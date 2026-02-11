Óriási meglepetés az amerikai munkaerőpiacon

A vártnál sokkal nagyobb lett az amerikai foglalkoztatottság bővülése, miközben a munkanélküliségi ráta csökkent, a bérek növekedése lassult. Ez egy újabb adat ami azt támogatja, hogy az amerikai gazdaság újra gyorsul és nem volt szükség a kamatcsökkentésekre. Éppen ahogy ősszel felhívtuk erre a forgatókönyvre a figyelmet.

Januárban az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma 130 ezer fővel nőtt az előző havi 50 ezer fő után (várakozás: 70 ezer fő).

A munkanélküliségi ráta az előző havi 4,4% után januárban 4,3% volt (várakozás: 4,4%). A nominális bérek éves növekedési üteme 3,8%-ról 3,7%-ra változott (várakozás: 3,6%).

Mit jelent ez a nagykép szempontjából? Az ISM beszerzésimendzser-indexek után a munkaerőpiaci adatok is megerősítik, amit már szeptemberben mondtunk. Az amerikai gazdaság nem a recesszió felé halad, hanem éppen újragyorsulni készül.

Ha valaki érteni szeretné, hogy miért voltunk optimisták az amerikai gazdasággal kapcsolatban, amikor mások már temették, akkor a válasz a következő: a struktúrát és a szereplők tartalékait figyeltük, nem a pillanatnyi adatokat.

Az amerikai gazdaság újragyorsulása most történik meg és az adatok egyre szélesebb körén is látszik.

A legfontosabb dolog viszont az, hogy ezzel az adattal a pénteki inflációs adat eredménye szinte zárójelbe is került.

Ennyire erős munkaerőpiac mellett a jegybank újra az inflációs célra koncentrálhat, így nincs szükség további kamatcsökkentésre. Ha esetleg a pénteki inflációs adat magasabb lenne a vártnál, az épp ezt a narratívát erősítené meg. Ha meg kicsit jobb lenne, a lényeg nem változna. Az infláció 2% felett van és a Fed megteheti, hogy végezze a törvényes mandátumát és az inflációra koncentráljon.

