Ezért szeretik a profik ezt az országot - de van még benne nafta?

Ahogy az Brazíliával lenni szokott, most is egyszerre ígér „könnyű” hozamot és kínál „kemény” kockázatot. A világ egyik legmagasabb reálkamatát adja, ami első ránézésre stabilizálja a devizát és vonzza a carry-t. Közben a költségvetési pálya és a 2026. októberi választások egy olyan politikai kényszertérben zajlanak, ahol a fiskális fegyelem minden negyedévben újra tárgyalás tárgya. A piac ezért nem hisz vakon: a brazil sztori lényege 2026-ban egy törékeny egyensúly, de potenciálisan nagy hozammal.
A háttérben a világgazdaság is vált. Az USA-ban nagy beruházási hullám fut, sok ország lazább költségvetéssel próbálja támogatni a növekedést, és a cégek egyre több gyártást hoznak közelebb a fogyasztókhoz. Közben az ellátási láncok újraszervezése gyorsul.
Ez általában nyersanyagigényes folyamat. Papíron Brazília jól állhat benne, hiszen erős nyersanyag- és agrárexportőr. A kérdés az, hogy a külső hátszél át tudja-e vinni az országot a belső kockázatokon.
