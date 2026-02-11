Megérkeztek a 2 millió forintos fizetések Magyarországra

A 2026-os esztendő minden bizonnyal nem a nagy béremelésekről szól majd. A vállalatok igencsak visszafogott bérajánlatokkal érkeznek, így kulcsfontosságú, hogy tisztában legyünk azzal, mennyit ér a munkánk. A Hays Hungary friss kutatása szerint egyre több olyan pozíció van, ahol a milliós fizetés már „alap”, miközben megjelentek a havi 2-2,5 millió forintos bruttó bérek is Magyarországon.

Az idei évben kisebb mértékben növelnék a fizetéseket a vállalatok, mint korábban. A kedvezőtlen gazdasági helyzet és a bizonytalan kilátások miatt ugyanis igencsak szűkmarkúak lettek.

Ugyanakkor továbbra is vannak olyan munkakörök, ahol kiemelkedő fizetés érhető el.

Ráadásul egyre több olyan állás található Magyarországon, ahol a bruttó fizetés eléri a 2 millió forintot, de vannak, akik már a 3 milliós szint közelébe kerültek.