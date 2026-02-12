  • Megjelenítés
Ellátásbiztonsági káosz fenyegeti Európát, azonnali beavatkozást sürgetnek
Gazdaság

Ellátásbiztonsági káosz fenyegeti Európát, azonnali beavatkozást sürgetnek

Portfolio
Az európai földgázpiaci szereplők szerint a kontinens gáztárolói a fűtési szezon végéhez közeledve a tavalyinál is kimerültebb állapotban lehetnek, ami tovább fokozza az ellátásbiztonsági aggodalmakat - írja a Bloomberg. Több energiakereskedő is állami beavatkozást sürget, és felvetették, hogy a gáztárolókat nemzetbiztonsági kérdésként kellene kezelni.

Az energiakereskedők az esseni E-world szakkiállításon ismét az európai földgázkészletek aggasztó helyzetét vitatták meg. A tavalyihoz képest tovább romlott a helyzet: nagyjából hat héttel a fűtési szezon vége előtt úgy tűnik, hogy a kontinens tárolói a múlt télinél is alacsonyabb szinten zárhatják a telet,

ez pedig tovább fokozza az ellátásbiztonsági aggodalmakat.

A gáztárolók télen kulcsszerepet töltenek be, hiszen a kereslet mintegy harmadát fedezik. Hideg időszakokban a tárolt készletek egészítik ki a vezetékeken és az LNG-terminálokon keresztül érkező napi szállítmányokat. A téli kitárolás és a nyári betárolás természetes ciklus, csakhogy jelenleg alig van pénzügyi ösztönző a nyári készletezésre: a nyári gázárak még mindig meghaladják a következő télre vonatkozó jegyzéseket.

Egyértelmű, hogy az alacsony készletszintű tárolók veszteségesek

Még több Gazdaság

Iránytű 2026-ra: így melegít be az ingatlanpiac a Portfolio Property Warm Upon

Szijjártó megszólalt Paks II. ügyében, fontos dolgot jelentett be

Duplájára emelték az állampapíreladást, nagy volt a kereslet

– mondta Helle Ostergaard Kristiansen, az Equinor gáz- és energiaüzletágának vezető alelnöke.

A konferencián többen állami beavatkozást sürgettek, és felvetették, hogy a gáztárolókat nemzetbiztonsági kérdésként kellene kezelni.

Németországban – ahol a régió legnagyobb tárolói működnek, és ahol a készletszint már csak a kapacitás körülbelül negyedét éri el – már zajlik a vita a kormányzati szerepvállalásról. Sokan azonban attól tartanak, hogy az esetleges jogszabály-módosítások hónapokig húzódhatnak, és így túl későn lépnek életbe.

Állami támogatás híján újabb létesítmények bezárása fenyeget. A német Uniper már kérelmezte veszteséges breitbrunni tárolójának leállítását, és a Bayerngas is hasonló lépést tervez wolfersbergi egysége esetében.

Ha az időjárás április végéig az átlagos tartományban marad, Európának a tavalyinál körülbelül 130 LNG-szállítmánnyal többre lesz szüksége a nyári betároláshoz – jelezte Marco Saalfrank, az Axpo kereskedési vezetője. Az LNG-import ugyan már most is jelentősen bővült, és további kapacitások léphetnek működésbe, a kínálat egyelőre szűkös marad. A tél végi, az átlagosnál hidegebb időjárás pedig tovább növelheti a fogyasztást.

Mindez arra utal, hogy

Európára újabb költséges és nehéz betárolási szezon vár a következő hónapokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Bejelentette Trump embere: minden szankciót eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika
Itt a friss inflációs adat, hatalmasat esett a magyar áremelkedés!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility