FONTOS Mérlegen a keleti nyitás - de sikerült?
Csak néhány hazai élelmiszeripari cég tud sikeres lenni külföldön – Mi a titkuk?
Gazdaság

Csak néhány hazai élelmiszeripari cég tud sikeres lenni külföldön – Mi a titkuk?

Az exportképesség az élelmiszeriparban is kulcskérdés: azok a vállalatok, amelyek nem ragadnak meg a belföldi piacon, fenntartható növekedési pályára és hosszú távon stabil profitra rendezkedhetnek be. Magyarországon ugyanakkor az élelmiszeripar exportteljesítménye messze elmarad a lehetőségektől. Néhány példa mégis megmutatja, milyen akadályokat kell leküzdeni a sikeres nemzetközi terjeszkedéshez.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A hazai élelmiszeriparban mintegy hatezer társas vállalkozás működik, a szektor a feldolgozóipar hozzáadott értékének körülbelül egytizedét adja. Ugyanakkor nemzetközi összehasonlításban szembetűnő, hogy az egy alkalmazottra jutó hozzáadott érték 2023-ban mindössze 32 ezer euró volt, szemben az EU-tagállamok 61 ezres átlagával. Ez az arány az ágazati statisztikákban is megjelenik: 2023-ban az élelmiszeripar teljes kibocsátásának csupán 21%-a volt hozzáadott érték, miközben a feldolgozóipar egészében ez a mutató 46%.

Ebből is látszik, hogy a magyar élelmiszeripar jelentős része továbbra is alapanyag-feldolgozásra és alacsony feldolgozottságú termékekre épül, miközben a márka-, technológia- és tudásintenzív tevékenységek aránya alacsony. Ennek lehet egyik következménye, hogy az iparág energiaintenzitása Magyarországon kiemelkedően magas, miközben a hazai vállalatok jellemzően többet fizetnek az energiáért, mint uniós versenytársaik.

Az alacsony hozzáadott érték és magas energiaintenzitás mellett működő szektor lemaradásának szemléletes tünete, hogy

a hazai élelmiszeripar nagyrészt belföldre értékesít: exportaránya 31%, ami érdemben elmarad a feldolgozóipari átlagtól.

A kép tovább romlik, ha leválasztjuk a multinacionális vállalatokat. A magyar tulajdonú cégek a szektornak mindössze 15%-át adják, és exportarányuk átlagosan 23% körül alakul. Vagyis a hazai tulajdonú vállalkozások többsége alapvetően a belföldi kereslettől függ, és a nemzetközi beszállítói színtéren nem tud versenyképes lenni.

Eközben a hazai termékek aránya a boltok polcain már a 2014–2020-as időszakban is csökkenő tendenciát mutatott a Nébih adatai szerint, és az elmúlt évek inflációs környezete nagy valószínűséggel tovább erősítette ezt a folyamatot.

Az ágazat tehát erősen a belföldi piacra támaszkodik, miközben ott fokozatosan veszít pozícióiból. A nemzetközi piacra lépés ugyanakkor összetett feladat.

Mi akadályozza a külpiaci terjeszkedést?

A legfontosabb strukturális korlát a mérethatékonyság hiánya. 2024-ben a magyar élelmiszeripari termelés közel felét a 250 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások adták. Egy kis, nyitott gazdaságban, korlátozott belső piaccal nehéz komoly volument felépíteni. Nem véletlen, hogy a régióban a lengyel élelmiszeripar sikeresebb: ott a nagy belföldi piac eleve lehetővé tette a méretgazdaságosság elérését, ami megkönnyítette a külpiaci terjeszkedést.

A kisebb magyar cégeknél gyakran hiányzik a pénzügyi tartalék, a márkaépítési tudás és a menedzsmentkapacitás ahhoz, hogy nagyobb piacokat tartósan ki tudjanak szolgálni. A nemzetközi láncok beszállítói követelményei – minőségbiztosítás, folyamatszabályozás, ESG-elvárások – ráadásul olyan belépési küszöböt jelentenek, amely a kisebb szereplők elé komoly kihívást támaszt. Ezek nem egyszeri beruházások, hanem folyamatos működési fegyelmet igénylő elvárások. Mindez arra utal, hogy

a jelenlegi szerkezetben a megfelelő mérethatékonyság nehezen képzelhető el, hosszabb távon az iparág konszolidációjára lenne szükség.

