Hamarosan bejelentéseket tesz a kormány a friss döntésekről

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartanak. Az eseményen várhatóan az aktuális témák mellett a szerdai kormányülés döntéseit fogják ismertetni. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük.

A csütörtöki kormányinfó több, a gazdaságpolitika szempontjából érzékeny témát is érinthet, különösen annak fényében, hogy a reggel közzétett adatok szerint januárban a vártnál nagyobb mértékben, 2,1 százalékra lassult az infláció. A friss adat új helyzetet teremthet a költségvetési intézkedéseknél és a kamatpályánál is.

Várhatóan a sajtótájékoztatóan részletesen ismertetik, milyen termékkörre és feltételekkel marad fenn a korlátozás, illetve milyen hatást várnak az intézkedéstől az infláció alakulására.

Szóba kerülhetnek a háztartásoknak érkező jövedelemtranszferek is, így a kétgyermekes anyák szja-mentessége, a családi adókedvezmény növelése, a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti kifizetésének költségvetési és keresleti hatásai.

Várhatóan érintik Orbán Viktor kormányfő várható szombati évértékelő beszédének főbb irányait is, különösen a gazdasági és családpolitikai hangsúlyokat.

Téma lehet a kormányzat álláspontja a gödi akkumulátorgyárral kapcsolatos legutóbbi hírekről, mely szerint a cégnél súlyos munkaügyi visszaélések történtek, több dolgozó egészségkárosodásáról tudott a cég. A Telex korábbi cikke szerint egy kormányülésen is felmerült, ahol úgy döntöttek, hogy ideiglenesen sem állítatják le az üzem működését, noha állítólagos titkosszolgálati jelentések is születtek a visszaélésekről. Az ügyről, annak esetleges gazdasági, környezetvédelmi vagy beruházáspolitikai következményeiről is szó lehet.

Beszámolhatnak a kínai külügyminiszterrel folytatott tárgyalások eredményeiről is, különös tekintettel a gazdasági és beruházási együttműködésre.

Napirendre kerülhet a vendéglátóipar megsegítését célzó akcióterv, amely a gyenge kereslet és a költségnyomás enyhítését célozza.

A kormányinfó időzítése egybeesik azzal, hogy Belgiumban informális uniós csúcstalálkozót tartanak, ahol a versenyképesség, a belső piac megerősítése és az EU gazdasági mozgásterének bővítése kerül napirendre.

Az eseményről folyamatosan frissülő cikkünkben élőben tudósítunk.

Címlapkép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 5-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Purger Tamás.

