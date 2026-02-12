Így pörgetnék fel a gazdaságot az európai cégvezetők – Ezt üzenték a mai EU-csúcsnak

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Mintegy egytucatnyi intézkedési javaslatot terjesztett be az Európai Munkaadói Szövetség (BusinessEurope) a mai nem hivatalos EU-csúcson résztvevő európai állam- és kormányfők elé. A javaslatcsomag egyik fő célja, hogy az uniós belső piacon működő cégeket érintő szabályozási terhek csökkenjenek. Az európai gazdaság versenyképességének fokozása érdekében további négy területen is (például a zöld átállás üzleti alapjának megteremtése terén) intézkedéseket sürgető javaslatcsomagról a BusinessEurope magyarországi tagja, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) háttérbeszélgetést tartott, amelyen az MGYOSZ elnöke, Lakatos Péter kiemelte: a kisebb EU-tagállamoknak, így Magyarországnak különösen fontos, hogy minél egységesebb legyen a belső piac szabályozása.

Az „Ambíciótól a kivitelezésig – Sürgős felhívás a cselekvésre 2026-ban” című javaslatcsomaggal az EU állam- és kormányfői nem a mai EU-csúcson találkoznak először, ugyanis a 36 ország 42 munkaadói szövetségét és így több mint 25 millió európai vállalkozást képviselő BusinessEurope tagszervezetei már február 6-án levelet küldtek saját országuk miniszterelnökeinek, amelyben ismertették az öt területen megfogalmazott, összesen 13 átfogó intézkedési javaslatot tartalmazó csomagot. Az öt kiemelt tématerület a következő:

az egységes piac elmélyítése és a szabályozási terhek csökkentése;

az energiaárak csökkentése és a dekarbonizációs üzleti alap megteremtése;

a geopolitikai kockázat mérséklése, a piaci hozzáférés diverzifikálása és biztosítása;

beruházások és innováció ösztönzése a technológiai vezető szerep visszaszerzése érdekében;

foglalkoztatás és szakértelem ösztönzése.

„Tükröt kívánunk tartani a döntéshozóknak, hogy melyek azok a területek, ahol az EU-nak mihamarabb célorientáltabbá és hatékonyabbá kellene válnia” – mondta általánosságban a javaslatcsomagról az MGYOSZ elnöke, Lakatos Péter.

Az egységes piac mélyítése

Az első tématerület, az egységes piac elmélyítésének és a szabályozási terhek csökkentésének kérdésében megfogalmazott konkrét javaslatok között szerepel az egységes piacon továbbra is fennálló szabályozási akadályok felszámolása, az ipari engedélyezési folyamatok gyorsítása és egyszerűsítése, valamint az úgynevezett 28. rezsim megvalósításának előmozdítása. Az utóbbi jogszabálytervezet-csomag olyan egységes cégszabályozást hozna létre, amely az uniós vállalkozások számára uniformizált, választható jogi keretet biztosítana, csökkentve az adminisztratív terheket és megkönnyítve a határokon átnyúló működést.

Ezzel kapcsolatban Lakatos Péter kiemelte:

a cél az, hogy az egységes piac ne legyen szétszabályozva.

Minél kisebb egy ország és minél nyitottabb a gazdasága, annál hamarább válik elengedhetetlenné, hogy a fejlődni akaró cégek a külföldi jelenléten gondolkodjanak. Egy olyan lehetőség (és ez a 28. rezsim), ahol egy blankettaszerződéssel bármely európai országban céget alapíthatnak, az első lépést kifelé mindenképpen megkönnyíti

– mondta az MGYOSZ elnöke.

Ezért a kisebb tagállamoknak, így Magyarországnak fontos az, hogy minél egységesebb legyen a belső piac szabályozása. „Az a feltevés, hogy egy adott kis országnak előnye származik abból, hogy saját szabályozása van, megdől akkor, amikor a vállalkozásai a külpiacon találkoznak a másik 26-féle szabályozással. A kisebb tagállamok ebből csak a rövidebbet tudják húzni. Ha nincs egységes szabályozás, az annál jobb a nagy tagállamoknak, ugyanis néhány nagyobb tagország egymással külön megállapodva a saját szabályaik alapján lefedheti az európai piac mintegy 70%-át” – jegyezte meg Lakatos Péter.

Az elmúlt időszakban hihetetlen mértékű túlszabályozás következett be

– indokolta a szabályozási terhek csökkentésének szükségességét Ács Vera, az MGYOSZ főtitkára. Számos uniós irányelv és rendelet nincs összefésülve egymással, így gyakran nem lehet tudni, hogy melyiket is kell betartani egy adott kérdésben, magyarázta a főtitkár.

