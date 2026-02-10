Hogyan védekezzünk a részvénypiaci buborékok ellen az AI korszakában?

Február 8-án az amerikaifutball-rajongók a Super Bowl közvetítése közben a mesterséges intelligencián alapuló, Claude chatbot reklámját is láthatták. Azokat a nézőket, akik befektetők is egyben, és jó a memóriájuk, nyugtalanító déjà vu érzés tölthette el. A 2000-es Super Bowlt ugyanis úgy ismeri a piaci folklór, mint amely megtestesítette az akkori, internettel kapcsolatos tőzsdei mániát: akkor nem kevesebb, mint 17 dotcom cég fizetett egyenként több millió dollárt a 30 másodperces reklámidőért. A részvényárak aztán heteken belül brutális eséssel medvepiacra kerültek.

Visszatérve a jelenbe: a befektetők bizalma a mai feltörekvő technológiában (az AI-ban) máris elkezdett meginogni, éppen akkor, amikor a vállalatok elképesztő összegeket készülnek elkölteni a fejlesztésére. Az elmúlt két hétben az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Microsoft azt közölte, hogy a következő évben együttesen 660 milliárd dollárt fordítanak a mesterséges intelligenciára.

Azok a befektetők, akik egy évvel ezelőtt még lelkesedtek volna az ilyen tervekért, most kezdenek elbátortalanodni.

Mindegyik cég részvényeinek árfolyama esett a bejelentése óta. A Meta árfolyama ugyan kilőtt, de aztán visszazuhant a korábbi szintje alá. A Microsofté pedig 18%-kal csökkent.

Nem csoda, hogy a piacok idegesek. Mindenki tudja, hogy a részvények drágák – különösen Amerikában, de egyre inkább máshol is. Amikor a részvényárak magasak a fundamentális eredmény (underlying earnings) mutatóihoz képest, a várható hozamok alacsonyak, és egy összeomlás esetén a részvényeseknek sokkal nagyobb vesztenivalójuk van. A gond az, hogy nehéz megmondani, mely más eszközök kínálhatnak menedéket. Az aranynak – a befektetők régóta használt menedékének – ára az elmúlt hetekben vad kilengéseket mutatott. Az utóbbi napokban ugyanez igaz a bitcoinra, a digitális trónkövetelőre is.

Miközben a befektetők azt találgatják, miként fedezhetik részvénykockázatukat, úgy tűnik, a fedezeti lehetőségek száma is kevés.

A részvénypiaci összeomlás elleni védekezés legkézenfekvőbb módja az, ha az ember eladja a részvényeit. A legtöbb hivatásos befektető számára ez azonban nem opció. Néhány vakmerő fedezeti alap tetszés szerint alakíthatja a portfólióját, de a legtöbb vagyonkezelőt szigorú korlátok kötik. Ha valaki például egy részvényalapra bízza a tőkéjét, joggal várja el, hogy azt részvényekbe fektessék. Gyakran a portfóliókezelő megbízása eleve megakadályozza, hogy nagy mennyiségű készpénzen üljön; de még ha nem is, ez akkor is dühös ügyfelek telefonhívásait, majd tőkekivonást vonna maga után. Hiszen a befektetők saját bankszámlájukon is tarthatják pénzüket – anélkül, hogy megfizetnék a vagyonkezelő díját.

Az egyéni befektetőket nem kötik ilyen korlátozások, de az is egy rossz stratégia lehet, ha valaki pusztán azért ad el, mert a részvények drágának tűnnek. A dotcom-lufi idején a technológiai túlsúlyú NASDAQ index várható fundamentális eredmény mutatókhoz viszonyított értékeltsége a jelenlegi szint többszörösére emelkedett. Az index a 2000 márciusi rekordszintjét megelőző öt évben legalább tucatszor esett át 10%-os vagy azt meghaladó mértékű korrekción. Ezek bármelyike arra késztethette volna az ideges befektetőket, hogy kiszálljanak. Ugyanakkor ugyanezen időszak alatt az index végül közel tizenkétszeresére nőtt. Még az ezt követő zuhanás mélypontján is megduplázták a pénzüket azok a befektetők, akik 1995 elején vásároltak és kitartottak.

A részvénypiaci kockázat fedezésére jó stratégia az, amely felfelé menet nem fogja vissza túlságosan a hozamokat, a lejtmenetben viszont tompítja a veszteségeket. A dotcom-összeomlás tanulságainak megvizsgálása hasznos módja annak, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a különböző megoldások hogyan teljesítenének ma. Ezek nagyjából három kategóriába sorolhatók:

a részvények és kötvények közötti klasszikus felosztás;

a származtatott termékeket tartalmazó egzotikus stratégiák;

valamint a részvényekkel szembeni alternatív diverzifikáló eszközök használata.

Azoknak az eszközallokátoroknak, akiknek megvan ehhez a szabadságuk, a részvények kötvényekkel való „kipárnázása” jól működött az 1990-es évek végén. A gazdag országok kormányainak hitelfelvételi költségei csökkenő trendet mutattak, ahogy az 1970-es és 1980-as évek magas inflációja egyre inkább a múlté lett, ami váratlan nyereséget hozott a kötvénytulajdonosoknak (hiszen az árfolyamok fordítottan mozognak a hozamokhoz képest). 1995 elejétől a NASDAQ 2000. márciusi csúcsáig a Bloomberg azon indexe, amely az amerikai államkötvények kosarán elért teljes nyereséget követi, közel 50%-kal emelkedett. Ahogy a részvényárfolyamok bezuhantak, a jegybankárok kamatot vágtak, és a kötvénytulajdonosok ismét profitáltak a csökkenő hozamokból. A NASDAQ index csúcsról mélypontra történő esése során a Bloomberg US Treasury Indexének értéke további 30%-kal nőtt (lásd a lenti ábra felső részét).

