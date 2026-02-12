  • Megjelenítés
Kiderült, mit gondol a Tisza Párt az árrésstopról – Ez fontos üzenet a boltoknak
Kiderült, mit gondol a Tisza Párt az árrésstopról – Ez fontos üzenet a boltoknak

A kormány ma bejelentette, hogy az árrésstopot május 31-ig meghosszabbítják, ez plusz három hónapot jelent a legutóbbi döntéshez képest, amely február végi kivezetést irányzott volna elő. Mivel már egészen biztos, hogy az intézkedés kivezetése az új kormány feladata lesz - bárki is győzzön április 12-én - megkérdeztük a Tisza Pártot hogy mit terveznek az árrésstoppal.

Az árréstop már közel 11 hónapja él a magyar boltokban, időközben újabb termékkörök csatlakoztak az intézkedéshez. Az, hogy a kormány nem vezette ki eddig és a választások előtt már nem is került erre sor, borítékolható volt.

Itt a bejelentés az árrésstopról

Kormányinfó: a rezsistopról és az árintézkedésekről is bejelentést tett a kabinet

Az új kormánynak - bárki győzzön is - nehéz dolga lesz, mert ha ki is akarják vezetni meg kell fogniuk az áremelkedést.

Lapunk megkérdezte a Tisza Pártot, hogy mi a tervük ezzel az intézkedéssel:

Hosszútávon egy jól működő piacgazdasággal nem összeegyeztethető az olyan közvetlen állami beavatkozás, mint az árrésstop. Azonban az egy vagy több lépésben történő kivezetését úgy kell megvalósítani, hogy az a fogyasztók számára érzékelhető árnövekedést ne okozzon

- írták.

Ez egy fontos üzenet lehet a kiskereskedelmi láncoknak, ha esetleg egy Tisza-kormánnyal kell majd leülniük egyeztetni.

Mi történt eddig?

  • Az árrésstopot a kormány március 17-én vezette be, kezdetben 30 termékkörre, május 30-ig szóló hatállyal.
  • Május 19-én a szabályozást kiterjesztették több drogériában kapható termékre is, ezeknél azonban nem 10, hanem 15 százalékos maximális árrést határoztak meg.
  • Később döntés született az intézkedés augusztus 31-ig történő meghosszabbításáról, ám ez sem bizonyult végleges dátumnak: a következő határidő november 30. lett. Ekkor már érzékelhető volt, hogy a kabinet nem tervezi az árrésstop gyors kivezetését – a karácsonyi szezon előtt különösen nehéz lett volna elengedni az árakat.
  • A hosszabbítás végül meg is érkezett, méghozzá 2026. február 28-ig, és nemcsak időben, hanem termékkörben is bővült az intézkedés. Ez összesen 13 új terméket jelentett, mivel a félkemény sajtokat az utolsó pillanatban kivették a körből. Ez nem független a trappista sajtokra vonatkozó élelmiszerkönyvi változásoktól.
  • Most május vége az új dátum.
