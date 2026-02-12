Teljesen kivonul a kiskereskedelmi óriás Romániából

A Carrefour bejelentette, hogy kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pavăl Holding befektetési társasággal
romániai tevékenységének teljes értékesítéséről.
A tervezett ügylet a csoport 2025 elején elindított stratégiai portfólió-felülvizsgálatának szerves része.
A tranzakcióról szóló pletykák már decemberben felröppentek, mostanra pedig hivatalossá váltak a tervek: a Carrefour 823 millió euró vállalatértéken válna meg romániai leányvállalatától. A vevő a Pavăl család befektetési holdingja, amely a román barkácspiac vezető szereplőjének számító Dedemant is tulajdonolja.
A Carrefour jelenleg 478 üzletet működtet Romániában: 55 hipermarketet, 191 szupermarketet, 202 kisboltot és 30 diszkontot. A lánc 2024-ben és 2025-ben összesen 3,2 milliárd euró bruttó forgalmat realizált a román piacon, ami a csoport teljes bevételének mintegy 3,5 százalékát adja. A tranzakció zárása a szükséges hatósági engedélyek beszerzésétől függ, amelyek várhatóan 2026 második felére érkeznek meg.
Alexandre Bompard, a Carrefour elnök-vezérigazgatója szerint az eladás azt mutatja, hogy jó ütemben halad a 2025-ben elindított portfólió-áttekintés végrehajtása. Az elmúlt tizenkét hónapban több jelentős ügyletet is lezártak: visszavásárolták a Carrefour Brazil kisebbségi részvénypakettjeit, és értékesítették az olasz leányvállalatot is. A csoport ezzel tovább folytatja átalakulását, és három fő piacára összpontosítja erőforrásait. Bompard új stratégiai tervének fő irányvonalait a jövő szerdán ismerteti.
Címlapkép forrása: Panama7 via Getty Images
Az EU Bíróságának főtanácsnoka szerint a magyar kormány több uniós alapjogot is megsértett
A testület szakértője több kifogást talált a magyar szuverenitásvédelmi törvény miatt.
Brutális számok érkeztek: már Pesten is 1 millió forint a panelek négyzetméterára
A budai téglalakások 1,45 milliós négyzetméteráron forognak.
Hatalmas robbanás rázta meg Oroszországot: a határtól 1700 kilométerre csapott le az ukrán hadsereg
Az orosz olajóriás egyik komplexumát robbantották föl.
Megszólaltak az elemzők a kulcsfontosságú adatról: indulhat a kamatcsökkentés Magyarországon
Felbátorodhat a Monetáris Tanács.
Így pörgetnék fel a gazdaságot az európai cégvezetők – Ezt üzenték a mai EU-csúcsnak
A BusinessEurope részletes javaslatcsomaggal állt elő.
Olyan a drágulás a magyar patikákban, hogy a hatóság is vizsgálódik
Jogsértést még nem állapítottak meg, de a vádak erősek.
Csütörtökön fűnyíróval eshet neki a tagállami intézkedéseknek az Európai Unió
A versenyképességi kihívások fő okozói maguk a nemzeti kormányok.
2,1% lett a januári infláció - vége az alapszámla ingyenességének?
Nagyot esett az éves áremelkedés januárra, a 2,1 százalékos érték már a 3 százalékos célérték alatt van. A kifejezetten kedvező adatnak ugyanakkor lehet egy kellemetlen mellékhatása is. A
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?