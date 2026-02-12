Így pörgetnék fel a gazdaságot az európai cégvezetők – Ezt üzenték a mai EU-csúcsnak

Az „Ambíciótól a kivitelezésig – Sürgős felhívás a cselekvésre 2026-ban” című javaslatcsomaggal az EU állam- és kormányfői nem a mai EU-csúcson találkoznak először, ugyanis a 36 ország 42 munkaadói szövetségét és így több mint 25 millió európai vállalkozást képviselő BusinessEurope tagszervezetei már február 6-án levelet küldtek saját országuk miniszterelnökeinek, amelyben ismertették az öt területen megfogalmazott, összesen 13 átfogó intézkedési javaslatot tartalmazó csomagot. Az öt kiemelt tématerület a következő:
- az egységes piac elmélyítése és a szabályozási terhek csökkentése;
- az energiaárak csökkentése és a dekarbonizációs üzleti alap megteremtése;
- a geopolitikai kockázat mérséklése, a piaci hozzáférés diverzifikálása és biztosítása;
- beruházások és innováció ösztönzése a technológiai vezető szerep visszaszerzése érdekében;
- foglalkoztatás és szakértelem ösztönzése.
„Tükröt kívánunk tartani a döntéshozóknak, hogy melyek azok a területek, ahol az EU-nak mihamarabb célorientáltabbá és hatékonyabbá kellene válnia” – mondta általánosságban a javaslatcsomagról az MGYOSZ elnöke, Lakatos Péter.
Az egységes piac mélyítése
Az első tématerület, az egységes piac elmélyítésének és a szabályozási terhek csökkentésének kérdésében megfogalmazott konkrét javaslatok között szerepel az egységes piacon továbbra is fennálló szabályozási akadályok felszámolása, az ipari engedélyezési folyamatok gyorsítása és egyszerűsítése, valamint az úgynevezett 28. rezsim megvalósításának előmozdítása. Az utóbbi jogszabálytervezet-csomag olyan egységes cégszabályozást hozna létre, amely az uniós vállalkozások számára uniformizált, választható jogi keretet biztosítana, csökkentve az adminisztratív terheket és megkönnyítve a határokon átnyúló működést.
Ezzel kapcsolatban Lakatos Péter kiemelte:
a cél az, hogy az egységes piac ne legyen szétszabályozva.
Minél kisebb egy ország és minél nyitottabb a gazdasága, annál hamarább válik elengedhetetlenné, hogy a fejlődni akaró cégek a külföldi jelenléten gondolkodjanak. Egy olyan lehetőség (és ez a 28. rezsim), ahol egy blankettaszerződéssel bármely európai országban céget alapíthatnak, az első lépést kifelé mindenképpen megkönnyíti
– mondta az MGYOSZ elnöke.
Ezért a kisebb tagállamoknak, így Magyarországnak fontos az, hogy minél egységesebb legyen a belső piac szabályozása. „Az a feltevés, hogy egy adott kis országnak előnye származik abból, hogy saját szabályozása van, megdől akkor, amikor a vállalkozásai a külpiacon találkoznak a másik 26-féle szabályozással. A kisebb tagállamok ebből csak a rövidebbet tudják húzni. Ha nincs egységes szabályozás, az annál jobb a nagy tagállamoknak, ugyanis néhány nagyobb tagország egymással külön megállapodva a saját szabályaik alapján lefedheti az európai piac mintegy 70%-át” – jegyezte meg Lakatos Péter.
Az elmúlt időszakban hihetetlen mértékű túlszabályozás következett be
– indokolta a szabályozási terhek csökkentésének szükségességét Ács Vera, az MGYOSZ főtitkára. Számos uniós irányelv és rendelet nincs összefésülve egymással, így gyakran nem lehet tudni, hogy melyiket is kell betartani egy adott kérdésben, magyarázta a főtitkár.
Úgy kell mélyíteni az egységes piacot, hogy közben egyszerűsítjük a szabályozást
– foglalta össze a munkaadók álláspontját Ács Vera. Idézett egy német felmérést, amely azt mutatta ki, hogy az új uniós szabályozásoknak való megfelelés következtében az elmúlt öt évben a közepes méretű német vállalatok átlagosan legalább öt embert vettek fel, és mindezt – magyarázta az MGYOSZ főtitkára – „értékteremtés nélkül, csupán az új adminisztratív szabályoknak való megfelelés érdekében.”
Energiaárak, zöldítés
Az energia kérdésében a BusinessEurope célzott intézkedések megerősítését sürgeti az energiaárak rövid távú csökkentése érdekében, így például szükségesnek tartaná a hosszútávú szerződéses keretrendszer fejlesztését villamosenergia-vásárlási megállapodásokkal, illetve a rendszerköltség, mint például az energiaadók vagy a hálózati díjak lejjebb vitelével. Az energiaárak kapcsán azt emelte ki az MGYOSZ elnöke: „Európa nem engedheti meg magának, hogy majd nyolc év múlva beáll az energetikai piac, addigra ugyanis a német vegyipar súlyos károkat szenved el, és akkor például az autók műanyag alkatrészeit is könnyebben fogják Kínában gyártani.”
