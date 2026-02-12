Duplájára emelték az állampapíreladást, nagy volt a kereslet

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek.

A 15 éves lejáratú, 2041/A sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 59,05 milliárd forint volt, így a lefedettség 394% lett.

Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 30 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 6,69% és 6,8% között szórt, az átlaghozam 6,77% lett.

A ma kialakult értékesítési átlaghozam 34 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 4 ponttal volt kisebb.

A 20 éves lejáratú, 2051/G sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 65,86 milliárd forint volt, így a lefedettség 439% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 30 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,88% és 6,99% között szórt, az átlaghozam 6,95% lett.

A ma kialakult értékesítési átlaghozam 54 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál.

Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 5 ponttal volt kisebb.

Az 1 éves lejáratú, D270217 sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 43,41 milliárd forint volt, így a lefedettség 145% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,95% és 6,01% között szórt, az átlaghozam 5,99% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam pontosan megegyezik az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamával.

A 20 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-02-12 15Y 2041/A 15 000 59 050 30 000 6,80 6,77 6,69 2026-02-12 20Y 2051/G 15 000 65 860 30 000 6,99 6,95 6,88 2026-02-12 12M D270217 30 000 43 414 30 000 6,01 5,99 5,95 2026-02-11 6M D260819 30 000 46 897 30 000 6,09 6,06 6,00 2026-02-10 3M D260527 30 000 73 516 50 000 6,15 6,10 6,00 2026-02-05 10Y 2035/A 25 000 144 361 70 000 6,47 6,46 6,43 2026-02-05 5Y 2031/B 25 000 97 174 45 000 6,20 6,19 6,18 2026-02-05 3Y 2029/C 20 000 108 586 50 000 6,11 6,10 6,08 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

