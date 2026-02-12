  • Megjelenítés
Gyengén teljesített a brit gazdaság
Gazdaság

Gyengén teljesített a brit gazdaság

Portfolio
A brit éves GDP-növekedés ugyan felülmúlta a 2024-eset, de a tavalyi utolsó havi bővülés lanyha volt.

A brit gazdaság 2025 utolsó negyedévében

0,1 százalékkal bővült a csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint.

A Reuters által megkérdezett elemzők és az angol jegybank, a Bank of England egyaránt 0,2 százalékos GDP-növekedésre számítottak az október–decemberi időszakban az előző negyedévhez képest.

Havi szinten a gazdaság decemberben 0,1%-kal bővült, ami a 0,3%-ról 0,2%-ra lefelé módosított előző havi bővüléshez képest csökkenést jelent.

Még több Gazdaság

Bérled vagy birtoklod? Ezért billenhet a cégeknél a mérleg nyelve az operatív lízing felé

Bejelentette a kormány: március 16-tól nagy változás jön a parkolásban

Itt a bejelentés az árrésstopról

A gazdaság 2025-ben 1,3%-kal nőtt, ami enyhe javulást jelent a 2024-es 1,1%-os növekedéshez képest.

Az ONS szerint decemberben havi szinten 0,1%-kal nőtt, ami lassulást jelent a novemberi 0,2%-hoz képest – ez az adat 0,3%-ról lett lefelé módosítva.

Az angol font minimálisan erősödni kezdett az euróval szemben a hírre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kapcsolódó cikkünk

Két hír döntheti el a forint sorsát – jöhet a feszülés a devizapiacokon

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Újabb csúszás jöhet a paksi atomprojektben - Hidegzuhanyként jött a Roszatom bejelentése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility