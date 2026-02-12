Ezért szeretik a profik ezt az országot - de van még benne nafta?

Brazília most egyszerre ígér „könnyű” hozamot és kínál „kemény” kockázatot. A világ egyik legmagasabb reálkamatát adja, ami első ránézésre stabilizálja a devizát és vonzza a carry-t. Közben a költségvetési pálya és a 2026. októberi választások egy olyan politikai kényszertérben zajlanak, ahol a fiskális fegyelmet minden negyedévben újra kell tárgyalni. A piac ezért nem hisz vakon: a brazil sztori lényege 2026-ban egy törékeny egyensúly, de potenciálisan nagy hozammal.

A háttérben a világgazdaság is vált. Az USA-ban nagy beruházási hullám fut, sok ország lazább költségvetéssel próbálja támogatni a növekedést, és a cégek egyre több gyártást hoznak közelebb a fogyasztókhoz. Közben az ellátási láncok újraszervezése gyorsul.

Ez általában nyersanyagigényes folyamat. Papíron Brazília jól állhat benne, hiszen erős nyersanyag- és agrárexportőr. A kérdés az, hogy a külső hátszél át tudja-e vinni az országot a belső kockázatokon.