó cikkünk

A túlélés záloga az alkalmazkodás: így menekülhet meg a magyar agrárium és élelmiszeripar

Eljött a fordulat, amire vártak a magyar emberek: fontos jóslat érkezett a hétre

Váratlan időjárási fordulat: havazni kezdett Magyarországon!

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Katonai csapást hajtott végre az amerikai hadsereg: videón a Déli Lándzsa támadása – Halálos áldozatok is vannak
Bebizonyosodott: aki ezt az étrendet követi, az nagyobb eséllyel kerüli el a stroke-ot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility