Csúnya képet mutatnak az uniós fejlettségi listán Magyarország régiói

Megjelentek az Európai Unió közel 250 régiójának 2024-es fejlettségi és növekedési adatai, ami képet ad az integráció regionális viszonyairól. A friss számok a magyar helyzetről nem adnak ki szép bizonyítványt.
2024-ben az EU legfejletlenebb területei továbbra is a francia tengerentúli régiók voltak. Mayotte és Francia Guyana fejlettsége az uniós átlag 30, illetve 41 százalékán van. A kontinensen bolgár és görög régiók számítanak a leginkább elmaradottnak, 42-45%-os értékekkel. Ezután viszont megjelennek a listában a magyarországi területek is, így az alsó 15-ös listába Észak-Magyarország (47%), Dél-Dunántúl (50%), Észak-Alföld (50) és Dél-Alföld (50%) is befért.
A fejlettséget az Eurostat a leginkább elfogadott, egy főre jutó, vásárlóerő-paritásra igazított GDP-vel méri. A régiókat az Európai Unió NUTS2 egységei jelentik.
A 2 francia külső területen kívül a 20-as listára felfért még 7 görög. Jól mutatja a görög adósságválság mélységét, hogy noha az ország az utóbbi években az EU leggyorsabban fejlődő tagjai közt szerepel, a 13 régiójának több mint fele továbbra is a lista végén kullog. A bolgárok 5 régiójából 4 szerepel a listán,
mi a hét régiónkból négyet küldtünk be a fejletlenségi listára.
Szlovák, horvát és román régióból csak mutatóban látunk egyet-egyet. (Lengyel, cseh, balti régiókat nem találunk.)
Az Eurostat által készített fejlettségi térképre ránézve egy Benelux, német, észak-olasz központi régió körvonalazódik. Ezt a számok egyébként csak megszorításokkal támasztják alá. A régiós statisztika sajátossága ugyanis, hogy a nagyvárosok adatai felfelé torzítanak, elsősorban az ingázások és a telephely-megválasztási szempontok miatt. Így az egy főre jutó GDP tekintetében a fejlettségi lista teteje kissé zavaros, amit még az is fokoz, hogy a gazdaságszerkezeti sajátosságok miatt nehezen értelmezhető ír és luxemburgi GDP-statisztika ellentmondásai a regionális adatokban is megjelennek.
Mindezek alapján a legmagasabb egy főre jutó GDP-t két ír régió, Luxemburg (ez egy régiónak számít) és néhány európai nagyváros tudja felmutatni. Ilyen nagyváros Hamburg (196%), Prága (192%), Brüsszel (190%) és Bukarest (188%). De néhány holland régió után a listán találjuk a 11. helyen Budapestet (168%) is.
Az Eurostat a régiók GDP-növekedési adatbázisát is összeállította. A fenti magyar fejlettségi számokat látva nem meglepő, hogy nem mi szaggattuk az istrángot. 2024-ben a hét magyarországi régió közül négyben csökkent a GDP, háromban stagnálás közeli helyzetet rögzíthetünk és csak Budapesten volt szemmel látható bővülés.
A növekedési gócok a turizmus helyreállásából profitáló déli területek (görög, spanyol, horvát), valamit a szűkebb régiónkon belül Lengyelország és Csehország voltak.
Ha hosszabb időszakot vizsgálunk, akkor sincs sokkal több okunk az örömre. 2020-tól nézve főleg a lengyel régiók fejlődése a szembeötlő, a magyar NUTS2 egységek 24 év teljesítménye alapján nem számítanak növekedési bajnoknak. Pest megye a top20-as, Budapest a top40-es lista aljára fér be, további három régiónk a 60. és a 100. pozíció közé fér be, kettő pedig a 120-ból is kiszorult.
Ez egyben azt is jelenti, hogy Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl 2000 óta az uniós átlag alatti GDP-növekedést produkált.
Figyelemre méltó az is, hogy az utóbbi években (összhangban a teljes gazdaságban beálló stagnálással) több régió fejlődése is megakadt. Ahogy a fenti grafikonunkon látszik, a vidéki Magyarország lejtmenetbe váltott. Ennek bizonyára elsősorban a nagy exportcégeink termelésvisszafogásához van köze, de ennek az időszaknak az elején a lakossági fogyasztás zsugorodása is szerepet játszhatott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
