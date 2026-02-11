  • Megjelenítés
Újabb jutalmat jelentett be a rendvédelmi dolgozóknak Pintér Sándor
Újabb jutalmat jelentett be a rendvédelmi dolgozóknak Pintér Sándor

Portfolio
A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók egyszeri, bruttó 400 ezer forintos jutalmat kapnak – jelentette be Pintér Sándor belügyminiszter. A jutalom elmondása szerint azért jár, mivel tavaly eredményesebben végezték a munkájukat, mint 2024-ben. A plusz terheket a Belügyminisztérium költségvetéséből fogják állni, a pénz még a hónap végéig meg is érkezik.

A belügyminiszter a rendészeti államtitkárság Facebook-oldalán közölte, hogy a tárca elvégezte a 2025. évi rendészeti munka értékelését. Elmondása szerint a rendészeti tevékenység eredményesebb volt, mint 2024-ben,

Ennek elismeréseként az úgynevezett riaszos jogviszonyban foglalkoztatottak bruttó 400 ezer forint összegű egyszeri jutalomban részesülnek.

A miniszter közölte, hogy az erről szóló parancsot már aláírta, a pénz február 28-ig megérkezik az érintettek számlájára, és a juttatást a Belügyminisztérium költségvetéséből fedezik.

Riasz
A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony nem a klasszikus, egyenruhás, hivatásos állományra vonatkozik. Ebbe a körbe azok tartoznak, akik a rendvédelmi szerveknél igazgatási, szakmai vagy háttértámogató feladatokat látnak el speciális, de nem fegyveres szolgálati munkakörökben. A riaszos állományba sorolhatóak többek között az igazgatási és hatósági ügyintézők, a gazdasági és pénzügyi szakemberek, a jogi területen dolgozók, valamint az elemző és koordinációs feladatokat ellátó munkatársak. Ők nem viselnek rendfokozatot, és nem látnak el fegyveres vagy kényszerítő eszközök alkalmazásával járó szolgálatot.

A fegyveres testületek tagjai számára kiemelkedően kedvező év 2026: idén ismét folyósítják a fegyverpénzt, amely az alapösszeg hatszorosának megfelelő juttatást jelent. A számítás alapja a 2026. február 1-jén érvényes illetményből kalkulált egyhavi távolléti díj lesz.

A fegyverpénzre széles körben lesznek jogosultak a fegyveres és rendvédelmi szervek munkatársai. A kedvezményezettek közé tartoznak a honvédelmi szervezetek – köztük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat –, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a büntetés-végrehajtási szervezet és a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet állományában szolgálatot teljesítők. Ugyancsak részesülnek a juttatásból az Országgyűlési Őrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok – az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ és az Információs Hivatal – esküt tett, rendfokozatot viselő tagjai.

Kiderült, mennyibe kerülnek jövőre a kormány jóléti intézkedései

