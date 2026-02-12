Olyan a drágulás a magyar patikákban, hogy a hatóság is vizsgálódik

A nemzeti versenyhatóság szerint a gyógyszerárak növekedéséhez egyes piaci szereplők versenyellenes gyakorlatai is hozzájárulhattak. A vizsgálatok középpontjában a Phoenix Pharma Zrt. gyógyszernagykereskedő, a tulajdonosi körébe tartozó BENU Magyarország Zrt. patikahálózat, valamint több jelentős gyógyszergyártó vállalat áll.

Az első versenyfelügyeleti eljárásban a hatóság azt elemzi, hogy a Phoenix Pharma és a BENU, valamint három gyógyszergyártó – a Sanofi-Aventis Zrt., az Opella Healthcare Commercial Kft. és a Haleon Hungary Kft. – együttműködése nem vezet-e a verseny korlátozásához. A GVH feltételezése szerint ezek a vállalkozások

a patikai polcok kialakításának meghatározásával kiszoríthatják a konkurens gyártók termékeit, különösen az olcsóbb, de azonos hatóanyagot tartalmazó, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat.

A második eljárás földrajzi szempontú vizsgálatra épül

A versenyhatóság adatai szerint országszerte több mint száz olyan település található, ahol kizárólag a Phoenix Pharma vagy a BENU érdekeltségébe tartozó gyógyszertár működik. Ezeken a helyeken a két vállalkozás gazdasági erőfölénye miatt más nagykereskedők gyakorlatilag nem tudnak megjelenni a piacon, mivel a Phoenix és a BENU központilag határozza meg patikáik beszerzését, akcióit és arculatát.

Rigó Csaba Balázs, a versenyhatóság elnöke korábban már utalt a gyógyszernagykereskedőknél folyó vizsgálatokra. "Felmerült ugyanis, hogy a gyógyszernagykereskedők olyan patikai együttműködési rendszert alakítottak ki, amellyel korlátozhatták a versenyt a gyógyszerbeszerzési piacon" – mondta akkor Rigó.

A Központi Statisztikai Hivatal kimutatásai alapján 2020 óta drasztikusan emelkedtek a vény nélkül kapható gyógyszerek árai Magyarországon. Különösen a gyakran használt készítmények – köztük a náthás megbetegedések elleni szerek, az orrcseppek és a fájdalomcsillapítók – drágultak jelentősen. Egyes termékeknél az árnövekedés elérte a 40–50 százalékot is.

Az áremelkedések mérséklésére idén júliustól a kormány és az ágazati szereplők megállapodása nyomán önkéntes ármaximálást vezettek be 34 népszerű, vény nélkül kapható gyógyszerre. A versenyhatóság pozitívan értékelte ezt a lépést.

A GVH hangsúlyozza, hogy az eljárások megindítása önmagában még nem jelenti a jogsértés megállapítását.

A vizsgálatok célja a tények feltárása és az esetleges szabálytalanságok bizonyítása. A hatóságnak hat hónap áll rendelkezésére az eljárások lefolytatására, amely szükség esetén legfeljebb kétszer további hat hónappal meghosszabbítható.

