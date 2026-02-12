  • Megjelenítés
Négy amerikai állam perelte be a Trump-adminisztrációt a politikai érvágás miatt
Négy amerikai állam perelte be a Trump-adminisztrációt a politikai érvágás miatt

Portfolio
Négy demokrata vezetésű amerikai állam – Kalifornia, Colorado, Illinois és Minnesota – közösen keresetet nyújtott be a Trump-kormányzat ellen egy chicagói szövetségi bíróságon, amiért az 600 millió dollárnyi közegészségügyi támogatás megvonását tervezi – számolt be a Reuters.

A négy amerikai tagállam beadványa szerint jogellenesen sújtaná őket a közegészségügyi infrastruktúrát érintő, drasztikus, 600 millió dolláros forrásmegvonás.

A kereset állítja, hogy a lépés valódi oka politikai megtorlás, többek között a bevándorlási politikával kapcsolatos súlyos nézeteltérések miatt.

Az amerikai Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztérium (HHS) hétfőn közölte, hogy a támogatásokat azért szüntetnék meg, mert azok nem tükrözik a tárca jelenlegi prioritásait. A perrel kapcsolatban a minisztérium egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

A vitatott forrásokat a Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) osztja szét. A pénzek az egészségügyi fenyegetések nyomon követését, a járványok kezelését és a vészhelyzeti felkészülést szolgálják. Az érintett programok között HIV-megelőzési projektek is szerepelnek.

Trump korábban többször is megpróbált forrásokat visszatartani demokrata vezetésű államoktól, ám ezeket a lépéseket eddig rendre bírósági döntések akadályozták meg.

Múlt hónapban például egy bíró ideiglenesen megtiltotta, hogy a kormányzat befagyasszon több mint 10 milliárd dollárnyi gyermekgondozási és családtámogatási keretet öt demokrata irányítású államnál.

Trump februárban bejelentette, hogy megkezdi a finanszírozás megvonását az úgynevezett menedékvárosok (sanctuary city) és -államok esetében, azt állítva, hogy ezek bevándorláspolitikája csalást és bűnözést gerjeszt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

