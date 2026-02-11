  • Megjelenítés
Újabb kínai összeszerelő üzem érkezik Magyarországra
A kínai Airsys ipari légkondicionáló-gyártó első európai összeszerelő üzemét Pátyon hozza létre. A vállalat az INPARK ipariingatlan-fejlesztőtől bérel egy 12 ezer négyzetméteres csarnokot, és a jelenlegi 2 millió eurós beruházási értéket három éven belül 8 millió euróra kívánja növelni. Az Airsys hűtési rendszereit adatközpontok, mesterséges-intelligencia központok hőmérsékletének szabályozására is lehet majd használni.

A pekingi székhelyű Airsys számára nagy lépés a pátyi gyártóbázis létrehozása, mivel eddig nem rendelkezett saját termelőkapacitással Európában.

Az 1995-ben alapított vállalat elsősorban kritikus környezetekben – ipari és technológiai létesítményekben – alkalmazott hűtési és légtechnikai megoldások fejlesztésére specializálódott.

Jelenleg két jelentős gyártóüzemet működtet Kínában, összesen 30 ezer négyzetméteres területen, ahol évente mintegy 150 ezer berendezést állítanak elő.

A Pest vármegyei Pátyon induló üzemben hőmérséklet-szabályozó berendezéseket szerelnek majd össze, amelyeket elsősorban az európai és az amerikai piacra szánnak. A termelés kezdetben 15–20 munkavállalóval indul, de a cég tervei szerint a létszám a kapacitás bővülésével párhuzamosan fokozatosan emelkedik.

Az ipari ingatlanok fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó INPARK cégcsoport közlése szerint országszerte közel 20 projekt szerepel a portfóliójukban, összesen mintegy 900 hektárnyi fejlesztési területtel. A 10 éve működő társaság 2023-ban 75 ezer négyzetméternyi új fejlesztésről állapodott meg partnereivel. Jelenleg Debrecenben és Miskolcon zajlanak építkezéseik, a budapesti agglomerációban pedig Érden és Pátyon vannak jelen.

Székely László, Páty polgármestere közösségi oldalán számolt be a gyár megnyitóján szerzett tapasztalatairól. Beszámolója szerint az Airsys csúcstechnológiás hűtési rendszereket gyárt adatközpontok, mesterséges intelligencia-központok és különböző ipari alkalmazások számára.

A polgármester tájékoztatása szerint az első gyártósor már működik, rövidesen további hat sor kerül beüzemelésre.

Székely László értékelése alapján a beruházással a településen magas hozzáadott értékű, modern ipari tevékenység valósult meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