Nem egyértelmű azonban, hogy az államkötvények ma még mindig ugyanolyan hasznosak a részvénykockázat fedezésére.

A legutóbbi elhúzódó medvepiac során, 2022-ben mindkét eszközosztály együtt szenvedett, mivel az infláció meredeken emelkedett, amit a kamatok is követték (lásd a lenti ábra alsó részét). Ha ma megkérdezzük a befektetőket, hogy mi vethet véget a részvények terén látható bikapiacnak, akkor a listák élén az újjáéledő infláció – és a jegybankoktól erre válaszul adott héja megközelítés – fog állni. Ez azt jelentené, hogy a részvény- és kötvényárfolyamak ismét együtt esnének.

Mások felidézhetik azt a rövid ideig tartó pánikot, amelyet Donald Trump elnök Liberation Day vámjainak tavaly áprilisi bejelentése váltott ki. Akkor egy rövid időre az állampapírok és a részvények is együtt estek, mivel a befektetők aggódtak amiatt, hogy a Fehér Ház kiszámíthatatlan politikája veszélyezteti a kötvények menedékeszköz státuszát. Könnyen elképzelhető, hogy a részvényárfolyamok következő esését hasonló aggodalmak, vagy a gazdag világ kormányai által felhalmozott hatalmas adósságok fenntarthatóságával kapcsolatos kérdések váltják ki. Mindkét esetben a részvények és a kötvények egyaránt sebezhető pozícióban lennének.

A fedezeti stratégiák másik kategóriája az ún. opciós derivatívák használata. Ezeket már régóta használják a fedezetialap-kezelők és más professzionális befektetők, de egyre inkább a lakossági brókerek is kínálják azokat. Egy részvényportfólió opciókkal való fedezése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy a részvényárfolyamok emelkedésekor nyereségre tegyenek szert, majd a ciklus fordulását követően korlátozzák veszteségeiket.

A tűz eloltása

Egy részvényre vonatkozó eladási (put) opció például jogot biztosít, de nem kötelez arra, hogy a részvényt egy előre megállapított kötési (strike) áron eladják egy meghatározott jövőbeli időpontban. Ha a mögöttes részvényt is birtokolják, akkor ez egy bizonyos ponton túl meggátolja a potenciális veszteségeket. Ha a kötési árat a jelenlegi ár 90%-ában határozzák meg, akkor a kötési áron történő eladásra vonatkozó opció azt jelenti, hogy nem lehet többet veszíteni, mint az eredeti állomány 10%-át. Az S&P 500 részvényindexre vonatkozó eladási opció, amely a veszteségeket 10%-ra korlátozza a következő évben, jelenleg a védendő alapösszeg 3,6%-ába kerül. Más szóval, az a befektető, aki beleegyezik abba, hogy hozamának 3,6 százalékpontjáról lemond, védve lehet egy összeomlástól.

A gond az, hogy az ilyen fedezeti ügyletek teljesítménye nagyban függ a kötési ár és a lejárati dátum megválasztásától. A Goldman Sachs elemzői összehasonlították, hogyan teljesített volna két, az S&P 500-ra vonatkozó eladási opciókat használó stratégia 1996 és 2002 között. Az egyikben egyéves opciós sorozatot vásároltak, amelyek mindegyike 10%-ra korlátozta a veszteséget; a másikban egyhónapos opciós sorozatot vettek, amelynél 4%-ra korlátozták a veszteséget. Bár mindkettő védelmet nyújtott volna a dotcom-buborék kipukkanásakor, a költségek gyorsan felhalmozódtak volna. Az egyéves opciókkal fedett portfólió csak nagyjából ugyanazt az éves hasznot eredményezte volna, mint egy fedezetlen részvényportfólió (bár kisebb volatilitással). Az egyhavi opciókkal való fedezés pedig lényegesen rosszabb hozamot eredményezett volna, az összeomlás ellenére is.

A Goldman elemzői a leghatékonyabb fedezeti stratégiák közül néhányat a harmadik kategóriába, a részvények és a nem kötvény diverzifikátorok kombinációjához soroltak. Valójában a legjobb diverzifikátorok többnyire szűrt részvénykosarak voltak, mint például az S&P 500 "alacsony volatilitású" alindexe, amely a fő index 100 legkevésbé volatilis részvényét tartalmazza. Ha fele-fele arányban osztanánk fel a portfóliónkat ez utóbbi megoldás és az S&P 500 között, akkor 1996 és 2002 között az S&P 500 index éves többlethozamának (a készpénzhez képest) közel kétszeresét értük volna el. Ugyanilyen eredményt hozott volna egy hasonló felosztás az S&P 500 "osztalékarisztokrata" indexével – amely csak olyan vállalatokat tartalmaz, amelyek az elmúlt 25 évben minden évben növelték osztalékukat. A "minőségi" részvényekbe – magas sajáttőke-arányos megtérüléssel, stabil jövedelemmel és alacsony nettó adóssággal rendelkező cégek papírjaiba – történő diverzifikáció hasonló hozamot eredményezett volna.

Ma már nem tűnik kielégítőnek az az elképzelés, hogy a részvénykockázatot legjobban részvényekkel lehet fedezni. Figyelembe véve az alternatívákat azonban lehet, hogy mégis ez a legjobb megoldás, amit a részvényesek tehetnek.

