Heteken belül indulnak a vonatok a Budapest-Belgrád vonalon

Szijjártó elmondta, hogy
- február 27-én megindul a teherforgalom a Belgrádot Budapesttel összekötő vonalon.
- Március 14-étől startol a személyszállítás is, a két város közt kétóránként 160-nal közlekednek majd a nemzetközi gyorsvonatok. Így napi kétszer kötik majd össze a vonatok Belgrádot Budapesten keresztül Béccsel.
A beruházásról éppen ma érkeztek friss hírek, mely szerint elkezdődött a pályák tesztelése. A január közepi információkhoz képest egyébként némileg eltolták az indulást, akkor ugyanis február 20-ára tették a teherforgalom kezdetét.
A 350 kilométernyi vasútvonal felújítását még 2014-ben határozta el a harmadik Orbán-kormány. A pályázat nyertesét 2019-ben hirdették ki, a kivitelezés 2022-ben kezdődött.
A külügyminiszter hozzátette, hogy idén a szegedi BYD és a debreceni CATL akkumulátorgyár is elkezdi a termelést.
