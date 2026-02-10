Gyökeres változás hétfőn: jéghideg légtömeg tör be az országba, havazás is jöhet

A jelenlegi számítások szerint a hétvége előtti napokban, csütörtökön és pénteken még 10 Celsius-fok fölött alakulnak a nappali maximumok. Hétfőre azonban gyökeres fordulat várható:

nemcsak a hajnali, hanem a délutáni csúcshőmérséklet is a fagypont közvetlen közelébe süllyedhet.

Az intenzív lehűlés ugyanakkor átmenetinek ígérkezik. A meteorológiai előrejelzések arra utalnak, hogy a hét közepére mérséklődik a hideg, és visszatér az évszaknak megfelelő, nagyjából 5 Celsius-fok körüli hőmérséklet.

Az északnyugati irányból betörő hidegfront jelentős hatást gyakorolhat a régió hegyvidéki területeire, ahol nagy valószínűséggel friss hótakaró alakulhat ki.

Az alföldi térségekben előforduló esetleges havazás esélyeiről azonban egyelőre korai lenne biztosat mondani, a valószínűségi előrejelzések kidolgozása még folyamatban van.

Címlapkép forrása: Portfolio