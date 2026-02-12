Duplájára emelték az állampapíreladást, nagy volt a kereslet

A 15 éves lejáratú, 2041/A sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 59,05 milliárd forint volt, így a lefedettség 394% lett.
Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 30 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az értékesített papírok hozama 6,69% és 6,8% között szórt, az átlaghozam 6,77% lett.
A ma kialakult értékesítési átlaghozam 34 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 4 ponttal volt kisebb.
A 20 éves lejáratú, 2051/G sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 65,86 milliárd forint volt, így a lefedettség 439% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 30 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,88% és 6,99% között szórt, az átlaghozam 6,95% lett.
A ma kialakult értékesítési átlaghozam 54 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál.
Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 5 ponttal volt kisebb.
Az 1 éves lejáratú, D270217 sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 43,41 milliárd forint volt, így a lefedettség 145% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,95% és 6,01% között szórt, az átlaghozam 5,99% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam pontosan megegyezik az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamával.
A 20 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-02-12
|15Y
|2041/A
|15 000
|59 050
|30 000
|6,80
|6,77
|6,69
|2026-02-12
|20Y
|2051/G
|15 000
|65 860
|30 000
|6,99
|6,95
|6,88
|2026-02-12
|12M
|D270217
|30 000
|43 414
|30 000
|6,01
|5,99
|5,95
|2026-02-11
|6M
|D260819
|30 000
|46 897
|30 000
|6,09
|6,06
|6,00
|2026-02-10
|3M
|D260527
|30 000
|73 516
|50 000
|6,15
|6,10
|6,00
|2026-02-05
|10Y
|2035/A
|25 000
|144 361
|70 000
|6,47
|6,46
|6,43
|2026-02-05
|5Y
|2031/B
|25 000
|97 174
|45 000
|6,20
|6,19
|6,18
|2026-02-05
|3Y
|2029/C
|20 000
|108 586
|50 000
|6,11
|6,10
|6,08
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: urbazon
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
A kínaiak már a spájzban vannak – az egyoldalú kelet-európai függőség kialakulásának története
Egyre többet vásárlunk Kínától, miközben ők egyre kevesebbet importálnak tőlünk.
Kiszivárgott az új európai mesterterv: kötelező nyugdíj-előtakarékosság minden állampolgárnak?
Íme a Központi Bank javaslatai.
Magas szintről jött a figyelmeztetés: egy egész régió kerül veszélybe, ha ezt Peking meglépi
Célkeresztbe kerülhet több ország is.
Drónhadsereg épül Európa határainál: kiderült, mire készül a Kreml a következő években
Átalakulóban a hadviselés.
Bejelentették az új magyar űrstratégiát - Ötszörös megtérülést ígér az ágazat
Beszámolónk a Space Summit 2026-ról.
Hatalmas tranzakció a pénzügyi szektorban, 2500 milliárd dolláros vagyonkezelő születik
Megugrott a részvényárfolyam.
Magyarok millióit érinti a lakhatási válság 2026-ban is
A Checklistben Kovács Verát, az Utcáról Lakásba! Egyesület alapító tagját kérdeztük.
Valentin-napi hidegzuhany: hamarabb beszélünk a szexről, mint a bankszámlánkról
Gyertyafény, romantikus vacsora, egy kis ajándék. Valentin-napon minden a szerelemről, az intimitásról és a jövőbeli tervekről szól. De van egy téma, ami még a hálószobatitkoknál is nagyobb
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?