Újabb csúszás jöhet a paksi atomprojektben - Hidegzuhanyként jött a Roszatom bejelentése

Nem egészen egy hete még a Paks II. beruházás első betonöntésének ceremoniális eseményéről írtunk beszámolót, ami egy jelentős lépés volt a projekt életében - ma azonban egy újabb komoly akadály gördült a kivitelezés elé:
az orosz Roszatom 2025 végén szerződést bontott a létesítmény irányítástechnikájának szállításával megbízott német Siemens Energy-vel,
mert a társaság nem kapott magyarországi exportengedélyt - számolt be a VG a Bloombergre hivatkozva.
Az orosz vállalat közleményében jelezte, hogy a fejlemény tükrében keresi a projekthez nélkülözhetetlen rendszer új beszállítóját.
Mekkora a baj?
Az irányítástechnika az erőmű egyik alapvető fontosságú építőkockája, ami műszaki-technológiai téren eleve meghatározza, hogy milyen konstrukcióban milyen műszaki keretek mellett épülhet meg az erőmű.
Kifejezetten kedvezőtlen fejlemény
- mondta az általunk megkeresett szakértő.
Az irányítástechnika – a mérő- és beavatkozó rendszerek elektronikai magja – egy atomerőmű „idegrendszere”: a reaktor és a kapcsolódó rendszerek állapotának felügyelete, a védelmi funkciók aktiválása és az üzemi folyamatok szabályozása ezen keresztül történik.
Ezek a rendszerek rendkívül szigorú minősítési és dokumentációs követelményeknek kell megfelelniük
- különösen a nukleáris biztonsági osztályba sorolt berendezések esetében.
Kérdésünkre azt is megtudhattuk, hogy a nemzetközi Roszatom-projektekben a bevett gyakorlat az volt, hogy a biztonsági irányítástechnikát a francia Framatome szállította, Siemens-komponensekkel, míg a nem biztonsági (például turbinaoldali) rendszereket tipikusan a Siemens Energy adta - ez a konstrukció évekig stabil iparági standardnak számított.
A fordulat 2022 után következett be. Az orosz–ukrán háború kitörését követően az exportengedélyezési környezet érdemben megváltozott (erről az írás végén, az előzményeknél írunk részletesen).
Röviden: az irányítástechnikai berendezések kettős felhasználású terméknek minősülnek, ezért kivitelükhöz kormányzati engedély szükséges. A német hatóságok a Paks II. projekt esetében sokáig nem adták ki az exportengedélyt, illetve huzamosabb ideig nem hoztak egyértelmű döntést. Ez nemcsak Magyarországon volt jellemző, hanem más közös Roszatom-projektekben – például Törökországban és Egyiptomban – is feszültségeket okozhatott iparági források szerint. A mostani szerződésbontás ennek a politikai-engedélyezési patthelyzetnek lehet a végpontja.
Mekkora a műszaki kockázat? Az irányítástechnikai rendszerek nem „plug and play” működnek. Fizikai méretük, hőtermelésük, és kábelezési igényük nagyon eltérő lehet. Egy másik beszállító megoldása eltérő számú berendezést (szerverek), helyet és hűtési igényt jelenthet, ami akár
a már kész kivitelezési terveket is érintheti. Ez nem automatikus következmény, de reális kockázat
- mutatott rá forrásunk.
A valódi kérdés tehát az, hogy a beszállítóváltás mennyiben igényel tervmódosítást, és ez milyen hatással lesz a hatósági eljárásokra és az ütemtervre.
Ki lehet a „B opció”? Elméletileg több alternatíva létezik: amerikai, dél-koreai cégek is rendelkeznek megfelelő kompetenciával. Az orosz megoldás is opció lehetne,
de ekkor komoly minősítési és dokumentációs kockázatok merülhetnek fel.
Ha egy beszállító nem tudja biztosítani a szükséges minőségbiztosítási és tanúsítási hátteret, az az engedélyezési folyamatban „zsákutcát” eredményezhet. Ez különösen érzékeny pont lehet egy olyan projekt esetében, amely már eddig is többször csúszott.
Előzmények
A történet egészen 2019-ig megy vissza. A Siemens Energy ekkor a francia Framatome-al közösen, konzorciumba kötött szerződést az orosz Roszatommal, mint fővállalkozóval, hogy szállítsa le Paks II. irányítástechnikai rendszerét. De később, a német kormány zöldpárti vezetése különböző okok miatt - az orosz-ukrán háborúra is reagálva - nem adta ki az exportengedélyt, ezért a német cég nem tudta teljesíteni a technológiai exportot.
Érdekesség, hogy a német cég felügyelőbizottságának elnöke, Joe Käser szerint a magyarországi nukleáris létesítmény alternatívája (az oroszok mellett) az lenne,
ha a kínaiak lépnének be és szállítanák az atomerőmű vezérlését.
Ezt követően, 2023 végén egy rendkívül fontos uniós felmentés, illetve értelmezési tisztázás született. Mindez azt jelentette, hogy a kettős felhasználási célú technológiákra érvényes EU-s szankciós tiltás immár nem vonatkozott Paks II. irányítástechnikai rendszerére, így a német exporthatóság nyugodtan kiadhatta az engedélyt a Siemens Energynek az érvényes magyar megbízási szerződés teljesítéséhez.
Ezt a vélekedést osztotta Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója is, aki így fogalmazott 2024 nyarán:
mi teljesen nyugodtak vagyunk abban a tekintetben, hogy a Siemens Energy a szerződéses kötelezettségeinek teljes mértékben eleget fog tudni tenni a projekt előrehaladása során.
Viszont arra is felhívtuk a figyelmet, hogy mivel az atomerőművek irányítástechnikai rendszere a kettős felhasználási célú technológiák szabályrendszerébe is beletartozik, így a német vállalat esetén az irányítástechnika Paks II. számára leszállításához továbbra is engedélyt kell kérnie a német exporthatóságtól.
A történet 2025 júniusában folytatódott, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy a Siemens Energy Magyarországra helyezi át a nukleáris irányítástechnikai részlegét. A lépés elméletben lehetővé tette volna, hogy a magyar hatóságok engedélyezzék a technológia alkalmazását,elkerülve a német exportengedély hiánya okozta akadályokat.
A mostani szerződésbontás ennek a politikai-engedélyezési patthelyzetnek lehet a végpontja.
Címlapkép forrása: Paks II. Zrt.