Az európai munkaadói ernyőszervezet a zöld átállás üzleti alapjának megteremtését is fontosnak tartja. E kérdésben azt hangsúlyozta a hazai munkaadói szervezet vezetője, hogy meg kell teremteni a dekarbonizáció üzleti logikáját, mert csak így tudja majd Európa a zöld átállást végrehajtani. „Annak érdekében, hogy a zöldítés megtérüljön, e célra jelentős innovációs és kutatási forrásokat érdemes és kell fordítani.”
A zöld átállás még átmenetileg sem csökkentheti a GDP-t, eztma már nem bírja el Európa. A költséges egyoldalú példamutatás mára sokkal kevésbé fér bele, mint 10 évvel ezelőtt
– tette hozzá Lakatos Péter.
Külpiacok
A geopolitikai kockázat mérséklése, a piaci hozzáférés diverzifikálása kérdésében a Business Europe az EU és különböző partnerei (USA, Mercosur, India, Mexikó, Indonézia) között megkötött kereskedelmi megállapodások ratifikálást és végrehajtását sürgeti. Az európai munkaadói szervezet a Mercosurral kötött megállapodás kapcsán leszögezte: az EU nem késlekedhet egy olyan megállapodás esetében, amely „alapvető fontosságú” az unió növekedése és világpiaci helyzete szempontjából. Ennek kapcsán Lakatos Péter kihangsúlyozta:
a globális piachoz való hozzáférés Európának igen fontos. A magyar gazdaság nemzetközi beágyazódottsága pedig olyan magas, hogy ami Európának jó, az nagyon ritkán rossz Magyarországnak.
Beruházások, innováció
A negyedik témakör, a beruházások és az innováció ösztönzése terén a BusinessEurope amellett érvel, hogy gyorsan be kell fejezni a megtakarítási és befektetési unió létrehozását azáltal, hogy a tőkepiacokhoz való hozzáférést javítják a részvény- és kötvényfinanszírozás vonzóbbá tétele érdekében, valamint egyszerűsítik a nemzeti tőzsdei bevezetési szabályokat.
Továbbá amellett is kiáll az európai munkaadói szervezet, hogy ösztönözzék az intézményi befektetők hosszú távú kockázati tőkébe történő befektetéseit. A kockázati és magántőke-befektetési ágazat ugyanis a kockázati finanszírozás és szakértelem elengedhetetlen forrása az innovatív vállalatok számára, jegyzi meg a BusinessEurope javaslatcsomagja.
Munkaerőpiac
Az ötödik, a foglalkoztatás és szakértelem ösztönzésére vonatkozó témakörben a BusinessEurope a határon átnyúló foglalkoztatás esetén alkalmazandó társadalombiztosítási szabályok koordinálásának egyszerűsítését javasolja, valamint több időt adna a bértranszparenciáról szóló uniós irányelv alaposabb végiggondolására a bevezetés befagyasztásával („stop the clock” eljárás). „Csökkenteni kell a vállalatokra háruló túlzott megfelelési költségeket a nemek közti egyenlőség céljának veszélyeztetése nélkül” – fogalmaz a javaslatcsomag. Emellett azt is kérik, hogy az uniós állam- és kormányfők a többéves pénzügyi keretet (MFF) érintő tárgyalások során támogassák azt az elképzelést, hogy az Európai Szociális Alap forrásainak legalább 50%-át készségfejlesztésre különítsék el, és további 15%-ot tartsanak fenn a munkáltatók készségfejlesztési tevékenységeinek támogatására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az EU Bíróságának főtanácsnoka szerint a magyar kormány több uniós alapjogot is megsértett
A testület szakértője több kifogást talált a magyar szuverenitásvédelmi törvény miatt.
Brutális számok érkeztek: már Pesten is 1 millió forint a panelek négyzetméterára
A budai téglalakások 1,45 milliós négyzetméteráron forognak.
Hatalmas robbanás rázta meg Oroszországot: a határtól 1700 kilométerre csapott le az ukrán hadsereg
Az orosz olajóriás egyik komplexumát robbantották föl.
Megszólaltak az elemzők a kulcsfontosságú adatról: indulhat a kamatcsökkentés Magyarországon
Felbátorodhat a Monetáris Tanács.
Így pörgetnék fel a gazdaságot az európai cégvezetők – Ezt üzenték a mai EU-csúcsnak
A BusinessEurope részletes javaslatcsomaggal állt elő.
Olyan a drágulás a magyar patikákban, hogy a hatóság is vizsgálódik
Jogsértést még nem állapítottak meg, de a vádak erősek.
Csütörtökön fűnyíróval eshet neki a tagállami intézkedéseknek az Európai Unió
A versenyképességi kihívások fő okozói maguk a nemzeti kormányok.
2,1% lett a januári infláció - vége az alapszámla ingyenességének?
Nagyot esett az éves áremelkedés januárra, a 2,1 százalékos érték már a 3 százalékos célérték alatt van. A kifejezetten kedvező adatnak ugyanakkor lehet egy kellemetlen mellékhatása is. A
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?