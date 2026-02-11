  • Megjelenítés
Egyéni vállalkozók, figyelem! Az év egyik legfontosabb határideje közeleg
Egyéni vállalkozók, figyelem! Az év egyik legfontosabb határideje közeleg

Február 25-ig kell benyújtaniuk a katás egyéni vállalkozóknak a 2025-ös évre vonatkozó bevallásukat. Azoknak, akik átlépték az éves KATA bevételi keretüket, eddig az időpontig kell megfizetni a kapcsolódó 40%-os különadót is. A Számlázz.hu, Magyarország egyik legnagyobb fintech cége igyekszik idén is minden segítséget megadni a vállalkozóknak: a Keret- és adófigyelővel digitálisan akár 10 perc alatt elkészíthető a bevallás.  

Bár a határidőig még van két hét, érdemes a bevallást már korábban elkészíteni és beküldeni, így elkerülhető a kapkodás. A néhány napos csúszásoknak általában nincs komoly következménye, ám az elmaradást fontos minél hamarabb pótolni.

A NAV először felszólít a bevallás pótlására egy határidő megadásával, majd mulasztási bírságot is kiszabhat.

A Számlázz.hu belső kutatásából kirajzolódott, hogy a katások jelentős része nem vesz igénybe könyvelői segítséget, így maga készíti el, és küldi be a bevallását a hatóságnak.

Érdemes visszatekinteni az előző év sajátosságaira, mert felmerülhet olyan körülmény az egyéni vállalkozó életében, amely befolyásolja a KATA bevallás adatait. Ilyen lehet például a vállalkozás szüneteltetési időszaka alatt keletkezett bevétel, vagy ha a vállalkozó a tárgyév egy részében (táppénz, CSED vagy GYED miatt) mentesül a KATA adó megfizetése alól. Ha esetleg egész évben szünetelt a katás egyéni vállalkozás, úgy bevallást ebben az esetben nem kell benyújtani.

