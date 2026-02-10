  • Megjelenítés
Kemény figyelmeztetést kaptak a lengyelek: hamar leminősítés lehet a vége
Gazdaság

Kemény figyelmeztetést kaptak a lengyelek: hamar leminősítés lehet a vége

Portfolio
Lengyelország államháztartása a 2027 végén esedékes választásokig fokozott nemzetközi figyelem alatt marad, mivel a Fitch Ratings szerint az ország adósságszintje a hitelminősítések kezdete óta először nem mutat stabilizálódást.

Lengyelország hitelbesorolása 1995 óta – egy 2016-os rövid visszaesést leszámítva – folyamatosan emelkedett. Az egykori kommunista ország mára az Európai Unió legnagyobb, euróövezeten kívüli gazdaságává vált.

Szeptemberben azonban a Fitch a korábbi "stabil" minősítésű kilátást "negatívra" rontotta az "A-" besorolás mellett. Ennek oka, hogy

az államadósság meredeken nőtt a megugró védelmi kiadások, a növekvő szociális ráfordítások és az egyre drágább adósságszolgálat miatt.

A hitelminősítő azt is jelezte, hogy a megosztott belpolitikai környezet megnehezítheti a költségvetési hiány csökkentését.

A Fitch jellemzően egy-két évig tart fenn nem stabil kilátást, és ritkán módosítja a besorolást hat hónapnál korábban vagy két évnél később – mondta Milan Trajkovics, a Fitch lengyel piacért felelős vezető elemzője a Reuters hírügynökségnek. A következő minősítési döntést február 27-én hozzák nyilvánosságra.

A Fitch előrejelzése szerint a lengyel költségvetési hiány 2025-ben a GDP mintegy hét százaléka körül alakul, és az idei évben nagyjából változatlan marad. Ezzel Lengyelország várhatóan az Európai Unió legmagasabb hiányát produkálja, és az előrejelzés szerint csak 2028-ban csökkenhet hat százalék alá.

Először fordul elő, hogy középtávon nem látjuk stabilizálódni a lengyel adósságot

– fogalmazott Trajkovics. Hozzátette: ehhez arra lenne szükség, hogy a hiány nagyjából három százalékra, vagy az alá süllyedjen.

Arra a kérdésre, hogy mi vezethetne leminősítéshez, az elemző így válaszolt:

Valójában nagyon egyszerű. Leminősítésre akkor kerülhet sor, ha a minősítő bizottság arra a következtetésre jut, hogy Lengyelország középtávon nem tudja stabilizálni az államadósságot.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a jelenlegi besorolást továbbra is támogatja az erős gazdasági növekedés és az uniós források beáramlása.

A Fitch alapforgatókönyve azzal számol, hogy a lengyel kormány maradéktalanul végrehajtja középtávú fiskális tervét. Az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott program szerint a nettó kiadások éves növekedését a 2025-ös 6,3 százalékról 2028-ra 3,5 százalékra kell csökkenteni.

Trajkovics hangsúlyozta, hogy az előrejelzés három fő feltételezésre épül. Az első, hogy nem történnek fiskális kisiklások. A második, hogy nem lépnek életbe további lazító intézkedések. A harmadik pedig az, hogy a gazdasági növekedés nagyjából a várakozásoknak megfelelően alakul.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

