Ellátásbiztonsági káosz fenyegeti Európát, azonnali beavatkozást sürgetnek

Az energiakereskedők az esseni E-world szakkiállításon ismét az európai földgázkészletek aggasztó helyzetét vitatták meg. A tavalyihoz képest tovább romlott a helyzet: nagyjából hat héttel a fűtési szezon vége előtt úgy tűnik, hogy a kontinens tárolói a múlt télinél is alacsonyabb szinten zárhatják a telet,
ez pedig tovább fokozza az ellátásbiztonsági aggodalmakat.
A gáztárolók télen kulcsszerepet töltenek be, hiszen a kereslet mintegy harmadát fedezik. Hideg időszakokban a tárolt készletek egészítik ki a vezetékeken és az LNG-terminálokon keresztül érkező napi szállítmányokat. A téli kitárolás és a nyári betárolás természetes ciklus, csakhogy jelenleg alig van pénzügyi ösztönző a nyári készletezésre: a nyári gázárak még mindig meghaladják a következő télre vonatkozó jegyzéseket.
Egyértelmű, hogy az alacsony készletszintű tárolók veszteségesek
– mondta Helle Ostergaard Kristiansen, az Equinor gáz- és energiaüzletágának vezető alelnöke.
A konferencián többen állami beavatkozást sürgettek, és felvetették, hogy a gáztárolókat nemzetbiztonsági kérdésként kellene kezelni.
Németországban – ahol a régió legnagyobb tárolói működnek, és ahol a készletszint már csak a kapacitás körülbelül negyedét éri el – már zajlik a vita a kormányzati szerepvállalásról. Sokan azonban attól tartanak, hogy az esetleges jogszabály-módosítások hónapokig húzódhatnak, és így túl későn lépnek életbe.
Állami támogatás híján újabb létesítmények bezárása fenyeget. A német Uniper már kérelmezte veszteséges breitbrunni tárolójának leállítását, és a Bayerngas is hasonló lépést tervez wolfersbergi egysége esetében.
Ha az időjárás április végéig az átlagos tartományban marad, Európának a tavalyinál körülbelül 130 LNG-szállítmánnyal többre lesz szüksége a nyári betároláshoz – jelezte Marco Saalfrank, az Axpo kereskedési vezetője. Az LNG-import ugyan már most is jelentősen bővült, és további kapacitások léphetnek működésbe, a kínálat egyelőre szűkös marad. A tél végi, az átlagosnál hidegebb időjárás pedig tovább növelheti a fogyasztást.
Mindez arra utal, hogy
Európára újabb költséges és nehéz betárolási szezon vár a következő hónapokban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
