Közös kutatások és új képzések: bővítette partnerségét a MÁV-csoport és a győri egyetem

A MÁV-csoport és a Széchenyi István Egyetem évtizedek óta rendkívül szoros szakmai partnerséget ápol, amely kézzelfogható eredményekben ölt testet. Jelenleg 11 hallgató vesz részt a felek közös duális képzési programjában, emellett az elmúlt tíz évben összesen 180 hallgató teljesített szakmai gyakorlatot a MÁV-nál. A gyakorlatorientált képzést erősíti, hogy a vállalat szakemberei négy tantárgy – A vasút világa, A vasúti közlekedés alapjai, Szállítástervezés és üzemirányítás, valamint Vasúti személyszállítás – oktatásában vesznek részt.
A MÁV és az egyetem partnerségüket 2021-ben stratégiai megállapodással erősítették meg, amelyet most egy újabb, kibővített tartalmú együttműködés emelt magasabb szintre. A dokumentumban szerepel új tantárgyak és tematikák kidolgozása, a képzések piaci igényekhez igazítása, valamint új – a MÁV portfóliójához illeszkedő – szakok előkészítése.
A gyakorlatorientált képzést erősíti a „MÁV-dolgozót a katedrára” program, amelynek révén a vállalat újabb szakemberei óraadóként kapcsolódnak be az oktatásba. Ugyancsak hangsúlyos elem a szakember-utánpótlás. Ennek részeként a felek közös kooperatív doktori programot indítanak,
olyan innovatív oktatási és kutatási modellt megvalósítva, amely elősegíti a tudástranszfert.
„A most aláírt megállapodás egyértelműen jelzi a Széchenyi István Egyetem és a MÁV-csoport hosszú távú elköteleződését egy olyan stratégiai partnerség mellett, amely egyszerre szolgálja a felsőoktatás megújulását és a hazai közlekedési szektor fejlődését. Intézményünk célja, hogy hallgatóink gyakorlatorientált képzésével olyan felkészült szakembereket biztosítson az ágazat számára, akik nem csupán reagálni tudnak az aktuális kihívásokra, de alakítói is a jövő mobilitásának. A fenntarthatóságot e területen is rendkívül fontos szempontnak tartjuk, amelyhez élenjáró technológiák alkalmazásával és innovációkkal is hozzá kívánunk járulni” – fogalmazott Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.
Az együttműködés kiterjed ösztöndíjprogram létrehozására, közös toborzási és pályaorientációs kezdeményezések, valamint egy MÁV Külső Tanszék megvalósítására az egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karához kapcsolódva. Emellett közös kutatás-fejlesztési és innovációs projektek indulnak többek közt a forgalomszervezés és a közlekedésirányítás, a gépi látás és a dróntechnológiák, az integrált szervezésirányítás, valamint az innováció és projektmenedzsment területein.
Új MÁV Laboratórium kialakítását is tervezik az egyetemen, amely modern környezetet biztosíthat a jövőbe mutató technológiai fejlesztésekhez.
A partnerség a kutatáson és oktatáson túl a szakmai láthatóságot is erősíti: a MÁV-csoport megjelenési és együttműködési lehetőséget kap az egyetem részvételével működő Győri Járműipari Tudásközpont keretében, valamint a felek közös kommunikációval és rendezvényeken való megjelenéssel is támogatják egymás céljait.
„Ez már nem is együttműködés, hanem stratégiai szövetség. És mint minden erős szövetség, ez is azon alapul, hogy kölcsönösen előnyös a felek számára. A MÁV-csoportnak azért előnyös, mert általa részt vehet a jövő szakembereinek kinevelésében, a legnagyobb hozzáadott értéket teremtő munkaerő utánpótlásában. Az egyetemnek azért, mert a segítségével gyakorlatiasabbá és versenyképesebbé teheti a képzését. A hallgatóknak pedig azért, mert már a diákéveikben megbizonyosodhatnak afelől, hogy a nemzet közlekedési vállalata nem csupán munkahelyet, hanem karriert, azaz vonzó életpályát is kínál a számukra” – hangsúlyozta Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója.
Címlapkép: Szent István Egyetem
Hárommillió magyar sorsa a tét: drasztikus fordulatot követel öt szervezet a lakhatási válság miatt
Megjelent a Lakhatási Minimum legújabb kiadása.
Hirtelen beleszerettek Magyarországba a befektetők – Mi történik?
Érdekes mozgások a piacon.
Halálos baleset történt a HÉV vonalán
40 év körüli férfi vesztette életét.
Felfordulás a biztosítási piacon: kiiktatnák az alkuszokat az állami szervezeteknél
A Hungarikum Biztosítási Alkusz lehet ennek a legnagyobb vesztese.
Az Alteo fogja ellátni melegvízzel a magyarországi Heinekent
Meghosszabbították a szerződést.
Figyelmeztettek Kijevben: "a háború több generáción át fog tartani" – Katonát kell nevelni minden fiatalból Ukrajnában is?
Oroszország gyilkolásra neveli a felnövő nemzedéket?
Otthon Start: elárult néhány érdekességet a K&H Bank
Az igényléstől a folyósításig átlagosan mindössze 20-22 munkanap telik el.
Eljött a fordulat, amire vártak a magyar emberek: fontos jóslat érkezett a hétre
Erre az időjárásra lehet számítani.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?