Sikeres hazai példák a külpiaci nyitásra

A kedvezőtlen szerkezeti adottságok ellenére léteznek hazai példák a határok meghódítására. Több magyar tulajdonú élelmiszeripari vállalat is képes volt arra, hogy jól körülhatárolt termékkategóriával, következetes márkaépítéssel és professzionális disztribúcióval tartósan megjelenjen a külpiacokon. A snackpiacon a 27 országba exportáló Mogyi, a feldolgozott élelmiszerek területén 15 piacon jelenlévő Univer, a baromfiiparban pedig a 13 piacra termelő Tranzit Csoporthoz tartozó Goldenfood mutat olyan mintát, ahol az export nem alkalmi lehetőség, hanem tudatosan felépített üzleti irány.

Külön említést érdemel a hazai fagyasztott pékáru szegmens, amely az elmúlt évtizedekben a magyar élelmiszeripar egyik legsikeresebb exportorientált területévé vált. Ebben a kategóriában nemcsak a technológia korai megjelenése jelentett előnyt, hanem a következetes, professzionális működés is. A magyar tulajdonban működő Pek-Snack Csoport példája azt mutatja, hogy a régiós jelenlét a folyamatok, a minőség és a disztribúció tudatos fejlesztésével fokozatosan felépíthető. A közös nevező ezeknél a vállalatoknál nem a látványos terjeszkedés, hanem a kiszámítható működés és az ebből fakadó partneri bizalom.

Tanulságok egy működő hazai gyakorlatból

A külpiaci siker ritkán egyetlen döntés eredménye. Sokkal inkább egymásra épülő működési elemek sorozata, amelyek együtt teszik a vállalatot kiszámíthatóvá és skálázhatóvá. A régiós jelenlét a Pek-Snack esetében három fő tényezőre épült: a megbízhatóság, a szervezett rugalmasság és a több lábon álló értékesítési struktúra.

A megbízhatóság nem árkérdés

A külföldi partnerek szemében egy magyar beszállító nem feltétlenül attól válik vonzóvá, hogy olcsóbb, hanem attól, hogy kiszámíthatóbb. A pontos szállítás, az állandó minőség és a következetes működés legalább annyira fontos, mint maga az ár. Ehhez azonban nem elég „jól gyártani”: szükség van adatokra, tervezhetőségre és fegyelmezett folyamatokra. A kereslet előrejelzése, a készletek kontrollja vagy a hibák gyors elemzése ma már nem versenyelőny, hanem belépési feltétel. Azok a vállalatok, amelyek erre képesek, a nemzetközi láncok szemében nem alkalmi beszállítók, hanem hosszabb távon is tervezhető partnerek lesznek. A Pek-Snacknél az árbevétel 40%-a nemzetközi piacokról származik, ez pedig nem vállalati felvásárlások eredménye, hanem a folyamatok fokozatos és tudatos fejlesztésének következménye.

A rugalmasság szervezettséget jelent

A fogyasztói igények gyorsabban változnak, mint valaha, különösen az olyan kategóriákban, ahol az impulzusvásárlás és a frissesség kulcsszerepet játszik. A sikeres vállalatok itt nem improvizálnak, hanem felkészültek a gyors alkalmazkodásra. Rövidebb termékéletciklusokkal, strukturált termékfejlesztéssel és olyan döntéshozatali mechanizmusokkal dolgoznak, amelyek lehetővé teszik az új receptúrák, formátumok vagy csomagolások gyors bevezetését. Ez a fajta rugalmasság nem kapkodást jelent, hanem tudatos, visszacsatolásokra épülő működést.

A több lábon állás csökkenti a kitettséget

Az exportpiacokra lépő vállalatok egyik legnagyobb kockázata az egycsatornás működés. Aki kizárólag néhány nagy vevőre vagy egyetlen értékesítési formára épít, az sérülékennyé válik. Ezzel szemben a párhuzamosan működtetett értékesítési csatornák kiegyensúlyozottabb működést tesznek lehetővé. A Pek-Snack esetében ez különösen jól látszik: a pékségekben, kisboltokban és büfékben megjelenő franchise hálózat mellett multinacionális kiskereskedelmi partnerekkel működik szorosan együtt, és így kezeli a keresleti ingadozásokat, miközben ez költségoldalon is hatékonyabb működést biztosít.

A fenti elemek közös tanulsága, hogy

az exportképesség nem külön projekt, hanem a működés magasabb minőségének következménye.

Nemcsak az számít, mit gyárt egy vállalat, hanem az is, hogy mennyire következetesen, mennyire kiszámíthatóan és mennyire folyamatos fejlődéssel teszi ezt. A nemzetközi piac hosszú távon ezt árazza be – és ez az a szemlélet, amely mentén a hazai élelmiszeriparban is felépíthetők tartós külpiaci szereplők.

