Négy amerikai állam perelte be a Trump-adminisztrációt a politikai érvágás miatt

A négy amerikai tagállam beadványa szerint jogellenesen sújtaná őket a közegészségügyi infrastruktúrát érintő, drasztikus, 600 millió dolláros forrásmegvonás.
A kereset állítja, hogy a lépés valódi oka politikai megtorlás, többek között a bevándorlási politikával kapcsolatos súlyos nézeteltérések miatt.
Az amerikai Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztérium (HHS) hétfőn közölte, hogy a támogatásokat azért szüntetnék meg, mert azok nem tükrözik a tárca jelenlegi prioritásait. A perrel kapcsolatban a minisztérium egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
A vitatott forrásokat a Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) osztja szét. A pénzek az egészségügyi fenyegetések nyomon követését, a járványok kezelését és a vészhelyzeti felkészülést szolgálják. Az érintett programok között HIV-megelőzési projektek is szerepelnek.
Trump korábban többször is megpróbált forrásokat visszatartani demokrata vezetésű államoktól, ám ezeket a lépéseket eddig rendre bírósági döntések akadályozták meg.
Múlt hónapban például egy bíró ideiglenesen megtiltotta, hogy a kormányzat befagyasszon több mint 10 milliárd dollárnyi gyermekgondozási és családtámogatási keretet öt demokrata irányítású államnál.
Trump februárban bejelentette, hogy megkezdi a finanszírozás megvonását az úgynevezett menedékvárosok (sanctuary city) és -államok esetében, azt állítva, hogy ezek bevándorláspolitikája csalást és bűnözést gerjeszt.
