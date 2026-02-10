Ilyen rossz helyezést még sosem ért el Magyarország a Transparency korrupciós listáján

Negyedik éve az EU sereghajtója
Az egyes országokat a közszektort érintő korrupcióval szembeni védettségük szerint rangsoroló, a Transparency International berlini központja által összeállított felmérésben 0 ponttól (a leginkább korrupt ország) 100 pontig (a korrupcióval legkevésbé fertőzött ország) terjedő skálán minősítik az országokat. A most megjelent friss, 2025-ös évre vonatkozó adatok szerint Magyarország a valaha mért legrosszabb eredményt, 40 pontot ért el, ami egy ponttal marad el a 2024-es felméréshez képest.
Egyben a legrosszabb helyezést is most kapta Magyarország, miután a 2024-es pozícióhoz képest két helyezéssel hátrébb, a 84. helyre rangsorolták a 182 országot tartalmazó listán.
Ezzel Magyarország sorozatban negyedik éve lett utolsó az uniós tagállamok között, igaz most Bulgáriával együtt osztozik a sereghajtó helyen. Hazánk a legjelentősebb visszaesést produkálta az uniós tagállamok között az elmúlt tizenhárom évben: 2012 és 2025 között 15 pontot esett a mutatója.
Ami a régiós országok helyezését illeti, Észtország már hosszabb ideje elszakadva a régiós mezőnytől, toronymagasan áll az első helyen a térségben, majd Litvánia és Lettország következik a sorban. A visegrádi országok közül Csehország mutatója a legjobb, aztán Lengyelország és Szlovákia következik a sorban.
A teljes globális lista első élén ismét Dánia (89 pont) áll, a 2024-es eredményhez hasonlóan a második és harmadik helyen Finnország (88) és Szingapúr (84) található. A negyedik helyen azonos ponttal Új-Zéland és Norvégia, míg az ötödiken Svájc és Svédország szerepel.
Közbeszerzések
A globális felmérés eredményeivel együtt mutatta be a Transparency International (TI) Magyarország ügyvezető igazgatója, Martin József Péter a TI Magyarország éves jelentését a hazai korrupciós helyzetről. A rendszerszintű korrupció példái között említi meg a jelentés a Magyar Nemzeti Bank körüli botrányt. Ezzel kapcsolatban Martin József Péter kiemelte: alapítványok és magántőkealapok révén legalább 270 milliárd forint közpénz tűnt el, és még körülbelül ugyanekkora összegnek a sorsa bizonytalan.
A hazai közbeszerzési rendszerről szólva kiemelte, a 2025-ben a GDP 5,3%-át kitevő szektor továbbra is a korrupció melegágya. Annak ellenére, hogy az egyajánlatos tenderek aránya némileg csökkent, a legnagyobb értékű megbízásokat továbbra is a kormányközeli szereplők nyerik.
További problémaként nevezte meg a keretmegállapodások rendkívüli elterjedését: 2024-ben 3219 milliárd forintnyi ilyen típusú megállapodást kötöttek. Ráadásul az esetek több mint kétharmadában versenyszűkítő módon, egy szereplővel kötötték meg ezeket a szerződéseket, állapítja meg a TI Magyarország jelentése.
Hatások a gazdasági teljesítményre
Az ország gazdasági teljesítménye és a korrupció közötti kapcsolatról szólva elmondta:
2022 óta mélyrepülésben van a magyar gazdaság, a nagyon rossz gazdasági teljesítmény fő oka pedig a jogállamisági rombolás és a rendszerszintű korrupció, a szervezett közpénzlopás.
A TI Magyarország jelentése rámutatott arra, hogy az Európai Unióban 2025-ben – az előző évekhez hasonlóan – továbbra is viszonylag erős az egy főre jutó GDP nagyságával mért gazdasági teljesítmény és a Transparency felmérésében kimutatott, CPI-pontszámmal mért korrupciós fertőzöttség közötti összefüggés.
A jelentés alábbi ábrája két dimenzióban – a CPI-pontszám alapján kalkulált korrupciós fertőzöttség és az egy főre jutó GDP-vel kifejezett gazdasági teljesítmény alapján – mutatja meg az uniós országok pozícióját. A regressziós egyenes jobb felső vége körül találhatók a kismértékű korrupciós kitettséggel és magas gazdasági teljesítménnyel rendelkező országok, míg balra lent a gyenge gazdasági teljesítményt nyújtó, korrupcióval fertőzöttebb országok, köztük Magyarország is.
Elvesztett uniós források
A jogállamisági és a korrupcióval kapcsolatos problémák, illetve az uniós források lehívhatóságának kérdésében Martin József Péter elmondta:
tavaly a jogállamisági problémák miatt újabb 1,1 milliárd eurót veszített el véglegesen az ország a 2021 és 2027 között járó uniós felzárkóztatási pénzügyi keretből.
Így az ország számára 2027-ig beállított kohéziós támogatási keret 21,7 milliárd euróról – levonva a 2024-es és 2025-ös forrásvesztést – 19,6 milliárd euróra csökkent.
A Covid járvány után létrehozott Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz elnevezésű uniós alap kapcsán pedig arra hívta fel a figyelmet: ha a magyar kormány nem teljesíti maradéktalanul a Helyreállítási és Ellenállóképességi (RRF) Tervben vállalt 27 korrupció elleni és a jogállamiság helyreállítását célzó intézkedést 2026 végéig, Magyarország elbukhatja a teljes RRF-keretet.
A címlapkép illusztráció.
