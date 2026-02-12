Teljesen kivonul a kiskereskedelmi óriás Romániából

A Carrefour bejelentette, hogy kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pavăl Holding befektetési társasággal

romániai tevékenységének teljes értékesítéséről.

A tervezett ügylet a csoport 2025 elején elindított stratégiai portfólió-felülvizsgálatának szerves része.

A tranzakcióról szóló pletykák már decemberben felröppentek, mostanra pedig hivatalossá váltak a tervek: a Carrefour 823 millió euró vállalatértéken válna meg romániai leányvállalatától. A vevő a Pavăl család befektetési holdingja, amely a román barkácspiac vezető szereplőjének számító Dedemant is tulajdonolja.

A Carrefour jelenleg 478 üzletet működtet Romániában: 55 hipermarketet, 191 szupermarketet, 202 kisboltot és 30 diszkontot. A lánc 2024-ben és 2025-ben összesen 3,2 milliárd euró bruttó forgalmat realizált a román piacon, ami a csoport teljes bevételének mintegy 3,5 százalékát adja. A tranzakció zárása a szükséges hatósági engedélyek beszerzésétől függ, amelyek várhatóan 2026 második felére érkeznek meg.

Alexandre Bompard, a Carrefour elnök-vezérigazgatója szerint az eladás azt mutatja, hogy jó ütemben halad a 2025-ben elindított portfólió-áttekintés végrehajtása. Az elmúlt tizenkét hónapban több jelentős ügyletet is lezártak: visszavásárolták a Carrefour Brazil kisebbségi részvénypakettjeit, és értékesítették az olasz leányvállalatot is. A csoport ezzel tovább folytatja átalakulását, és három fő piacára összpontosítja erőforrásait. Bompard új stratégiai tervének fő irányvonalait a jövő szerdán ismerteti.

Címlapkép forrása: Panama7 via Getty Images