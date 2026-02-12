Gyengén teljesített a brit gazdaság

A brit éves GDP-növekedés ugyan felülmúlta a 2024-eset, de a tavalyi utolsó havi bővülés lanyha volt.

A brit gazdaság 2025 utolsó negyedévében

0,1 százalékkal bővült a csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint.

A Reuters által megkérdezett elemzők és az angol jegybank, a Bank of England egyaránt 0,2 százalékos GDP-növekedésre számítottak az október–decemberi időszakban az előző negyedévhez képest.

Havi szinten a gazdaság decemberben 0,1%-kal bővült, ami a 0,3%-ról 0,2%-ra lefelé módosított előző havi bővüléshez képest csökkenést jelent.

A gazdaság 2025-ben 1,3%-kal nőtt, ami enyhe javulást jelent a 2024-es 1,1%-os növekedéshez képest.

Az ONS szerint decemberben havi szinten 0,1%-kal nőtt, ami lassulást jelent a novemberi 0,2%-hoz képest – ez az adat 0,3%-ról lett lefelé módosítva.

Az angol font minimálisan erősödni kezdett az euróval szemben a hírre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 12. Két hír döntheti el a forint sorsát – jöhet a feszülés a devizapiacokon

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio