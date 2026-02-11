Megérkeztek a 2 millió forintos fizetések Magyarországra

Az idei évben kisebb mértékben növelnék a fizetéseket a vállalatok, mint korábban. A kedvezőtlen gazdasági helyzet és a bizonytalan kilátások miatt ugyanis igencsak szűkmarkúak lettek.
Ugyanakkor továbbra is vannak olyan munkakörök, ahol kiemelkedő fizetés érhető el.
Ráadásul egyre több olyan állás található Magyarországon, ahol a bruttó fizetés eléri a 2 millió forintot, de vannak, akik már a 3 milliós szint közelébe kerültek.
