Planet Budapest 2026 - A tiszta energia jövője: rugalmasság nélkül mit sem ér a megújuló energia–forradalom

A termelési kapacitások bővülése önmagában már nem elég, a rendszer egészének kell „felnőnie” a megújulókhoz. - Ha van egy mondat, amely 2026 elején pontosan leírja a magyar megújulóenergia-piac hangulatát, akkor ez az. A napelemek gyors terjedése miatt egyre többször kerül a figyelem középpontjába, hogy mikor, hol és mennyi áramot lehet biztonságosan betáplálni, illetve hogyan lehet a dél körüli csúcsokat és az esti igényt úgy kisimítani, hogy közben a beruházások is megtérüljenek. Éppen ezért a Planet Budapest 2026 Expo és Konferencia - A tiszta energia jövője szakmai beszélgetéseinek fókuszában első számú témává válik a rugalmasság: energiatárolók, okos fogyasztás, rugalmas ipari terhelés, hálózatfejlesztés – és mindezek finanszírozása.

Ebben a környezetben az energiatárolás már nem „opcionális extra”, hanem sok esetben a projekt üzleti logikájának része. Jelzésértékű, hogy 2026 januárjában kormányzati szinten is megjelent egy nagyszabású, 100 milliárd forintos lakossági energiatárolási program híre, amely egyszerűsített pályázással és jelentős támogatási intenzitással segítheti az otthoni akkumulátoros rendszerek telepítését. A program iránya – a napelemes érintettséghez kötés, valamint bizonyos csoportok (például bruttó elszámolásban lévők) előnyben részesítése – jól mutatja, hogy a szabályozói gondolkodás is a rendszerintegráció felé fordult:

nem pusztán új termelés a cél, hanem az, hogy a megtermelt áram a megfelelő időben álljon rendelkezésre.

A másik nagy kulcstényező a hálózat. A megújuló fejlesztések hazai tempóját sokszor nem a beruházói kedv, hanem az határozza meg, hogy hol van elérhető csatlakozási kapacitás, és mennyire kiszámítható a csatlakozási eljárások menetrendje. Emiatt a „tiszta energia” kérdése 2026-ban egyre kevésbé elvont klímatéma, és egyre inkább gyakorlati döntési helyzet: hogyan tervezzen a vállalat, ha a termelés, a tárolás és a fogyasztás egyre inkább együtt értelmezhető, de a hálózati és piaci környezet folyamatosan változik?

Nem kerülhetők meg az olyan alternatív, eddig kevésbé kihasznált energiaforrások, mint a geotermia vagy szélenergia, illetve az ezekhez kapcsolód infrastruktúrafejlesztések, és szabályozási változások sem.

Egyre több szereplő jut el oda is, hogy a megújuló beruházásokban nemcsak a kibocsátáscsökkentést, hanem a versenyképesség egyik elemét látja. A vállalati villamosenergia-költségek tervezhetősége, a beszállítói láncok fenntarthatósági elvárásai és a finanszírozói szempontok (különösen az ESG) együtt tolhatják a piacot abba az irányba, hogy a megújuló termelés és a tárolás kombinációja a következő években mind több iparágban váljon „alapmegoldássá”. Nem véletlen, hogy a Planet Budapest 2026 - A tiszta energia jövője délelőtti blokkjában az akkumulátorfejlesztés, az ESG és a projektfinanszírozás egymás mellett jelenik meg: ma már egy új energiaberuházás értékelése ritkán csak műszaki kérdés, sokkal inkább egy összetett kockázatkezelési feladat.

A délutáni program fókusza – nap-, szél- és geotermikus energia, valamint energiaközösségek – szintén azt jelzi, hogy a hazai átmenet „következő fejezete” a diverzifikációról és a helyi megoldásokról szól. A megújuló mix bővítése technológiai és társadalmi kérdés is: a földrajzi adottságok, a helyi elfogadottság, a hálózati adottságok és a finanszírozási szerkezet együtt dönti el, mi tud gyorsan megvalósulni. Eközben az energiaközösségek témája azért kerül egyre gyakrabban elő, mert olyan együttműködési formát kínál, amelyben a termelés és a fogyasztás közelebb kerülhet egymáshoz – ez pedig csökkentheti a rendszerterhelést, és új fejlődési pályát adhat településeknek, intézményeknek, ipari parkoknak.

A konferencia során szó lesz még többek között:

Egy új irány az akkumulátorfejlesztésben - A világhír kapujában

A zöld átállás Magyarországon - A technológia és az együttműködések szerepe

Az ESG-teljesítmény hatásáról a vállalati versenyképességre

A zöld átállás és a tiszta energiaátmenet finanszírozásáról - Sarokpontok és kihívások

Projektfinanszírozásról az energiapiacon - Mi a sikeres működés "titka"?

Az energiatárolási boom lehetőségeiről – Mi a következő lépés?

A nap-, a szélenergia és a geotermia jövőjéről Magyarországon - Kapacitásbővülési kilátások és kihívások

A települések fejlődési lehetőségeiről – Zöld átállás és a stabil, rugalmas energiaellátás szerepe

Energiaközösségek megalakulásáról – Iparágak közötti partnerségek, sikerek és tanulságok

A rendezvény kifejezetten azoknak szól, akik nemcsak követni szeretnék a változásokat, hanem döntéseket is hoznak: vállalati vezetőknek, finanszírozóknak, energetikai szolgáltatóknak és az energiaátmenetben érintett szervezetek képviselőinek. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

