Közös kutatások és új képzések: bővítette partnerségét a MÁV-csoport és a győri egyetem

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a MÁV-csoport és a győri Széchenyi István Egyetem február 9-én Budapesten, amelynek értelmében hosszú távon erősítik az oktatás, a kutatás-fejlesztés, az innováció és a szakember-utánpótlás területét. A közös tervek között új képzések indítása, hallgatói ösztöndíjprogram és a MÁV Külső Tanszék létrehozása is szerepel.

A MÁV-csoport és a Széchenyi István Egyetem évtizedek óta rendkívül szoros szakmai partnerséget ápol, amely kézzelfogható eredményekben ölt testet. Jelenleg 11 hallgató vesz részt a felek közös duális képzési programjában, emellett az elmúlt tíz évben összesen 180 hallgató teljesített szakmai gyakorlatot a MÁV-nál. A gyakorlatorientált képzést erősíti, hogy a vállalat szakemberei négy tantárgy – A vasút világa, A vasúti közlekedés alapjai, Szállítástervezés és üzemirányítás, valamint Vasúti személyszállítás – oktatásában vesznek részt.

A MÁV és az egyetem partnerségüket 2021-ben stratégiai megállapodással erősítették meg, amelyet most egy újabb, kibővített tartalmú együttműködés emelt magasabb szintre. A dokumentumban szerepel új tantárgyak és tematikák kidolgozása, a képzések piaci igényekhez igazítása, valamint új – a MÁV portfóliójához illeszkedő – szakok előkészítése.

A gyakorlatorientált képzést erősíti a „MÁV-dolgozót a katedrára” program, amelynek révén a vállalat újabb szakemberei óraadóként kapcsolódnak be az oktatásba. Ugyancsak hangsúlyos elem a szakember-utánpótlás. Ennek részeként a felek közös kooperatív doktori programot indítanak,

olyan innovatív oktatási és kutatási modellt megvalósítva, amely elősegíti a tudástranszfert.

„A most aláírt megállapodás egyértelműen jelzi a Széchenyi István Egyetem és a MÁV-csoport hosszú távú elköteleződését egy olyan stratégiai partnerség mellett, amely egyszerre szolgálja a felsőoktatás megújulását és a hazai közlekedési szektor fejlődését. Intézményünk célja, hogy hallgatóink gyakorlatorientált képzésével olyan felkészült szakembereket biztosítson az ágazat számára, akik nem csupán reagálni tudnak az aktuális kihívásokra, de alakítói is a jövő mobilitásának. A fenntarthatóságot e területen is rendkívül fontos szempontnak tartjuk, amelyhez élenjáró technológiák alkalmazásával és innovációkkal is hozzá kívánunk járulni” – fogalmazott Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

Az együttműködés kiterjed ösztöndíjprogram létrehozására, közös toborzási és pályaorientációs kezdeményezések, valamint egy MÁV Külső Tanszék megvalósítására az egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karához kapcsolódva. Emellett közös kutatás-fejlesztési és innovációs projektek indulnak többek közt a forgalomszervezés és a közlekedésirányítás, a gépi látás és a dróntechnológiák, az integrált szervezésirányítás, valamint az innováció és projektmenedzsment területein.

Új MÁV Laboratórium kialakítását is tervezik az egyetemen, amely modern környezetet biztosíthat a jövőbe mutató technológiai fejlesztésekhez.

A partnerség a kutatáson és oktatáson túl a szakmai láthatóságot is erősíti: a MÁV-csoport megjelenési és együttműködési lehetőséget kap az egyetem részvételével működő Győri Járműipari Tudásközpont keretében, valamint a felek közös kommunikációval és rendezvényeken való megjelenéssel is támogatják egymás céljait.

„Ez már nem is együttműködés, hanem stratégiai szövetség. És mint minden erős szövetség, ez is azon alapul, hogy kölcsönösen előnyös a felek számára. A MÁV-csoportnak azért előnyös, mert általa részt vehet a jövő szakembereinek kinevelésében, a legnagyobb hozzáadott értéket teremtő munkaerő utánpótlásában. Az egyetemnek azért, mert a segítségével gyakorlatiasabbá és versenyképesebbé teheti a képzését. A hallgatóknak pedig azért, mert már a diákéveikben megbizonyosodhatnak afelől, hogy a nemzet közlekedési vállalata nem csupán munkahelyet, hanem karriert, azaz vonzó életpályát is kínál a számukra” – hangsúlyozta Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója.

Címlapkép: Szent István Egyetem