Úgy kell mélyíteni az egységes piacot, hogy közben egyszerűsítjük a szabályozást

– foglalta össze a munkaadók álláspontját Ács Vera. Idézett egy német felmérést, amely azt mutatta ki, hogy az új uniós szabályozásoknak való megfelelés következtében az elmúlt öt évben a közepes méretű német vállalatok átlagosan legalább öt embert vettek fel, és mindezt – magyarázta az MGYOSZ főtitkára – „értékteremtés nélkül, csupán az új adminisztratív szabályoknak való megfelelés érdekében.”

Energiaárak, zöldítés

Az energia kérdésében a BusinessEurope célzott intézkedések megerősítését sürgeti az energiaárak rövid távú csökkentése érdekében, így például szükségesnek tartaná a hosszútávú szerződéses keretrendszer fejlesztését villamosenergia-vásárlási megállapodásokkal, illetve a rendszerköltség, mint például az energiaadók vagy a hálózati díjak lejjebb vitelével. Az energiaárak kapcsán azt emelte ki az MGYOSZ elnöke: „Európa nem engedheti meg magának, hogy majd nyolc év múlva beáll az energetikai piac, addigra ugyanis a német vegyipar súlyos károkat szenved el, és akkor például az autók műanyag alkatrészeit is könnyebben fogják Kínában gyártani.”

Ipari villamosenergia árak (2023, euró/MWh) (Forrás: Business Europe)

Az európai munkaadói ernyőszervezet a zöld átállás üzleti alapjának megteremtését is fontosnak tartja. E kérdésben azt hangsúlyozta a hazai munkaadói szervezet vezetője, hogy meg kell teremteni a dekarbonizáció üzleti logikáját, mert csak így tudja majd Európa a zöld átállást végrehajtani. „Annak érdekében, hogy a zöldítés megtérüljön, e célra jelentős innovációs és kutatási forrásokat érdemes és kell fordítani.”

A zöld átállás még átmenetileg sem csökkentheti a GDP-t, eztma már nem bírja el Európa. A költséges egyoldalú példamutatás mára sokkal kevésbé fér bele, mint 10 évvel ezelőtt

– tette hozzá Lakatos Péter.

Külpiacok

A geopolitikai kockázat mérséklése, a piaci hozzáférés diverzifikálása kérdésében a Business Europe az EU és különböző partnerei (USA, Mercosur, India, Mexikó, Indonézia) között megkötött kereskedelmi megállapodások ratifikálást és végrehajtását sürgeti. Az európai munkaadói szervezet a Mercosurral kötött megállapodás kapcsán leszögezte: az EU nem késlekedhet egy olyan megállapodás esetében, amely „alapvető fontosságú” az unió növekedése és világpiaci helyzete szempontjából. Ennek kapcsán Lakatos Péter kihangsúlyozta:

a globális piachoz való hozzáférés Európának igen fontos. A magyar gazdaság nemzetközi beágyazódottsága pedig olyan magas, hogy ami Európának jó, az nagyon ritkán rossz Magyarországnak.

Beruházások, innováció

A negyedik témakör, a beruházások és az innováció ösztönzése terén a BusinessEurope amellett érvel, hogy gyorsan be kell fejezni a megtakarítási és befektetési unió létrehozását azáltal, hogy a tőkepiacokhoz való hozzáférést javítják a részvény- és kötvényfinanszírozás vonzóbbá tétele érdekében, valamint egyszerűsítik a nemzeti tőzsdei bevezetési szabályokat.

Továbbá amellett is kiáll az európai munkaadói szervezet, hogy ösztönözzék az intézményi befektetők hosszú távú kockázati tőkébe történő befektetéseit. A kockázati és magántőke-befektetési ágazat ugyanis a kockázati finanszírozás és szakértelem elengedhetetlen forrása az innovatív vállalatok számára, jegyzi meg a BusinessEurope javaslatcsomagja.

Munkaerőpiac

Az ötödik, a foglalkoztatás és szakértelem ösztönzésére vonatkozó témakörben a BusinessEurope a határon átnyúló foglalkoztatás esetén alkalmazandó társadalombiztosítási szabályok koordinálásának egyszerűsítését javasolja, valamint több időt adna a bértranszparenciáról szóló uniós irányelv alaposabb végiggondolására a bevezetés befagyasztásával („stop the clock” eljárás). „Csökkenteni kell a vállalatokra háruló túlzott megfelelési költségeket a nemek közti egyenlőség céljának veszélyeztetése nélkül” – fogalmaz a javaslatcsomag. Emellett azt is kérik, hogy az uniós állam- és kormányfők a többéves pénzügyi keretet (MFF) érintő tárgyalások során támogassák azt az elképzelést, hogy az Európai Szociális Alap forrásainak legalább 50%-át készségfejlesztésre különítsék el, és további 15%-ot tartsanak fenn a munkáltatók készségfejlesztési tevékenységeinek támogatására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images