Hivatalos: Nagy Márton bejelentette, kiknek dob most mentőövet a kormány

A januárban megjelent program 9600 vendéglátó egységet célzott és több adóváltozással segíti a szektort. Eredetileg a cukrászdák nem részesülhettek volna a kedvezményekből, Nagy Márton azonban január végén egyeztetett a Magyar Cukrász Ipartestület vezetőivel, akik jelezték, hogy szeretnének részt venni a programban.

Az 5+1 intézkedésből álló csomag, amellyel a kormány az idei minimálbér-emelés kigazdálkodásában is segítene, a következő elemekből áll:

Az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció adómentessé tétele a vállalatok árbevételének 1%-áig. Ez a bevezetés évében 30-40 milliárd forint költségvetési hatással járhat, hosszú távon 20-25 milliárd forint. Alkalmazhatóság: idén január 1-jétől.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás 4%-ról 2%-ra csökkentése az éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások esetén. Ez 30-32 milliárd forintos költségvetési vonzattal jár, és február 1-et magában foglaló első bevallástól él.

Felszolgálási díj kiterjesztése adózási szempontból (az éttermek árbevételük 20%-át így kezelhetnék). Ennek a költségvetési hatása 35-55 milliárd forint.

Kedvezményes hitel a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponttól. Teljesen új hitelkonstrukció, 10 millió forintig kombinált eszköz, ha a cél megvalósul, akkor a felét nem kell visszafizetni. Ez teljesen új konstrukció, nem az, amit az elmúlt napokban bejelentettek.

Vendéglátó Kisokos.

A szektor papírmentessé tétele. 2027. január elsejétől ne legyenek például papír alapú számlák. Ezzel a kormány várakozása szerint jelentősen csökken a vendéglátó szektor adminisztratív terhe, javul a szektor versenyképessége. Számlák megőrzésének szabályának enyhítése is a tervek között szerepel.

