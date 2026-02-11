Heteken belül indulnak a vonatok a Budapest-Belgrád vonalon

Március 14-étől megindul a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a két város közt kétóránként 160 km/h-val közlekednek majd a nemzetközi gyorsvonatok – jelentette be Szijjártó Péter a kínai külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján.

Szijjártó elmondta, hogy

február 27-én megindul a teherforgalom a Belgrádot Budapesttel összekötő vonalon.

Március 14-étől startol a személyszállítás is, a két város közt kétóránként 160-nal közlekednek majd a nemzetközi gyorsvonatok. Így napi kétszer kötik majd össze a vonatok Belgrádot Budapesten keresztül Béccsel.

A beruházásról éppen ma érkeztek friss hírek, mely szerint elkezdődött a pályák tesztelése. A január közepi információkhoz képest egyébként némileg eltolták az indulást, akkor ugyanis február 20-ára tették a teherforgalom kezdetét.

A 350 kilométernyi vasútvonal felújítását még 2014-ben határozta el a harmadik Orbán-kormány. A pályázat nyertesét 2019-ben hirdették ki, a kivitelezés 2022-ben kezdődött.

A külügyminiszter hozzátette, hogy idén a szegedi BYD és a debreceni CATL akkumulátorgyár is elkezdi a termelést.

