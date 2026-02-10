  • Megjelenítés
Újabb szektor kaphat mentőövet a kormánytól
Újabb szektor kaphat mentőövet a kormánytól

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a kormány a vendéglátóipari akcióterv kiterjesztésén dolgozik.

Azt szeretnék, hogy az 5+1 intézkedés a 3 ezer magyarországi cukrászda számára is elérhetővé váljon.

A döntés nem előzmény nélküli, ugyanis Nagy Márton január végén a Magyar Cukrász Ipartestület vezetőivel egyeztetett.

A KSH statisztikai évkönyvéből kiolvasható, hogy 2024-ben 3770 cukrászda volt Magyarországon, ez enyhe csökkenés a 2020-ban látott 4037 darabhoz képest, ami a csúcs volt. 2000-ban 1738 cukrászda működött, 2010-ben pedig 3312.

Az éttermeket megsegítő csomagot januárban jelentették be, ennek elemei a következők:

  • Az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció adómentessé tétele. A vállalatok árbevételének 1%-áig. Ez a bevezetés évében 30-40 milliárd forint költségvetési hatással járhat, hosszú távon 20-25 milliárd forint. Alkalmazhatóság: idén január 1-jétől.
  • Turizmusfejlesztési hozzájárulás 4%-ról 2%-ra csökkentése az éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások esetén. Ez 30-32 milliárd forintos költségvetési vonzattal jár, és február 1-et magában foglaló első bevallástól él.
  • Felszolgálási díj kiterjesztése adózási szempontból (az éttermek árbevételük 20%-át így kezelhetnék). Ennek a költségvetési hatása 35-55 milliárd forint.
  • Kedvezményes hitel a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponttól. Teljesen új hitelkonstrukció, 10 millió forintig kombinált eszköz, ha a cél megvalósul, akkor a felét nem kell visszafizetni. Ez teljesen új konstrukció, nem az, amit az elmúlt napokban bejelentettek. Vendéglátó Kisokos.
  • A szektor papírmentessé tétele. 2027. január elsejétől ne legyenek például papír alapú számlák. Ezzel a kormány várakozása szerint jelentősen csökken a vendéglátó szektor adminisztratív terhe, javul a szektor versenyképessége. Számlák megőrzésének szabályának enyhítése is a tervek között szerepel.

Ennek a csomagnak az egyik legérdekesebb része a felszolgálási díj, amellyel külön cikkben is foglalkoztunk.

